Лидерство Bitmain на рынке стоит под вопросом

Аналитики из компании Bernstein утверждают, что ведущий производитель майнинг-оборудования (предназначенного для добычи криптовалют), Bitmain, может постепенно потерять свою конкурентоспособность и оказаться вытесненной с рынка.

Напомним, что Bitmain является крупнейшим в мире производителем оборудования для майнинга криптовалют, но она может находиться в довольно затруднительном положении и терять свою конкурентоспособность. К данному выводу пришли аналитики из компании, занимающейся менеджментом инвестиций, Sanford C. Bernstein & Co.

"Конкурентоспособность компании Bitmain сейчас находится под очень большим вопросом", — заключили аналитики ранее, на этой неделе, в своём докладе, в котором они также подкрепили своё заявление сведениями о недавних просадках вложений компании в криптовалюту Bitcoin Cash (BCH), а также информацией о стремительном развитии прямых конкурентов фирмы, которые всё более успешно укрепляют свои позиции на рынке.

Компания Bitmain, которая, по различным оценкам, на данный момент контролирует около 85% рынка по производству криптовалютных майнинг-чипов, по официальным данным, получила около $1.1 миллиарда прибыли только за первый квартал текущего года. Впрочем, недавно восстановившийся на крипторынке тренд на понижение мог довольно ощутимо ударить по спросу на майнинг-оборудование, и, таким образом, оказал прямое воздействие на маржу компании, докладывают в Bernstein.

Аналитики также добавили, что вложения компании в токен Bitcoin Cash (BCH) представляют собой крайне рискованный шаг, который также напрямую угрожает прибыльности компании. В ходе произошедшей утечки инсайдерских данных, в сообществе всплыли документы, в которых говорилось о предстоящем IPO-проекте Bitmain, а также сообщалось, что компания, на 31 марта, располагала суммой около 1 миллиона токенов BCH на своём балансе. Учитывая то, что крипторынок значительно просел за прошедшие месяцы, можно только догадываться, какие же убытки на самом деле мог понести майнинг-гигант. По мартовской цене, такое крупное вложение в токен BCH обошлось компании приблизительно в $900 миллионов, но уже по нынешнему курсу, от этих вложений едва ли могли остаться $600 миллионов, если только в Bitmain не успели найти этой сумме применение.

Bitmain, планирующие открыть $18-миллиардное IPO также находятся под давлением со стороны своих прямых конкурентов: Canaan и Ebang International Holdings, которые, в данный момент, не просто совершенствуют технологию собственных майнинг-чипов, но также активно развивают производство, и затем планируют выйти на Гонконгскую биржу ценных бумаг с собственными предложениями.

В докладе Bernstein также говорится о том, что Тайваньская компания по производству полупроводников (TSMC), крупнейший в мире независимый производитель полупроводников, и, по совместительству, основной поставщик Bitmain, может изменить свою деловую политику, и потребовать проведения операций по поставке только по полной предоплате. Такой шаг будет вполне оправдан со стороны производителя, поскольку ему придётся найти действенный способ удовлетворения аппетитов растущей майнинг-индустрии, которые также растут из-за увеличивающегося крипторынка.

Аналитический доклад был выпущен как раз спустя несколько недель после того, как Bitmain подали заявку в Гонконгскую стоковую биржу. Сообщается, что IPO откроется уже к концу этого года, и в ходе этого мероприятия, компания планирует получить прибыль в размере $18 миллиардов. Если кампания Bitmain увенчается успехом, то их IPO станет крупнейшим в истории и вызовет массивный приток капитала в предприятие.

Впрочем, несмотря на это, ещё в начале августа в сети появилась официальная информация о том, что несколько крупных финансовых институций, таких как Softbank Group и Tencent уже приняли участие в первом пред-IPO инвестиционном раунде. Однако, позже компании всё же опровергли свою связь с IPO.