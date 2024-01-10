Экономический кризис в Германии: что будет с поставками газа

9:26 Your browser does not support the audio element. Экономика Сырье

Проект "Северный поток-2”, построенный "Газпромом”, стоимостью 9,5 млрд евро, был разработан для обеспечения Германии природным газом через Балтийское море от Выборга (Россия) до Грайфсвальда (Германия). До начала конфликта в феврале 2022 года Россия потенциально могла поставлять в Европу до 110 миллиардов кубометров природного газа в год по четырем трубопроводам, включая "Северный поток-1” и "Северный поток-2”, проходящим по дну Балтийского моря.

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Взрывы в "Северном потоке”

26 сентября 2022 года на трех из четырех трубопроводов произошли взрывы. В феврале 2023 года американский журналист-расследователь Сеймур Херш, лауреат Пулитцеровской премии, опубликовал отчет, в котором утверждалось, что взрывы были организованы Соединенными Штатами при поддержке Норвегии. Интересно, что американский президент Джозеф Байден пригрозил "положить конец” трубопроводам "Северный поток” всего за две недели до того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года.

Влияние на экономику Германии

Согласно отчету, опубликованному РИА Новости на основе официальной статистики, закупки газа Германией сократились в 1,8 раза до 65,9 млрд кубометров в январе-сентябре 2022 года со 121,7 млрд кубометров за аналогичный период прошлого года. Более того, импорт газа в страну сократился в 2,5 раза в период с января по сентябрь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом два года назад. Но стоимость

топлива осталась прежней из-за роста цен в 2,5 раза.

Между тем, поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европейский союз (ЕС) более чем удвоились в 2022 году, увеличившись до 56 млрд куб. м по сравнению с 22 млрд куб. м в 2021 году. Немецкая компания Securing Energy for Europe (SEFE) и американская компания Venture Global LNG подписали 20-летний контракт на обеспечение Берлина 2,25 млн тонн СПГ ежегодно. Более того, США подписали закон

о снижении инфляции, который предоставляет налоговые льготы для электромобилей, произведенных в США, и обещает крупные субсидии, стимулируя европейских производителей переносить свой бизнес в Соединенные Штаты.

Базирующийся в Брюсселе аналитический центр Bruegel подсчитал, что страны ЕС потратили более 800 миллиардов евро денег налогоплательщиков в 2022 году на защиту потребителей от роста цен на энергоносители.

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард признала кризис, заявив, что экономическая модель Германии на протяжении десятилетий строилась на очень дешевых поставках энергоносителей. Теперь, когда поставки природного газа из России, которые были в изобилии (более 40 процентов), прекратились, экономические проблемы Германии неизбежно будут только усиливаться.

Из-за снижения доходов из-за роста цен немецкий химический гигант BASF объявил о сокращении 2600 рабочих мест, или почти 2,3% своей глобальной рабочей силы. В октябре 2023 года Международный валютный фонд в своем отчете "Перспективы мировой экономики” спрогнозировал, что экономика Германии сократится на 0,5% в 2023 году.

В ноябре 2023 года уровень безработицы в Германии достиг 5,9%, что является самым высоким показателем с мая 2021 года, и более 2,7 миллиона человек остались без работы.

Исследование Индекса делового климата за декабрь 2023 года, опубликованное Институтом Ifo, выявило неутешительные результаты. Производственные компании Германии оценили свою текущую деловую ситуацию как "значительно ухудшившуюся”, с сокращением портфеля заказов. Компании, связанные с торговлей, оценили свою текущую ситуацию как "заметно ухудшившуюся”, с разочаровывающими показателями праздничной торговли в 2023 году. В строительной

отрасли компании оценили свою текущую ситуацию как "худшую”, причем каждая вторая организация ожидает дальнейшего ухудшения своего бизнеса в ближайшие месяцы.

Ветры перемен

На парламентских выборах в Баварии и Гессене, состоявшихся 8 октября 2023 года, ультраправая "Альтернатива для Германии” (АдГ) заняла впечатляющее второе место в Гессене (с 18,4% голосов) и третье в Баварии (с 14,6% голосов) по сравнению с правящей социал-демократической партией Германии (СДПГ) во главе с канцлером Олафом Шольцем, который набрал 15,1% голосов в Гессене и 8,4% в Баварии.

Опрос Forsa, проведенный в октябре 2023 года, показал, что СДПГ потеряла почти половину поддержки, которой она пользовалась у избирательных урн в 2021 году. С другой стороны, партия АдГ получила 32% голосов опрошенных, отмечается в отчете.

Гуннар Бек, член Европейского парламента от АдГ, сказал, что высокая инфляция наряду с ростом цен на продовольствие и энергоносители были существенным фактором плохого выступления СДПГ на недавних выборах. А сопредседатель партии АдГ Алис Вайдель заявила, что результатом стал "очень четкий вотум доверия” ее партии.

Депутат Бундестага Андрей Хунко ранее предостерегал от чрезмерной зависимости от СПГ из США, который, по его словам, "намного дороже и хуже с экологической точки зрения”.

Немецкий депутат и лидер партии АдГ Антон Барон заявил, что российский газ является "благословением” для экономики Германии, и решительно поддержал его повторный импорт.

Другой парламентарий Бундестага от партии АдГ Ойген Шмидт

сказал: "С точки зрения некоторых внешнеполитических шагов, она [Германия] не является независимой, не суверенной, то есть она действует в рамках евроатлантических интересов”. Он подчеркнул, что поставки дешевого российского газа помогут немецкому бизнесу удержаться на плаву, а это, в свою очередь, пойдет на пользу немецкой экономике.

Сопредседатель АдГ Тино Хрупалла в своей речи, произнесенной в Бундестаге, усомнился в том, "гарантирует ли альянс НАТО безопасность в Европе или, скорее, ставит ее под угрозу”, добавив, что "следствием будет вывод всех войск США”.

Соглашаясь с этой точкой зрения, Оскар Лафонтен, один из основателей нынешней Левой партии Германии (ЛП), подчеркнул, что руководство Германии должно принудить к удалению всех военных баз США и ядерного оружия с территории Германии, и назвал НАТО "устаревшим” альянсом, который действует как "инструмент для обеспечения притязаний США оставаться единственным власть в мире.”

Кто победит в 2025 году?

Внешняя политика Венгрии под руководством премьер-министра Виктора Орбана твердо направлена на защиту ее национальных интересов. Несмотря на огромное давление со стороны Брюсселя и Вашингтона, Будапешт упорно отказывается применять незаконный режим санкций против Москвы. Венгрия неоднократно критиковала ЕС за его санкционную политику в отношении Москвы и решительно выступала против призывов ввести ограничения на импорт российского газа. В недавнем интервью Орбан сказал, что с годами ЕС постепенно ослабевал, а сфера его влияния в мировой экономике сузилась. "За всем этим стоят Вашингтон и империя Сороса”, — добавил он, — "которые продолжают указывать брюссельским бюрократам, что делать. Это плохо для Европы, это должно быть изменено”.

Германия должна найти своего Виктора Орбана к выборам в Бундестаг, запланированным на 2025 год, и начать восстанавливать дружественные отношения с Россией. И только это может предотвратить надвигающийся экономический крах и вернуть ее на мировую арену в качестве "Двигателя Европы”.