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Любовь Степушова
Россия разрушила крупнейшее ПХГ Европы на Украине. Последствия ужасны

ВКС РФ разрушили мечты Украины о газовом хабе, ударив по экономике ЕС

3:35
Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Украина мечтала стать "ключом к безопасности газоснабжения Европы", газовым хабом Европы. Но в Кремле посчитали это ненужным.

ВКС РФ разрушили мечты Украины о газовом хабе, ударив по экономике ЕС
Фото: wikimedia.org by RG72 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Украина задумала стать газовым хабом ЕС

По данным заместителя министра энергетики Украины Светланы Грынчук, из общего объёма украинских хранилищ в 31 млрд кубометров импорт обычно заполняет до 10 млрд кубометров. Украина хранит газ из Польши, Норвегии, Венгрии, других стран, который они получают даже из Каспийского региона, а также сжиженный природный газ (СПГ), который поступает в Европу из США.

"ЕС стремится отказаться от использования российского газа и снизить долю ископаемого топлива в энергетическом балансе. Украина может помочь в достижении этих целей", — сказала Грынчук Euractiv.

Но в Кремле посчитали, что надо прекратить эту идиллию, пусть Европа подумает о возвращении к "Северным потокам" или же и дальше скатывается в рецессию и инфляцию, что справедливо для тех, кто развязал и поддерживает войну против РФ.

ВКС РФ уже третий раз ударили по крупнейшему ПХГ Европы

Ночью с 10-го на 11 апреля восемь МиГ-31 ударили гиперзвуковыми "Кинжалами" по Бильче-Волицко-Угерскому подземному хранилищу газа (ПХГ) недалеко от города Стрый во Львовской области. Это крупнейшее (17 млрд кубометров) ПХГ на Украине и второе в Европе. В нём хранят газ европейские трейдеры, и это был уже третий удар за месяц по данной цели.

Гиперзвуковые ракеты "Кинжал" предусмотрены для поражения подземных укреплений, но вряд ли цель стоит взорвать собственно огромные запасы газа. Достаточно уничтожить обслуживающую инфраструктуру — насосные и перекачивающие станции. Исходя из числа прилётов, такое уничтожение весьма вероятно.

Зачем Россия бьёт по ПХГ на Украине

Кроме перечисленных последствий для Евросоюза, у вывода из строя Бильче-Волицко-Угерского ПХГ есть и другие очень неприятные итоги для обеих сторон альянса:

  • Украина лишается виртуального реверса, по которому она закупает российский газ у ЕС втридорога;
  • это влечёт за собой проблемы для поддержания устойчивости украинской энергетики, и без того находящейся в полуразрушенном состоянии;
  • нарастает риск несанкционированного отбора газа Киевом.

Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов отметил, что пока все компании, которые хранят в стране газ, не отрекаются от продолжения сотрудничества, но это частные компании, они не будут терпеть убытки, даже если теперь можно забронировать хранение на один месяц, при сохранении прежней стоимости.

Компенсационным поставкам электроэнергии тоже не быть

Помимо удара по газотранспортной системе (можно считать, что и ЕС), ракеты 11 апреля ударили по электроподстанции в Червоноградском, во Львовской области. Она построена в 80-е годы для поставок электроэнергии в страны СЭВ, а ныне — в ЕС.

Этим ударом обрубается экспорт и импорт электроэнергии, который практиковался для получения устойчивой системы энергоснабжения в часы пик в Европе и для замещения утерянного в результате ударов ВКС РФ энергоснабжения на Украине.

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Альтернативы нашему газу у ЕС нет. Ждите бунтов - ученый.
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы газ стрый
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