Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков
В Индии сообщили о благодарности всего мира этой стране за покупку российской нефти

В Индии заявили, что весь мир благодарен ей за покупку российской нефти

2:36
Экономика

Министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что его страна играет важную роль в поддержании мировых цен на сырую нефть на уровне, доступном для потребителей.

В Индии заявили, что весь мир благодарен ей за покупку российской нефти
Фото: "Houston Ship Channel - Oil Tanker" by roger4336 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Он отметил, что это достигается за счёт увеличения импорта российских ресурсов. А это, по мнению министра, приносит пользу и другим странам, сообщает американский телеканал CNBC.

Пури подчеркнул, что мировое сообщество признательно Индии за покупку российской нефти. А также предупредил о возможных последствиях, если Индия переключится на большие объёмы ближневосточной нефти. По его словам, при таком варианте развития событий цены могли бы вырасти до 150 долларов за баррель.

После введения западных санкций индийские нефтеперерабатывающие заводы стали активно приобретать российскую нефть со скидкой. В результате Россия стала основным поставщиком сырой нефти для Индии, её доля в общем объёме индийского импорта сырья достигла 36 процентов. В то же время поставки ближневосточной нефти в Индию сократились до исторически низких уровней, говорится в материале CNBC (перевод "ИноТВ").

Несмотря на напряжённость в районе Красного моря и опасения насчёт возможного расширения конфликта на Ближнем Востоке, цены на нефть остаются под давлением. Обычно подобные неопределённости способствуют росту цен на энергоносители, однако в данном случае этот рост ограничен рекордным объёмом производства в США и мировым экономическим спадом.

Индийский министр выразил уверенность в том, что даже в случае роста цен на нефть это приведёт к сокращению спроса — и в конечном итоге приведёт к балансировке рыночной ситуации.

Согласно прогнозам экспертов Международного энергетического агентства, Индия в ближайшие годы станет ведущей движущей силой спроса на нефть на мировых рынках. Премьер-министр Нарендра Моди заявил о планах увеличить мощности по переработке нефти в стране на 80 процентов и достичь объёма 450 миллионов тонн ежегодно.

Параллельно Индия установила амбициозные цели для своей энергетической программы: до 2030 года обеспечить 50 процентов своего потребления электроэнергии за счёт возобновляемых источников, а к 2050 году полностью перейти на такие источники энергии.

В настоящее время 75 процентов электроэнергии в стране производится на угольных электростанциях. В правительстве Индии уверены в достижении всех поставленных целей.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы индия нарендра моди
Новости Все >
Пять секретов макияжа Анны Седоковой
Чистец шерстистый - прекрасное неприхотливое растение для сада
SHOT: в Белгородской области 6 человек пострадали в результате обстрела и атаки дрона
Пирог с рыбой — отличное блюдо на перекус
Почему собаки лижут лапы: важные знаки для владельцев
Ефим Шифрин объяснил, как стал бодибилдером
В Израиле надеются, что их сборную по футболу не отстранят от международных турниров
Писатель Ник Перумов назвал СВО "войной за воссоединение русских земель"
Для гостей Петербурга выпустили памятки к началу курортного сбора
Первый отряд российских туристов готовиться к поездке в КНДР 9 февраля
Популярное
Рассказываем, как замачивать семена, чтобы эффект положительно сказался на урожайности

При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.

В чём замачивать семена перед посевом
Как устранить желтение туй: названы причины и способы решения проблемы
Почему туя желтеет: названы четыре главные причины - одна из них очень неожиданная
Капустный пирог "Остановиться невозможно": готовим заливным способом за несколько минут
В России описали сценарий войны России и НАТО
Чем воевать Киеву. Запад начал потихоньку сливать Украину Дмитрий Плотников "Апокалипсис. Конец всему": в России описали сценарий прямого столкновения РФ и НАТО Петр Ермилин Эксперт рассказал о трудностях в получении кредита на недвижимость в 2024 году Ирина Гусакова
Громкое археологическое открытие: выяснилось, кто заразил Британию клопами
Вкус напомнит популярные конфеты: приготовьте домашний шербет - в разы вкуснее магазинного
Как удобрять пионы, которые дарят яркость и аромат
Как удобрять пионы, которые дарят яркость и аромат
Последние материалы
Пирог с рыбой — отличное блюдо на перекус
Почему собаки лижут лапы: важные знаки для владельцев
Ефим Шифрин объяснил, как стал бодибилдером
В Индии заявили, что весь мир благодарен ей за покупку российской нефти
В Израиле надеются, что их сборную по футболу не отстранят от международных турниров
Писатель Ник Перумов назвал СВО "войной за воссоединение русских земель"
Для гостей Петербурга выпустили памятки к началу курортного сбора
Первый отряд российских туристов готовиться к поездке в КНДР 9 февраля
Максим Галкин* приехал на гастроли в солнечный Азербайджан
Ученые объяснили, как теория шести рукопожатий работает в действительности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников