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Олег Артюков
FT: государства ЕС предупредили о последствиях отказа от российского СПГ

Без России Европе грозит энергетический шок

2:43
Экономика

Энергетический регулятор Евросоюза предупредил, что государства сообщества всё ещё зависят от импорта российского сжиженного природного газа. И если отказаться от этих поставок, то может случиться энергетический шок, сообщает британское издание Financial Times (FT).

Без России Европе грозит энергетический шок
Фото: commons.wikimedia.org by Floydrosebridge is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В докладе регулятора отмечается, что сокращение импорта российского СПГ должно происходить постепенно. Сейчас же Евросоюзу трудно найти баланс между энергетической безопасностью и стремлением нанести удар по финансам России за счёт сокращения импорта энергоресурсов.

Напомним, по итогам февраля крупнейшим покупателем российского газа среди государств Евросоюза стала Франция. Она импортировала СПГ на сумму в 322,2 миллиона евро.

На это многие обратили внимание, припоминая воинственную риторику президента Франции Эмманюэля Макрона в адрес нашей страны. Накануне Макрон заявил, что рост импорта газа из России вовсе не означает какой-либо зависимости от этих поставок.

Но вообще, импорт сжиженного природного газа увеличили многие страны Евросоюза. И не только СПГ — экспорт трубопроводного газа из России в страны Евросоюза достиг максимальных показателей за полгода. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки выросли более чем на четверть.

В условиях сокращения поставок трубопроводного газа Россия развивает производство газа сжиженного и намерена к 2030 году довести его объём до 100 миллионов тонн, что равно одной пятой мировой выработки.

Сейчас, по оценке вице-премьера Александра Новака, доля России в мировом производстве сжиженного природного газа составляет восемь процентов.

Тем временем, министры иностранных дел государств Группы семи по итогам заседания на итальянском острове Капри заявили о намерении и далее продолжать мешать реализации энергетических проектов в России.

Кроме того, они подчеркнули, что будут добиваться соблюдения так называемого потолка цен, в рамках которого стоимость российской нефти, перевозимой морским путём, установлена на уровне 60 долларов за баррель.

Ранее в Вашингтоне заявили, что санкции против проекта "Арктик СПГ 2" направлены на то, чтобы он не заработал. Так что планы Запада в отношении российского энергосектора очерчены с предельной ясностью.

И совершенно очевидно, для нашей страны важно продемонстрировать, что эти планы успехом не увенчаются.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз
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