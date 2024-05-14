Глава МИД Индии: Россия помогает нашей растущей экономике

Глава МИД Индии заявил о помощи России растущей индийской экономике

2:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар подчеркнул значимость энергетического партнёрства с Российской Федерацией для динамично развивающейся экономики его страны.

Фото: flickr.com by uc_rusal_photo_gallery is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По словам министра, были попытки оказать давление на Нью-Дели с целью прекращения закупок российской нефти, однако эти попытки не увенчались успехом. Джайшанкар напомнил, что Индия в настоящий момент является одной из самых быстро растущих крупных экономик мира, что обуславливает её высокие потребности в энергетических ресурсах.

Он также отметил, что объём торговли между Россией и Индией ранее составлял около 15 миллиардов долларов в год, но в настоящее время он возрос до 60-70 миллиардов долларов. Речь не только о поставках нефти из России, но и экспорте высококачественного угля, металлов и удобрений.

В прошедшем году объём поставок нефти и нефтепродуктов из РФ в Индию достиг 45 миллиардов долларов и 4,5 миллиарда долларов соответственно, что привело к значительному торговому дисбалансу в пользу России на сумму 55 миллиардов долларов.

Однако представители индийского правительства утверждают, что данная проблема была решена, в том числе за счёт финансирования инфраструктурных проектов внутри страны.

На данный момент, помимо использования индийских рупий, расчеты между российскими и индийскими компаниями осуществляются в американских долларах, дирхамах ОАЭ и китайских юанях.

Стоит заметить, ранее посол США в Индии Эрик Гарсетти заявил, что именно Соединённые Штаты поощряли Индию покупать российскую нефть по ценам, которые соответствовали "потолку" её стоимости. То есть 60 долларам за баррель, именно такой "потолок" был установлен западными странами.

"Они (Индия) покупали российскую нефть, потому что мы хотели, чтобы кто-то покупал российскую нефть по предельной цене; это не было нарушением. Это был план политики, потому что… мы не хотели, чтобы цена на нее (нефть) росла, и они выполнили его", — заявил посол.

То есть в его изложении выглядит так, будто именно США поощряли резкий рост спроса со стороны индийских нефтеперерабатывающих заводов на российскую нефть. Получается, что без ведома и поощрения со стороны Вашингтона ничего и не происходило.

Большой вопрос, конечно, устроит ли такая трактовка Нью-Дели. Ведь представители индийских властей постоянно подчёркивают, что сами решают, с кем и в каком объёме развивают экономическое сотрудничество.