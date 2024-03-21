Искусственный интеллект на страже бизнеса: как можно использовать AI и с чего начать

Перечень сфер, в которых используется искусственный интеллект, активно расширяется. Нейросети решают целый спектр задач, помогая управлять бизнесом. Как это происходит и с чего начать тем, кто только изучает варианты использования AI, рассказывает Микаэл Караманянц, руководитель в сфере управления IT-сервисами, соавтор разработки веб-стандартов в РФ, основатель и заместитель ген. директора компании ООО "РашенСофт", идеолог, директор по развитию компании DigiNeat LLC, автор нескольких патентов и стартапов.
Идея внедрить AI в бизнес пришла в соответствии с потребностями и прагматичным желанием управляющих и предпринимателей сократить затраты. Помощь AI, в общих чертах, заключается в оперативном выполнении работы без привлечения дополнительных сотрудников. Это особенно актуально в тех случаях, когда полностью отсутствует человеческий фактор.
Пример — деятельность финтех-компаний, которым необходимо верифицировать личность пользователей, загружающих свои идентификационные данные. Раньше для их верификации и других операций требовался целый штат сотрудников — как минимум, шесть-семь человек. Сегодня с этой задачей помогает справляться Al: она автоматически определяет данные по документам, причем, с учетом специфики их оформления в разных странах, наличие следов подделки. Использование нейросети позволяет финтех-компаниям сокращать штат проверяющих сотрудников до двух, и, соответственно, экономить от 72 до 100 тысяч долларов в год.
AI может стать эффективным помощником в том, что касается подбора персонала. Для работы необходимо задать для нейросети входящие данные — те, которые критичны для работодателя, указать специализацию соискателя, предоставить ей доступ к базе c резюме. Далее AI приступает к подбору кандидатов по заданным критериям, и справляется с этой задачей достаточно быстро. В ряде случаев нейросеть может даже пригласить кандидата на собеседование, отправив ему письмо, а иногда и провести само собеседование виртуально — как минимум, задать уточняющие вопросы и зафиксировать ответы на них.
Стандартная практика: за поиск и последующий найм ценного сотрудника кадровые агентства просят от 80 000 до 200 000 рублей — то есть, в среднем столько же, сколько составляет зарплата в сфере IT. Сам процесс поиска кандидата довольно сложный и кропотливый, так что кадровые агентства редко когда бывают заточены именно на качество. Их задача — оперативно закрыть задачу. И если соискатель не соответствует своей должности или частично, или полностью, то с этой проблемой работодатель остается буквально один на один. В процессе найма он несет и финансовые, и временные затраты — от одного до четырех месяцев. Если в решении этой задачи помогает AI, вакансия может быть закрыта как минимум за неделю. В нашей практике был случай, когда закрыть вакансию получилось за два дня, причем, результат всех полностью устроил, в том числе, и самого соискателя. Он до сих пор недоумевает, как его резюме нашлось среди тысяч других, при том, что он даже не платил за то, чтобы оно поднялось в рейтинге.
Не исключаю, что в перспективе нейросеть сможет проводить полноценные собеседования. В этом случае сама по себе необходимость нанимать HR-специалиста станет неактуальной, особенно в сферах, связанных с digital. По крайней мере, обучить AI проведению собеседований точно можно, однако стоит учитывать затратность обучения, так что в настоящее время это пока неактуально.
Кроме того, AI может выполнять и функции виртуального секретаря — эффективного помощника в том, что касается тайм-менеджмента. Он напомнит о встречах и делах, спрогнозирует свободное время на основании внештатных переговоров, отменит встречу и даже отправит сообщение, если предварительно его надиктовать. Это очень полезный инструмент, избавляющий от рутины, существенным образом упрощающий работу. Конечно, живое общение он не заменит, однако это от него и не требуется — у виртуального секретаря другие задачи.
К настоящему моменту разработано большое количество чат-ботов, построенных на нейросети. Они используются в рамках первой линии общения с клиентами — через сайт. Нередко пользователь может даже не подозревать о том, что общается с чат-ботом, а не с живым человеком, хотя здесь все будет зависеть от сложности задаваемых вопросов, от тематики беседы. Так или иначе, чат-бот — эффективный способ разгрузить службу поддержки, поскольку на этом этапе отсекается треть вопросов. Это оптимизирует процессы, связанные и с кадрами, и с финансами.
Пример из практики: нашему клиенту удается экономить на кадрах колл-центра от 200 000 до 300 000 долларов в год благодаря грамотно выстроенной первой линии взаимодействия с обращениями через ботов. Поток обращений у этого клиента довольно большой, поэтому использование AI оправдано. За счет внедрения этого решения вторая линия поддержки состоит всего из пяти человек, тогда как их стандартное количество — минимум 30, причем это должны быть специалисты, знающие как минимум два языка. В случае, если специалист владеет только одним языком, штат автоматически увеличивается вдвое. Что касается бота, то он прекрасно общается на любых языках.
AI научился писать достаточно качественные тексты — то есть, это полноценный контент-менеджер. Кроме того, нейросеть может подобрать структуру, тему статьи, выбрать мета-теги. А еще AI может вести аналитику продаж.
Мы используем AI везде, где требуется анализ данных, а также — дополнительно — в некоторых стартапах. К примеру, у нас есть игровой проект RoboGol, спортивный футбольный шутер. В нем можно играть в футбол с ботами, которые обучаются, анализируя действия соперников.
Представим, что в компании разработкой и постоянным совершенствованием ботов занимается не AI, а отдельный специалист. Ему нужно платить минимум 1500 долларов в месяц, в год, соответственно — 18 000 долларов. Если же его задачи поручить AI, то аналогичную сумму можно сэкономить и направить, например, на закупку трафика — это принесет компании огромную пользу.
Также мы активно используем AI для создания черновых прототипов дизайна, когда нужно продемонстрировать видение, разработку иконок, концепции, которую могут воплотить дизайнеры.
Те предприниматели, которые еще не имеют опыта использования AI, могут ориентироваться на чек-лист.
Вопреки сложившемуся мнению, использование AI не ограничивается IT-отраслями: возможности гораздо шире. Возможно, и в вашей отрасли искусственный интеллект окажется полезен.
Фото предоставлены DigiNeat LLC
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