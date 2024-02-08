В Индии сообщили о благодарности всего мира этой стране за покупку российской нефти

В Индии заявили, что весь мир благодарен ей за покупку российской нефти

2:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что его страна играет важную роль в поддержании мировых цен на сырую нефть на уровне, доступном для потребителей.

Фото: "Houston Ship Channel - Oil Tanker" by roger4336 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Он отметил, что это достигается за счёт увеличения импорта российских ресурсов. А это, по мнению министра, приносит пользу и другим странам, сообщает американский телеканал CNBC.

Пури подчеркнул, что мировое сообщество признательно Индии за покупку российской нефти. А также предупредил о возможных последствиях, если Индия переключится на большие объёмы ближневосточной нефти. По его словам, при таком варианте развития событий цены могли бы вырасти до 150 долларов за баррель.

После введения западных санкций индийские нефтеперерабатывающие заводы стали активно приобретать российскую нефть со скидкой. В результате Россия стала основным поставщиком сырой нефти для Индии, её доля в общем объёме индийского импорта сырья достигла 36 процентов. В то же время поставки ближневосточной нефти в Индию сократились до исторически низких уровней, говорится в материале CNBC (перевод "ИноТВ").

Несмотря на напряжённость в районе Красного моря и опасения насчёт возможного расширения конфликта на Ближнем Востоке, цены на нефть остаются под давлением. Обычно подобные неопределённости способствуют росту цен на энергоносители, однако в данном случае этот рост ограничен рекордным объёмом производства в США и мировым экономическим спадом.

Индийский министр выразил уверенность в том, что даже в случае роста цен на нефть это приведёт к сокращению спроса — и в конечном итоге приведёт к балансировке рыночной ситуации.

Согласно прогнозам экспертов Международного энергетического агентства, Индия в ближайшие годы станет ведущей движущей силой спроса на нефть на мировых рынках. Премьер-министр Нарендра Моди заявил о планах увеличить мощности по переработке нефти в стране на 80 процентов и достичь объёма 450 миллионов тонн ежегодно.

Параллельно Индия установила амбициозные цели для своей энергетической программы: до 2030 года обеспечить 50 процентов своего потребления электроэнергии за счёт возобновляемых источников, а к 2050 году полностью перейти на такие источники энергии.

В настоящее время 75 процентов электроэнергии в стране производится на угольных электростанциях. В правительстве Индии уверены в достижении всех поставленных целей.