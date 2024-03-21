Искусственный интеллект на страже бизнеса: как можно использовать AI и с чего начать

Руководитель в сфере управления IT-сервисами Караманянц рассказал, как ИИ может управлять бизнесом

7:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Перечень сфер, в которых используется искусственный интеллект, активно расширяется. Нейросети решают целый спектр задач, помогая управлять бизнесом. Как это происходит и с чего начать тем, кто только изучает варианты использования AI, рассказывает Микаэл Караманянц, руководитель в сфере управления IT-сервисами, соавтор разработки веб-стандартов в РФ, основатель и заместитель ген. директора компании ООО "РашенСофт", идеолог, директор по развитию компании DigiNeat LLC, автор нескольких патентов и стартапов.

Микаэл Караманянц, заместитель гендиректора ООО "РашенСофт", директор по развитию компании DigiNeat LLC

От идеи до внедрения

Идея внедрить AI в бизнес пришла в соответствии с потребностями и прагматичным желанием управляющих и предпринимателей сократить затраты. Помощь AI, в общих чертах, заключается в оперативном выполнении работы без привлечения дополнительных сотрудников. Это особенно актуально в тех случаях, когда полностью отсутствует человеческий фактор.

Пример — деятельность финтех-компаний, которым необходимо верифицировать личность пользователей, загружающих свои идентификационные данные. Раньше для их верификации и других операций требовался целый штат сотрудников — как минимум, шесть-семь человек. Сегодня с этой задачей помогает справляться Al: она автоматически определяет данные по документам, причем, с учетом специфики их оформления в разных странах, наличие следов подделки. Использование нейросети позволяет финтех-компаниям сокращать штат проверяющих сотрудников до двух, и, соответственно, экономить от 72 до 100 тысяч долларов в год.

Робот-кадровик, секретарь и не только

AI может стать эффективным помощником в том, что касается подбора персонала. Для работы необходимо задать для нейросети входящие данные — те, которые критичны для работодателя, указать специализацию соискателя, предоставить ей доступ к базе c резюме. Далее AI приступает к подбору кандидатов по заданным критериям, и справляется с этой задачей достаточно быстро. В ряде случаев нейросеть может даже пригласить кандидата на собеседование, отправив ему письмо, а иногда и провести само собеседование виртуально — как минимум, задать уточняющие вопросы и зафиксировать ответы на них.

Стандартная практика: за поиск и последующий найм ценного сотрудника кадровые агентства просят от 80 000 до 200 000 рублей — то есть, в среднем столько же, сколько составляет зарплата в сфере IT. Сам процесс поиска кандидата довольно сложный и кропотливый, так что кадровые агентства редко когда бывают заточены именно на качество. Их задача — оперативно закрыть задачу. И если соискатель не соответствует своей должности или частично, или полностью, то с этой проблемой работодатель остается буквально один на один. В процессе найма он несет и финансовые, и временные затраты — от одного до четырех месяцев. Если в решении этой задачи помогает AI, вакансия может быть закрыта как минимум за неделю. В нашей практике был случай, когда закрыть вакансию получилось за два дня, причем, результат всех полностью устроил, в том числе, и самого соискателя. Он до сих пор недоумевает, как его резюме нашлось среди тысяч других, при том, что он даже не платил за то, чтобы оно поднялось в рейтинге.

Не исключаю, что в перспективе нейросеть сможет проводить полноценные собеседования. В этом случае сама по себе необходимость нанимать HR-специалиста станет неактуальной, особенно в сферах, связанных с digital. По крайней мере, обучить AI проведению собеседований точно можно, однако стоит учитывать затратность обучения, так что в настоящее время это пока неактуально.

Кроме того, AI может выполнять и функции виртуального секретаря — эффективного помощника в том, что касается тайм-менеджмента. Он напомнит о встречах и делах, спрогнозирует свободное время на основании внештатных переговоров, отменит встречу и даже отправит сообщение, если предварительно его надиктовать. Это очень полезный инструмент, избавляющий от рутины, существенным образом упрощающий работу. Конечно, живое общение он не заменит, однако это от него и не требуется — у виртуального секретаря другие задачи.

К настоящему моменту разработано большое количество чат-ботов, построенных на нейросети. Они используются в рамках первой линии общения с клиентами — через сайт. Нередко пользователь может даже не подозревать о том, что общается с чат-ботом, а не с живым человеком, хотя здесь все будет зависеть от сложности задаваемых вопросов, от тематики беседы. Так или иначе, чат-бот — эффективный способ разгрузить службу поддержки, поскольку на этом этапе отсекается треть вопросов. Это оптимизирует процессы, связанные и с кадрами, и с финансами.

Пример из практики: нашему клиенту удается экономить на кадрах колл-центра от 200 000 до 300 000 долларов в год благодаря грамотно выстроенной первой линии взаимодействия с обращениями через ботов. Поток обращений у этого клиента довольно большой, поэтому использование AI оправдано. За счет внедрения этого решения вторая линия поддержки состоит всего из пяти человек, тогда как их стандартное количество — минимум 30, причем это должны быть специалисты, знающие как минимум два языка. В случае, если специалист владеет только одним языком, штат автоматически увеличивается вдвое. Что касается бота, то он прекрасно общается на любых языках.

AI научился писать достаточно качественные тексты — то есть, это полноценный контент-менеджер. Кроме того, нейросеть может подобрать структуру, тему статьи, выбрать мета-теги. А еще AI может вести аналитику продаж.

Мы используем AI везде, где требуется анализ данных, а также — дополнительно — в некоторых стартапах. К примеру, у нас есть игровой проект RoboGol, спортивный футбольный шутер. В нем можно играть в футбол с ботами, которые обучаются, анализируя действия соперников.

Представим, что в компании разработкой и постоянным совершенствованием ботов занимается не AI, а отдельный специалист. Ему нужно платить минимум 1500 долларов в месяц, в год, соответственно — 18 000 долларов. Если же его задачи поручить AI, то аналогичную сумму можно сэкономить и направить, например, на закупку трафика — это принесет компании огромную пользу.

Также мы активно используем AI для создания черновых прототипов дизайна, когда нужно продемонстрировать видение, разработку иконок, концепции, которую могут воплотить дизайнеры.

Подготовка к работе с AI

Те предприниматели, которые еще не имеют опыта использования AI, могут ориентироваться на чек-лист.

Проанализируйте все бизнес-процессы компании Посмотрите на них со стороны: какие можно автоматизировать, что это даст Если анализ данных или какие-то рутинные процессы помогут вам сократить издержки — это первый признак того, что вам пора об этом задуматься Ответьте на несколько вопросов:

можно ли сократить затраты?

не снизится ли качество?

сколько стоит внедрение?

Вопреки сложившемуся мнению, использование AI не ограничивается IT-отраслями: возможности гораздо шире. Возможно, и в вашей отрасли искусственный интеллект окажется полезен.

Фото предоставлены DigiNeat LLC