Американский доллар сейчас задействован в большинстве международных торговых сделок. И по мнению властей США, так будет продолжаться ещё очень долго, отмечается в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.
Его автор обратил внимание на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. На днях глава внешнеполитического ведомства сказал, что всё больше стран задумываются о поиске альтернативы доллару.
Дело в том, что всё сильнее мнение об американской валюте как о проблемной.
В материале отмечается, что глава МИД России заявил о падении доллара, которое уже не остановить. И его автор полагает, что этот "мрачный", как он его называет, прогноз Лаврова сбывается.
Обычно в Вашингтоне на подобные заявления российских официальных лиц реагируют с насмешкой. Там уверены, что Россия выдаёт желаемое за действительное, на самом деле никакой угрозы доллару нет.
Однако в последнее время риторика американцев поменялась. Дошло до того, что даже глава Минфина США Джанет Йеллен признала, что дедолларизация есть и она набирает обороты.
В материале Sohu говорится, что в 2001 году доля доллара в мировых резервах составляла 75 процентов, спустя 20 лет этот показатель опустился до 55 процентов, а в 2022 году снизился до 47 процентов.
Очевидно, что доллар медленно, но верно теряет свои позиции. На этом фоне США не позавидуешь, так как без сильной валюты их экономическая и военная мощь быстро сойдет на нет, считает автор материала.
В среду в рамках "правительственного часа" в Госдуме Сергей Лавров напомнил о высказываниях президента РФ Владимира Путина относительно того, что американский доллар стал "оружием". И это заставляет многие страны задуматься о необходимости связываться с валютой США.
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, процесс дедолларизации активно продвигается, особенно на двусторонней основе.
Например, около 90 процентов торговли с Китаем уже осуществляется в национальных валютах, примерно 50 процентов с Индией, с Ираном и другими странами также наблюдается снижение зависимости от доллара.
Этот многолетник удивит яркими красками и выглядит просто великолепно.