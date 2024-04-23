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Олег Артюков
Азии срочно понадобилась российская нефть

Азиатские страны всё больше интересуются российской Urals

3:02
Экономика

Сокращение поставок из стран, входящих в соглашение ОПЕК+, ограничило потоки сернистой нефти, в то время как американские производители наращивают экспорт более лёгких сортов. 

Азиатские страны всё больше интересуются российской Urals
Фото: wikimapia by Artur1917 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

По оценкам компании Vortexa, ежедневные поставки средне- и высокосернистой нефти в Азию сократились на 920 тысяч баррелей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Bloomberg.

При этом прибыль от высокосернистого мазута, который больше производится из среднесернистых сортов, выросла. В то время как прибыль от дизельного топлива в Азии упала.

Поставки средне- и высокосернистой нефти сокращаются, это привело к росту цен на эту нефть. Средние дистилляты — в основном дизельные — оказались под давлением из-за роста поставок, которые превысили спрос, отметила аналитик Vortexa Серена Хуанг.

По мнению трейдеров, сработали и другие факторы. Мировой рынок испытывает потребность в мазуте, который производится из более тяжёлых сортов. Это обусловлено сезонным спросом, при этом Ближний Восток потребляет больше энергии в летние месяцы.

Кроме того, Абу-Даби поставляет больше более лёгкой нефти, одновременно ограничивая потоки тяжёлых сортов, которые идут для на нефтеперерабатывающие заводы страны. 

Прекращение экспорта некоторых видов нефти Мексикой также привело к сокращению потоков высокосернистой тяжёлой нефти. То же будет и с потоками нефти из Венесуэлы после того, как на прошедшей неделе США отменили ограничение санкций против венесуэльского нефтегаза, отмечает издание "Нефть и капитал".

В результате сернистая нефть, в том числе из России (марки Urals), набирает популярность на азиатском рынке, что является редким отклонением от привычной модели.

Стоит заметить, что в марте Китай увеличил среднесуточный ввоз нефти из России до 2,55 млн баррелей в сутки, что всего надесять тысяч б/с меньше рекордных объёмов июня прошлого года, сообщает "Интерфакс". 

Всего за прошлый месяц Россия поставила в Китай 10,81 млн тонн нефти против 9,1 млн тонн в феврале. Среднесуточный экспорт российской нефти в КНР в марте составил 349 тысяч тонн против 314 тысяч тонн месяцем ранее.

Таким образом, среднесуточный объём поставок из России в Китайскую народную республику в марте увеличился на 11,4 процента к предыдущему месяцу. Объем импорта Китаем российской нефти был также близок к рекордным значениям июня прошлого года, когда Пекин ежесуточно ввозил из РФ 2,56 млн баррелей ежедневно.

Чем торгует Россия кроме нефти?
Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы азия нефть
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