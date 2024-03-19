Начата реализация важнейшего транспортного проекта

Начата реализация проекта "Север — Юг". Он позволит обойти санкции Запада

2:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании акционерного общества "Север — Юг", которое будет владеть ста процентами акций морского порта Махачкалы*.

Фото: commons.wikimedia.org by Maciej Margas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Согласно документу, стратегический инвестор, который будет определен правительством РФ, получит 51% акций общества. В последующем, в течение пяти лет, он сможет выкупить долю государства.

В уставный капитал акционерного общества "Север — Юг" входят сто процентов акций Махачкалинского морского торгового порта. Изначально рыночная стоимость акций проекта составит 1,25 миллиарда рублей. Доля стратегического инвестора в уставном капитале будет составлять 51%, у государства — 49 процентов.

Президент поручил правительству РФ в течение четырех месяцев найти стратегического инвестора и заключить с ним соответствующие соглашения.

Эти договоренности с потенциальным владельцем акций будут включать в себя его обязательства и меры, необходимые для их исполнения. Кроме того, правительство обязано установить ответственность за невыполнение этих обязательств и установить порядок их контроля.

Правительству предстоит проработать запрет на передачу акций акционерного общества "Махачкалинский морской торговый порт" иностранцам или компаниям, находящимся прямо или косвенно под контролем иностранцев.

В будущее соглашение также должны быть включены договоры аренды объектов федеральной собственности, которые арендует Махачкалинский порт.

Можно сказать, проект по созданию логистического коридора "Север — Юг" начал реализовываться. Он, напомним, должен соединить Россию, Иран и Индию. Этот путь будет не только короче маршрута через Суэцкий канал, но и позволить эффективно обходить различные санкции Запада.

Ранее американское издание The New York Times отмечало, что новый транспортный коридор обеспечит лёгкий доступ к таким торговым центрам, как индийский Мумбай.

Реализация проекта "Север — Юг" существенно ускорить как импорт в Россию, так и экспорт из нашей страны. И не только ускорит, но также заметно увеличит торговый оборот между Российской Федерацией и странами Глобального Юга.

*Архивное фото (не из порта Махачкалы)