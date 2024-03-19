Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков
Начата реализация важнейшего транспортного проекта

Начата реализация проекта "Север — Юг". Он позволит обойти санкции Запада

2:18
Экономика

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании акционерного общества "Север — Юг", которое будет владеть ста процентами акций морского порта Махачкалы*.

Начата реализация проекта "Север — Юг". Он позволит обойти санкции Запада
Фото: commons.wikimedia.org by Maciej Margas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Согласно документу, стратегический инвестор, который будет определен правительством РФ, получит 51% акций общества. В последующем, в течение пяти лет, он сможет выкупить долю государства.

В уставный капитал акционерного общества "Север — Юг" входят сто процентов акций Махачкалинского морского торгового порта. Изначально рыночная стоимость акций проекта составит 1,25 миллиарда рублей. Доля стратегического инвестора в уставном капитале будет составлять 51%, у государства — 49 процентов.

Президент поручил правительству РФ в течение четырех месяцев найти стратегического инвестора и заключить с ним соответствующие соглашения.

Эти договоренности с потенциальным владельцем акций будут включать в себя его обязательства и меры, необходимые для их исполнения. Кроме того, правительство обязано установить ответственность за невыполнение этих обязательств и установить порядок их контроля.

Правительству предстоит проработать запрет на передачу акций акционерного общества "Махачкалинский морской торговый порт" иностранцам или компаниям, находящимся прямо или косвенно под контролем иностранцев.

В будущее соглашение также должны быть включены договоры аренды объектов федеральной собственности, которые арендует Махачкалинский порт.

Можно сказать, проект по созданию логистического коридора "Север — Юг" начал реализовываться. Он, напомним, должен соединить Россию, Иран и Индию. Этот путь будет не только короче маршрута через Суэцкий канал, но и позволить эффективно обходить различные санкции Запада.

Ранее американское издание The New York Times отмечало, что новый транспортный коридор обеспечит лёгкий доступ к таким торговым центрам, как индийский Мумбай.

Реализация проекта "Север — Юг" существенно ускорить как импорт в Россию, так и экспорт из нашей страны. И не только ускорит, но также заметно увеличит торговый оборот между Российской Федерацией и странами Глобального Юга.

*Архивное фото (не из порта Махачкалы)

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Новости Все >
Компания Smart international хочет забрать у правообладателей несколько известных брендов
Салат из курицы-гриль с фруктами: вкусный и необычный
Сорт арбузов "ТамТам" - быстро растут, просты в уходе
Дубай и Шри-Ланка подешевеют для российских туристов на 15%
Ученые заявили, что у кошек может быть аллергия на хозяина
Шмыгаль заявил, что Украина потеряла Авдеевку из-за дефицита снарядов
JCAP: космическое пространство, вероятно, становится всё обширнее из-за нечастиц
Палестина потребовала у ФИФА, чтобы в отношении сборной Израиля были применены санкции
Владелец АЗС раскрыл, почему категорически нельзя заправлять машину с заведенным мотором
Владимир Потанин планирует объединить «Тинькофф» и Росбанк
Популярное
Три пары "звёзд" кино, сыгравших великую любовь на экране, но жутко ненавидящих друг друга в жизни

Порой актёры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман.

Три пары "звёзд" кино, сыгравших великую любовь на экране, но жутко ненавидящих друг друга в жизни
Что посадить под яблоней
Вот что нужно посадить под яблоней: эффективно используйте пространство
Откровения тревел-блогерши: впечатления о жизни в Германии и встрече с немецким хозяином
Петросян рассказал, как сохраняет свою мужскую силу в 78 лет
Мошенничество в Сети стало фактором политического давления Алексей Гончаров Вразумление неразумных: гражданам Украины можно вернуть вменяемость только так Виктор Пахомов Когда в Калифорнии случалось землетрясение, в России рождался новый остров  Сергей Лебедев
В Германии рассказали о невиданной ранее скорости банкротства местных компаний
Прихожая должна быть оформлена только в этих цветах, и никак иначе, призвала дизайнер
Томаты вырастают гигантами без теплицы: огородница из Сибири выращивает эти сорта на открытой земле — урожай впечатляет
Томаты вырастают гигантами без теплицы: огородница из Сибири выращивает эти сорта на открытой земле — урожай впечатляет
Последние материалы
Дубай и Шри-Ланка подешевеют для российских туристов на 15%
Ученые заявили, что у кошек может быть аллергия на хозяина
Шмыгаль заявил, что Украина потеряла Авдеевку из-за дефицита снарядов
JCAP: космическое пространство, вероятно, становится всё обширнее из-за нечастиц
Мошенничество в Сети стало фактором политического давления
Палестина потребовала у ФИФА, чтобы в отношении сборной Израиля были применены санкции
Владелец АЗС раскрыл, почему категорически нельзя заправлять машину с заведенным мотором
Вразумление неразумных: гражданам Украины можно вернуть вменяемость только так
Владимир Потанин планирует объединить «Тинькофф» и Росбанк
Myśl Polska: судьбу Украины решат переговоры России и Запада
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников