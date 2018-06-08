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Автор Никита Лисицын

Швейцария выступает против биткоина

Экономика » Криптовалюты » Аналитика

Население Швейцарии настроено радикально. Один из результатов финансового кризиса 2008 года — возросшая популярность криптовалют, в частности биткоина, как желание перехода к децентрализованной экономике.

Швейцария выступает против биткоина. 387897.jpeg

Децентрализация — это процесс, при котором власть политической и экономической элиты распределяется между всеми людьми, которые в этой системе представлены как пострадавшая сторона, понёсшая самые большие финансовые потери во время экономического дефолта. И пристрастие к криптовалютам — это не единственная акция протеста против централизованной системы — Движение чаепития, консервативно-либертарианское политическое движение, возникшее в США в 2009 году, имеет те же корни.

Ещё одним, диаметрально противоположным ответом на экономический дефолт стало рвение дать централизованной власти ещё больше силы и ответственности. Швейцарский референдум "за традиционные деньги" как раз попадает под эту категорию.

В воскресенье (10 июня), швейцарские избиратели решат, следует ли отказываться от банковской системы с долевым резервом, в которой банки создают деньги как побочный продукт кредитования. Эта радикальная реформа, которая называется Vollgeld, может дать швейцарскому национальному банку построить монополию, а также потребовать от коммерческих банков выдавать только те средства, которые они имеют по факту.

Если референдум пройдёт успешно, он может вызвать сильнейшие конвульсии для гипертрофированного банковского сектора страны, что может, впоследствии, вылиться в очередной Brexit или даже панику на рынке. Некоторые экономические аналитики полагают, что этот референдум и впрямь может пошатнуть спокойствие в стрессоустойчивой банковской системе.

Швейцарская инициатива за традиционные деньги может наделить швейцарский национальный банк ещё большими полномочиями, что, естественно, будет для него очень хорошей новостью. Представители банка заявили, что генерирование денег в единственной централизованной институции будет единственным источником прибыли для банка.

Иными словами, эта политизированная, контролируемая государством кредитная система будет единолично выбирать, кто сможет получить кредит в местной экономической системе.

Референдум рассматривается как популистский ответ на предыдущийфинансовый кризис. Стоит отметить, что Швейцария, согласно данным Международного валютного фонда, за свою историю пережила меньше экономических кризисов, чем другие страны.

В Швейцарии низкий уровень безработицы, а её валюта, швейцарский франк, является крайне стабильной. Впрочем, в экономике страны наблюдается значительный перекос — рынок недвижимости страны демонстрирует признаки перенасыщения, в связи с этим, центральный банк, в попытке немного снизить цену денег, расширил свой баланс до небывалых размеров.

Таким образом, стремление к ещё большей централизации представляет довольно серьёзную проблему, которая, скорее всего, и станет причиной очередного кризиса, нежели криптовалюты.

Банков в глобальной экономике, хоть и стало меньше, но они стали гораздо больше, а их прибыль стала расти быстрее. США и Европа уже наделили регуляторов серьёзными полномочиями. Швейцарская инициатива, скорее всего, даст официальным органам ещё больше власти — власти, которой им будет просто не нужна. Впрочем, многие аналитики уверены, что референдум вряд ли будет иметь успех. По их мнению, эта история вновь повторится, когда произойдёт очередной финансовый кризис.

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