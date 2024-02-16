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Олег Артюков
В Китае заявили о сбывающемся прогнозе Лаврова насчёт доллара

Sohu: мрачный прогноз Лаврова про доллар сбывается

2:20
Экономика

Американский доллар сейчас задействован в большинстве международных торговых сделок. И по мнению властей США, так будет продолжаться ещё очень долго, отмечается в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

Sohu: мрачный прогноз Лаврова про доллар сбывается
Фото: Creativecommons by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

Его автор обратил внимание на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. На днях глава внешнеполитического ведомства сказал, что всё больше стран задумываются о поиске альтернативы доллару.

Дело в том, что всё сильнее мнение об американской валюте как о проблемной.

В материале отмечается, что глава МИД России заявил о падении доллара, которое уже не остановить. И его автор полагает, что этот "мрачный", как он его называет, прогноз Лаврова сбывается.

Обычно в Вашингтоне на подобные заявления российских официальных лиц реагируют с насмешкой. Там уверены, что Россия выдаёт желаемое за действительное, на самом деле никакой угрозы доллару нет.

Однако в последнее время риторика американцев поменялась. Дошло до того, что даже глава Минфина США Джанет Йеллен признала, что дедолларизация есть и она набирает обороты.

В материале Sohu говорится, что в 2001 году доля доллара в мировых резервах составляла 75 процентов, спустя 20 лет этот показатель опустился до 55 процентов, а в 2022 году снизился до 47 процентов.

Очевидно, что доллар медленно, но верно теряет свои позиции. На этом фоне США не позавидуешь, так как без сильной валюты их экономическая и военная мощь быстро сойдет на нет, считает автор материала.

В среду в рамках "правительственного часа" в Госдуме Сергей Лавров напомнил о высказываниях президента РФ Владимира Путина относительно того, что американский доллар стал "оружием". И это заставляет многие страны задуматься о необходимости связываться с валютой США.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, процесс дедолларизации активно продвигается, особенно на двусторонней основе.

Например, около 90 процентов торговли с Китаем уже осуществляется в национальных валютах, примерно 50 процентов с Индией, с Ираном и другими странами также наблюдается снижение зависимости от доллара.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы сергей лавров
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