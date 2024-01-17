Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков
Миллионеры считают миллиардеров угрозой демократии

Миллионеры согласились с тем, что пришла пора разобраться с миллиардерами

3:39
Экономика

Избыточная концентрация богатства в руках ограниченного круга людей представляет угрозу для самого существования демократии. Заявили об этом участники опроса, который был проведён среди миллионеров, проживающих в странах "Большой двадцатки".

Миллионеры согласились с тем, что пришла пора разобраться с миллиардерами
Фото: Creativecommons by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

Опрос был проведён британским маркетинговым агентством Survation, в нём приняли участие 2385 человек, чьи инвестиции превышают один миллион долларов на семью, (исключая недвижимость, где проживает данная семья). Среди участников опроса с утверждением, что сверхбогатые представляют угрозу для демократии, согласилось 54 процента.

По данным Forbes, во всем мире сейчас немногим более 2,5 тысяч миллиардеров.

"Экстремальным богатством" назвали состояние в размере более одного миллиарда долларов 28 процентов респондентов. А 33 процента заявили, что считают чрезмерным состояние, которое превышает 51 миллион долларов. Видимо, объяснить это можно тем, что у жителей стран "Большой двадцатки" разные представления о том, кого можно считать сверхбогатыми.

Более половины опрошенных (57 процентов) признали, что избыточная концентрация богатства затрудняет социальную мобильность и мешает менее обеспеченным людям улучшать качество жизни, сообщает РБК.

Интересно, 72 процента респондентов уверены, что сверхбогатые влияют на политические процессы через "покупку" политического влияния.

В исследовании отмечается, что доверие к демократии ослабевает, особенно среди молодёжи, сталкивающейся с экономической изоляцией и отсутствием возможностей социального продвижения. Эта ситуация находит выражение в популистских заявлениях демагогов. Угроза демократии возрастает из-за экономического кризиса, который обрушился на обычных людей, в то время как состояния миллиардеров продолжают расти.

В исследовании подчёркивается, что рост влияния популистов рассматривается как "огромный геополитический риск". Авторы исследования напоминают, что в 2024 году всеобщие выборы ожидаются в 50 странах мира, где право голоса имеют около двух миллиардов человек.

По мнению 53 процентов участников опроса миллионеров, именно сверхбогатые становятся источником новых угроз на глобальном уровне. Это обусловлено их образом жизни, включающим в себя использование частных самолётов, вертолётов, яхт и дорогих автомобилей. А это, по мнению участников опроса, стимулирует процессы глобального потепления.

Авторы исследования отмечают согласие большинства участников опроса с тем, что единственным решением данной проблемы является введение более высоких налогов на сверхбогатство.

Предложение об обложении миллиардеров ежегодным дополнительным налогом в размере двух процентов от их состояния, выдвинутое в октябре 2023 года экспертами независимого центра EU Tax Observatory, получило поддержку 75 процентов участников опроса.

Более того, 66 процентов опрошенных миллионеров выразили готовность тоже платить такой налог. Но при условии, что собранные средства будут направлены на улучшение качества государственных услуг и другие общественные цели.

Является ли это условие обязательным и для миллиардеров, в исследовании не сообщается. Хотя, надо заметить, что и среди них есть те, кто поддерживает требование о дополнительном налогообложении. Но пока неизвестно об инициативах властей на сей счёт.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы опрос
Новости Все >
Хинштейн пообещал проверить воинскую часть в ДНР после пожара с утратой оружия
Тайны первого свидания: что выбор места расскажет о характере парня
Российские ученые разработали уникальный метод лечения ожирения
Профессор университета в Москве скончался на перемене между лекциями
Мать погибшей военнослужащей рассказала об употреблении в ВСУ наркотиков
В результате беспорядков в Башкирии есть пострадавшие
Водителям сказали, на каком расстоянии камера видит нарушение
Почему дешевые ароматические свечи опасны для здоровья
5 обстоятельств по уходу за салоном автомобиля, о которых забывают неопытные водители
Агроном Терентьев посоветовал создать простую дренажную систему для отведения талых вод от посадок
Популярное
Урожайность картошки вырастет в несколько раз: эта подкормка из двух ингредиентов творит чудеса

Картофельные очистки и зола выступают прекрасным удобрением для картофеля.

Эта простая подкормка положительно скажется на урожае картофеля
Рассада будет крепкой, если её подкормить эти дешёвым средством
Рассада будет удивительно крепкой: две капли дешёвого средства из аптеки помогут вырастить здоровые растения
Чудо-блюдо из полезной овсянки очень вкусное, и поможет остаться стройными
Полетят топливопровод и ключевые компоненты бака: какой уровень топлива в баке авто должен быть, чтобы избежать неприятностей
Теракт в Кермане показывает связь ИГИЛ* и "Моссада" Александр Трубин По Гоголю: в СВО андрии и остапы Тараса Бульбы бьются сейчас между собой Виктор Пахомов Оппозиция Сербии призывает Запад повлиять на выборы в стране Михаил Плисюк
Сделайте это с семенами перед посадкой: прорастут быстрее, а рассада будет крепкой
Какие продукты вредны для кошек
Какая вроде простота - приготовить яичницу: а не все знают, как правильно и в какое время ее надо солить
Какая вроде простота - приготовить яичницу: а не все знают, как правильно и в какое время ее надо солить
Последние материалы
Мать погибшей военнослужащей рассказала об употреблении в ВСУ наркотиков
В результате беспорядков в Башкирии есть пострадавшие
Почему дешевые ароматические свечи опасны для здоровья
По Гоголю: в СВО андрии и остапы Тараса Бульбы бьются сейчас между собой
Оппозиция Сербии призывает Запад повлиять на выборы в стране
5 обстоятельств по уходу за салоном автомобиля, о которых забывают неопытные водители
Агроном Терентьев посоветовал создать простую дренажную систему для отведения талых вод от посадок
Мама Тимати ответила, по чьей инициативе она присутствовала на родах Анастасии Решетовой
Врач рассказал, как самостоятельно выявить признаки рака ротовой полости
Украинский генерал Кривонос: под Купянском ВСУ попали в непростое положение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников