Европа резко нарастила импорт СПГ из России

ЕС провозгласил отказ от российского газа. И нарастил закупки СПГ в России

2:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европа по-прежнему остается зависимой от российского газа. Поставки по трубопроводам в значительной степени заменены поставками сжиженного природного газа, говорится в материале агентства Reuters.

Фото: commons.wikimedia.org by Maciej Margas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

В прошлом году ЕС импортировал из России более 15,6 млн метрических тонн СПГ, что на 37,7% больше по сравнению с 2021 годом. Несмотря на заявления европейских политиков о снижении зависимости от российского газа, экспорт СПГ из России растёт внушительными темпами.

Переход с импорта газа по трубопроводам на СПГ сопряжён с экологическими издержками, поскольку для газификации, транспортировки и повторного сжижения топлива требуется энергия. Этот процесс идёт вразрез с целями ЕС по достижению нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году.

Страны Западной Европы пытаются снизить свою энергетическую зависимость от России, однако они всё чаще заменяют российский газ, поступающий по трубопроводам, российским СПГ. Испания, обладающая крупнейшим в ЕС комплексов терминалов по приёму СПГ, стала основным реэкспортером российского СПГ, говорится в материале Reuters (перевод "ИноТВ").

В результате рост поставок сжиженного природного газа привёл к тому, что доля российского газа в поставках в страны Евросоюза вновь стала составлять около 15 процентов.

Увеличение поставок СПГ не противоречит законодательству ЕС. Западноевропейские страны ввели санкции против российской нефти, но не против природного газа. Вместо этого Европейская комиссия призвала добровольно отказаться от импорта российского топлива к 2027 году.

В записях о поставках газа не указывается конечное происхождение грузов. Такая вот попытка скрыть происхождение газа. Это означает, что СПГ, поступающий в Бельгию, Францию, Испанию и Нидерланды, может быть перемаркирован, прежде чем его перевезут вглубь страны или перегрузят на другие суда.

Надо заметить, что о росте поставок СПГ из России в Европу говорится уже на протяжении года. Здесь, конечно, любопытно отметить, что в числе лидеров оказалась Испания. Которая ранее, вообще говоря, газ в России не покупала. И по трубопроводам он туда не доставлялся.

Власти этого государства даже заявляли о том, что обращались к компаниям страны с просьбами если не прекратить, то хотя бы не наращивать закупки СПГ в России. Но видимо, обращались как-то не очень настойчиво, поскольку просьбы эти были проигнорированы.

А поскольку импорт природного газа из России не запрещён, то и власти европейских государств на этот факт постоянно обращают внимание, объясняя, почему в Евросоюзе не спешат отказываться от поставок из Российской Федерации.