Как сделать состояние на кубиках Lego: самые необычные инвестиции, которые принесли доход

Виски, Lego и искусство: как инвестировать в то, что приносит удовольствие

В современном капиталистическом мире акции, облигации и недвижимость остаются основными инструментами для создания капитала. Однако в последнее время наблюдается рост интереса к более экзотическим видам инвестиций.

Алкоголь, одежда, картины, фигурки супергероев Marvel и многое другое — приобретение таких нетрадиционных активов приносит не только прибыль, но и удовольствие. Здесь нет скучных графиков и отчётов, зато есть увлекательные истории и неожиданные возможности.

№1. Искусство

Особое внимание хочется уделить предметам искусства. Картины, скульптуры и фотографии могут стать настоящими бриллиантами в вашем инвестиционном портфеле.

Одним из главных плюсов вложений в искусство является их устойчивость к экономическим кризисам. В то время как фондовые рынки могут падать, цены на произведения искусства остаются стабильными.

Английское агентство недвижимости Knight Frank отмечает, что в 2022 году арт-рынок вырос на 29%. Эксперты прогнозируют, что эта тенденция продолжится.

Однако, чтобы покупка картин стала не просто сиюминутным капризом, а разумным вложением и основой для ценной коллекции, необходимо хорошо разбираться в этой области.

Пример тому — история картины "Лимонная Мэрилин". В Нью-Йорке в 1962 году художник Энди Уорхол продал эту работу неизвестному коллекционеру за $250. Спустя 45 лет на аукционе Christie's этот коллекционер получил за полотно $28 млн. Неплохая инвестиция, не правда ли?

Коллекционер ждал почти полвека и получил своё. Но что если вы хотите инвестировать на менее долгий срок? Решение есть!

№2. Алкоголь

Аналитики из Шотландии подсчитали, что благородный виски может приносить инвесторам доходность до 30% в год. На длинном горизонте инвестиционный виски показывает ещё большую доходность. За семь лет мониторинга виски-рынка индексы выросли на 359%, 389% и 417%.

Но не стоит ограничиваться лишь виски. Пиво, вино и другие спиртные напитки также могут стать отличной инвестицией.

Главный фактор, влияющий на стоимость алкоголя, — это его возраст и качество. Ценность инвестиционного алкоголя также определяется его редкостью. Выпускаемые ограниченными партиями или лимитированными тиражами, такие напитки становятся объектом охоты для коллекционеров. Чем меньше экземпляров на рынке, тем выше цена.

Но что, если предметы искусства и инвестиционный алкоголь кажутся вам чем-то давно забытым и хочется чего-нибудь новенького?

№3. NFT

Современный мир предлагает новые и инновационные возможности для вложений. Одной из самых горячих тенденций последних лет стали невзаимозаменяемые токены (NFT).

NFT — это уникальные цифровые сертификаты, подтверждающие право собственности на конкретный объект в виртуальном пространстве. В отличие от криптовалют, которые взаимозаменяемы (один биткойн равен другому биткойну), каждый NFT уникален и неповторим.

Главное преимущество NFT заключается в их уникальности и ограниченности. С каждым годом растёт количество цифровых художников, музыкантов и других креативных личностей, которые используют NFT для монетизации своего творчества.

Покупая NFT, инвесторы поддерживают авторов и получают возможность владеть уникальными цифровыми объектами, которые могут значительно вырасти в цене.

Например, NFT "This Changed Everything", созданный на основе скриншота исходного кода самой ранней версии World Wide Web, был продан на аукционе Sotheby's за $5,4 млн. Самым дорогим NFT-проектом на сегодняшний день считается The Merge ($98 млн).

Однако сейчас рынок NFT переживает не лучшие времена: цифровые картинки, которые ещё год назад коллекционеры скупали за миллионы долларов, теперь значительно теряют в цене. По данным блокчейн-трекера DappRadar, только за III квартал 2022 года общий объём продаж NFT упал на 60%.

Сейчас NFT — "не самый интересный объект для трейдинга на коротком горизонте", констатирует основатель тематического сайта nonfungible.com Готье Цуппингер. Однако этот пессимизм разделяет далеко не весь рынок.

№4. Lego

Ещё одно нестандартное направление инвестиций — наборы LEGO. Игрушечные кирпичики, которые мы помним с детства, могут оказаться весьма выгодным вложением.

За годы существования компания создала огромное количество уникальных наборов, которые стали объектами коллекционирования. С каждым годом ценность редких и ограниченных выпусков LEGO только растёт. Инвесторы, которые умеют выбирать правильные наборы и следить за тенденциями, могут получить значительную прибыль.

Например, набор "Добро пожаловать в Апокалипсбург" №70840. Производился с февраля по декабрь 2019 года. Изначальная цена — $300. Сейчас за новый набор можно получить от $750 до $1200.

Набор "Вверх ногами" по популярному сериалу "Очень странные дела" №75810. Производился с 1 июня 2019-го по 31 декабря 2021-го. Изначальная цена — $200. Сейчас за новый набор продавцы запрашивают около $500.

Оба этих набора ценятся коллекционерами за уникальные минифигурки и оригинальный внешний вид. Чтобы извлекать максимальную прибыль из этого бизнеса, необходимо точно знать, какие фигурки и франшизы являются культовыми и будут иметь спрос в будущем.

Надеемся, что вы убедились: инвестиции не ограничиваются депозитами в банке и недвижимостью. Экспериментирование с различными видами активов не только разнообразит ваш инвестиционный портфель, но и способствует развитию в новых направлениях.

Однако независимо от выбранного вами актива ключевыми факторами успеха остаются терпение и умение видеть потенциал вложений в долгосрочной перспективе.

