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Автор Редакция рубрики "Мир"

Голодные игры по-украински: есть что есть, но не на что

Экономика

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) в докладе для Совета Безопасности сообщила, что Украина вошла в число стран, в которых отмечается нехватка продовольствия. Продовольственную безопасность в них подрывают вооруженные конфликты. Специалисты отметили, что дефицит продолжает усиливаться, поэтому гуманитарные меры поддержки жизненно важны.

Как сказал "Правде.Ру" экономист, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, "нехватки продовольствия на Украине не может существовать априори, у нас — переизбыток продовольствия". Такие новости — это фейк, другое дело, что на продовольствие цены "кусаются", отметил экономист. По мнению Александра Охрименко, Украина питается продуктами собственного производства. Исключение составляют морская рыба, кофе, чай и цитрусовые.

"Мы бы могли даже экспортировать продовольствие, но вынуждены перерабатывать "молочку" на сухое молоко, а мясо — на колбасные изделия и консервы, потому что все не съедается", - пояснил эксперт.

Заметим, что Украина выбрала практически все свои квоты на поставку сельхозпродукции в Евросоюз в январе, а с Россией торговые связи по продовольствию практически прерваны.

Украинский экономист и политолог Олег Соскин тоже полагает, что продовольствия на Украине хватает, собрали 55 млн тонн зерна, есть куриное мясо, другие мясные продукты. По словам экономиста, вероятно, ООН имела в виду низкую покупательную способность населения.

"На Украине сегодня 60% живет ниже черты бедности", — отметил Олег Соскин. Кроме того, доклад не учитывает очень большой сектор натурального хозяйства, который не проходит через статистику: это домохозяйства, дачи, маленькие города. "На Украине 60% экономики находится в тени", — сделал вывод Олег Соскин.

Заметим, что украинские эксперты не считают вооруженный конфликт на востоке страны поводом для резкого ухудшения ситуации с продовольствием в этих регионах. Вероятно, в их менталитете Донбасс — это уже "отрезанный ломоть". Не случайно Киев постоянно объявляет блокаду этих территорий.

Добавим, что кроме Украины в докладе FAO упоминуты еще 15 стран: Афганистан, Бурунди, Гаити, Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, Ирак, Йемен, Либерия, Ливан, Мали, Сирия, Сомали, Судан, Центральноафриканская Республика, Южный Судан, а также  трансграничная территория на озере Чад.

Как сообщала "Правда.Ру", министр социальной политики Украины Андрей Рева, напротив, считает, что "украинцы слишком много едят". В эфире телеканала 112.ua чиновник таким образом ответил на вопрос о том, почему у украинцев на еду уходит 50% доходов, тогда как у немцев — всего 14%.

С 1 июля прошлого года на Украине в "свободное плавание" отпущены цены на продукты, а госрегулирование в этой области отменено. По мнению властей Украины, это позволит устранить излишнее административное давление на бизнес. Эксперты считают иначе: такой подход к ценообразованию на продукты питания приведет к сговору продавцов на рынке и росту цен.

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