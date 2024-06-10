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Олег Артюков
NetEase: Россия встала на пути снабжения США редкоземельными металлами

Россия может помешать планам США по экспорту редких металлов из Монголии

3:00
Экономика

Борьба за природные ресурсы между ведущими мировыми державами обострилась после того, как США и их союзники ввели санкции против России.

Россия может помешать планам США по экспорту редких металлов из Монголии
Фото: Creative Commons by by wbaiv is licensed under by wbaiv is licensed under CC BY-SA 2.0

Это привело к нарушению логистических цепочек и проблемам с доступам к ресурсам, необходимых для промышленности, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.

Его автор отмечает, что американская экономика остро нуждается в редких металлах. И в Вашингтоне активно ищут варианты решения этой проблемы. Однако помешать планам Соединённых Штатов может Россия.

Китай является мировым лидером по запасам редкоземельных металлов, но в последнее время значительно ограничил их экспорт, считая этот ресурс слишком ценным. Это создало проблему для США, испытывающих большую потребность в таких ресурсах.

Монголия, занимающая второе место в мире по запасам редкоземельных металлов, стала основным объектом интереса США. В последние годы Вашингтон сблизился с Улан-Батором, подписав ряд соглашений о сотрудничестве, включая договоры в сфере воздушного сообщения.

Китайские аналитики считают, что американцы хотят разрабатывать монгольские месторождения и вывозить сырье в США. На первый взгляд, план кажется удачным, но есть сложности.

"Монголия не имеет выхода к морю и граничит только с Китаем и Россией. Транспортировка редкоземельных металлов через эти страны сопряжена с трудностями", — говорится в материале NetEase.

Экспорт ресурсов должен быть одобрен Китаем или Россией, иначе транспортировка будет заблокирована. Пекин, вероятно, не заинтересован в помощи США. В России не комментировали публично, насколько возможен транзит редкоземельных металлов из Монголии в США.

Автор материала, что Россия также не станет помогать американцам решать проблемы с редкими металлами: либо заблокирует их транзит, либо выставит неприемлемые условия. Таким образом, американская инициатива находится под угрозой срыва.

Ещё раз заметим, что пока нет информации о вариантах экспорта редкоземельных металлов из Монголии в США, как и организации их добычи. Зато Великобритания уже подписала соответствующее соглашение с Монголией.

Во время визита главы британского МИД Дэвида Кэмерона в Монголию в апреле этого года была представлена дорожная карта развития сотрудничества по редкоземельным металлам и подписан меморандум о сотрудничестве в области геологии. Так что интерес западных стран к разработке месторождений редких металлов в Монголии вполне очевиден.

В группу редкоземельных металлов входят 17 элементов. Они используются в том числе в производстве электромобилей и в создании оборудования для возобновляемых источников энергии.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы монголия
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