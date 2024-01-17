Миллионеры считают миллиардеров угрозой демократии

Миллионеры согласились с тем, что пришла пора разобраться с миллиардерами

3:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Избыточная концентрация богатства в руках ограниченного круга людей представляет угрозу для самого существования демократии. Заявили об этом участники опроса, который был проведён среди миллионеров, проживающих в странах "Большой двадцатки".

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Опрос был проведён британским маркетинговым агентством Survation, в нём приняли участие 2385 человек, чьи инвестиции превышают один миллион долларов на семью, (исключая недвижимость, где проживает данная семья). Среди участников опроса с утверждением, что сверхбогатые представляют угрозу для демократии, согласилось 54 процента.

По данным Forbes, во всем мире сейчас немногим более 2,5 тысяч миллиардеров.

"Экстремальным богатством" назвали состояние в размере более одного миллиарда долларов 28 процентов респондентов. А 33 процента заявили, что считают чрезмерным состояние, которое превышает 51 миллион долларов. Видимо, объяснить это можно тем, что у жителей стран "Большой двадцатки" разные представления о том, кого можно считать сверхбогатыми.

Более половины опрошенных (57 процентов) признали, что избыточная концентрация богатства затрудняет социальную мобильность и мешает менее обеспеченным людям улучшать качество жизни, сообщает РБК.

Интересно, 72 процента респондентов уверены, что сверхбогатые влияют на политические процессы через "покупку" политического влияния.

В исследовании отмечается, что доверие к демократии ослабевает, особенно среди молодёжи, сталкивающейся с экономической изоляцией и отсутствием возможностей социального продвижения. Эта ситуация находит выражение в популистских заявлениях демагогов. Угроза демократии возрастает из-за экономического кризиса, который обрушился на обычных людей, в то время как состояния миллиардеров продолжают расти.

В исследовании подчёркивается, что рост влияния популистов рассматривается как "огромный геополитический риск". Авторы исследования напоминают, что в 2024 году всеобщие выборы ожидаются в 50 странах мира, где право голоса имеют около двух миллиардов человек.

По мнению 53 процентов участников опроса миллионеров, именно сверхбогатые становятся источником новых угроз на глобальном уровне. Это обусловлено их образом жизни, включающим в себя использование частных самолётов, вертолётов, яхт и дорогих автомобилей. А это, по мнению участников опроса, стимулирует процессы глобального потепления.

Авторы исследования отмечают согласие большинства участников опроса с тем, что единственным решением данной проблемы является введение более высоких налогов на сверхбогатство.

Предложение об обложении миллиардеров ежегодным дополнительным налогом в размере двух процентов от их состояния, выдвинутое в октябре 2023 года экспертами независимого центра EU Tax Observatory, получило поддержку 75 процентов участников опроса.

Более того, 66 процентов опрошенных миллионеров выразили готовность тоже платить такой налог. Но при условии, что собранные средства будут направлены на улучшение качества государственных услуг и другие общественные цели.

Является ли это условие обязательным и для миллиардеров, в исследовании не сообщается. Хотя, надо заметить, что и среди них есть те, кто поддерживает требование о дополнительном налогообложении. Но пока неизвестно об инициативах властей на сей счёт.