В Китае заявили о сбывающемся прогнозе Лаврова насчёт доллара

Sohu: мрачный прогноз Лаврова про доллар сбывается

2:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американский доллар сейчас задействован в большинстве международных торговых сделок. И по мнению властей США, так будет продолжаться ещё очень долго, отмечается в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

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Его автор обратил внимание на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. На днях глава внешнеполитического ведомства сказал, что всё больше стран задумываются о поиске альтернативы доллару.

Дело в том, что всё сильнее мнение об американской валюте как о проблемной.

В материале отмечается, что глава МИД России заявил о падении доллара, которое уже не остановить. И его автор полагает, что этот "мрачный", как он его называет, прогноз Лаврова сбывается.

Обычно в Вашингтоне на подобные заявления российских официальных лиц реагируют с насмешкой. Там уверены, что Россия выдаёт желаемое за действительное, на самом деле никакой угрозы доллару нет.

Однако в последнее время риторика американцев поменялась. Дошло до того, что даже глава Минфина США Джанет Йеллен признала, что дедолларизация есть и она набирает обороты.

В материале Sohu говорится, что в 2001 году доля доллара в мировых резервах составляла 75 процентов, спустя 20 лет этот показатель опустился до 55 процентов, а в 2022 году снизился до 47 процентов.

Очевидно, что доллар медленно, но верно теряет свои позиции. На этом фоне США не позавидуешь, так как без сильной валюты их экономическая и военная мощь быстро сойдет на нет, считает автор материала.

В среду в рамках "правительственного часа" в Госдуме Сергей Лавров напомнил о высказываниях президента РФ Владимира Путина относительно того, что американский доллар стал "оружием". И это заставляет многие страны задуматься о необходимости связываться с валютой США.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, процесс дедолларизации активно продвигается, особенно на двусторонней основе.

Например, около 90 процентов торговли с Китаем уже осуществляется в национальных валютах, примерно 50 процентов с Индией, с Ираном и другими странами также наблюдается снижение зависимости от доллара.