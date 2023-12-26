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Антон Куликов

Претензии США на огромные территории в Арктике не испугали, а раззадорили Россию

2:26
Экономика

Отношения между Россией и США достигли наихудшего уровня с момента распада Советского Союза. Стороны выдвигают серьёзные претензии друг к другу и не проявляют готовности к компромиссам. По мнению китайских аналитиков, помимо существующих разногласий между Москвой и Вашингтоном, возможно возникновение территориального спора.

Претензии США на огромные территории в Арктике не испугали, а раззадорили Россию
Фото: rosatom.ru

На днях Соединённые Штаты в одностороннем порядке заявили о своём праве на территории континентального шельфа в Арктике, общая площадь которых составляет примерно миллион квадратных километров.

Не только факт выдвижения таких претензий без юридического обоснования вызывает вопросы, но и то, что США фактически вступили в спор с Канадой, Данией и Россией, которые также претендуют на эту часть континентального шельфа.

Международное право предусматривает, что притязания государств на территории континентального шельфа рассматриваются соответствующим комитетом в ООН, напомниют авторы материала, опубликованного на китайской интернет-платформе Baijiahao.

Этот комитет руководствуется международными конвенциями, в частности, Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Соединённые Штаты до сих пор эту конфенцию не ратифицировали. Россия, в свою очередь, вероятно, предпримет попытки оспорить действия США.

Хотя, вообще говоря, в данном случае вряд ли от претензий США будут в восторге и Канада с Данией. Ведь речь идёт о возможности освоения гигантских ресурсов (пусть пока и гипотетически).

Авторы материала полагают, что Россию территориальные претензии США не пугают, а скорее раздражают и раззадоривают.

Сенатор Владимир Джабаров обратил внимание, что без ледоколов освоение этих территорий практически невозможно, в то время как у Соединённых Штатов практически отсутствуют подобные корабли.

Важно отметить, что Россия уже имеет успешный опыт разрешения территориальных споров в Арктике. Недавно Комиссия ООН по границам континентального шельфа признала обоснованными претензии Российской Федерации на расширение своего арктического континентального шельфа, который составляет 1,7 миллиона квадратных километров. И на эти территории также претендовали США и другие страны.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы оон арктика
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