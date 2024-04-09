Австрии придётся платить за российский газ, даже если она от него откажется

Австрия будет платить России за газ до 2040 года, даже если откажется от поставок

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Австрия оказалась в сложном положении из-за долгосрочного контракта с "Газпромом", говорится в материале France info. И это, уверяет французское издание, создаёт проблемы для Евросоюза. Ведь в Брюсселе поставили для всех стран сообщества цель полностью отказаться от российского газа к 2027 году.

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В 2018 году австрийская нефтегазовая компания OMV продлила контракт на поставки российского газа, который рассчитан до 2040 года. При этом, согласно условиям соглашения, она обязана платить за поставки независимо от того, осуществляются они или нет.

Многие страны ЕС всё ещё сильно зависят от российского газа, констатирует France info. И обещание Евросоюза полностью избавиться от импорта природного газа из России к 2027 году кажется маловероятным для некоторых стран.

Та же Австрия оказалась в затруднительном положении из-за контракта с "Газпромом", говорится в материале (перевод "ИноТВ"). До начала украинского конфликта 80 процентов газа в страну поставлялось из России, а через два года этот показатель вырос до 97 процентов. Потому что выгодно для самих же австрийцев.

Хотя пункт контракта об обязательной оплате теперь считается "позором" и "стратегической ошибкой" для Вены, пока неясно, сможет ли она его разорвать.

Политолог Герхард Манготт отмечает, что правительство заявляет о готовности отказаться от российского газа к 2027 году, но не может предоставить конкретных планов по разрыву контракта без огромных финансовых потерь.

На данный момент законопроект, который мог бы помочь Австрии в этой ситуации, находится на стадии разработки. Однако его принятие требует двух третей голосов в парламенте, что крайне маловероятно из-за пророссийской позиции ультраправой "Австрийской партии свободы", сообщает France info.

Ранее австрийский министр по защите климата и окружающей среды, по делам энергетики, инноваций и технологий Леонор Гевесслер заявила, что рассматривается возможность выхода из газовых контрактов с "Газпромом".

Министр подчеркнула необходимость подготовки компании OMV к выходу из долгосрочных контрактов. Она также объявила о намерении министерства обязать австрийские компании предпринять конкретные меры по уменьшению доли российского газа в их закупках. И пообещала провести оценку правовых основ для таких требований.

Как показывает практика, власти европейских стран особо не заморачиваются с обоснованием отказа от исполнения контрактов с российскими компаниями. Так что вполне вероятно, что и Австрия пойдёт по этому пути.

При этом поставки газа из России для этой страны весьма выгодны. В 2023 году Австрия стала экспортёром электроэнергии — впервые за 20 лет. А произошло это в том числе благодаря поставкам из России, которые обеспечивают все потребности страны в энергоресурсах.