NetEase: Россия встала на пути снабжения США редкоземельными металлами

Борьба за природные ресурсы между ведущими мировыми державами обострилась после того, как США и их союзники ввели санкции против России.

Фото: Creative Commons by by wbaiv is licensed under by wbaiv is licensed under CC BY-SA 2.0