Sohu: Япония преподнесла России сюрприз, но Москву он не впечатлил

Япония попытались преподнести России неприятный сюрприз на её восточных рубежах, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

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Несколько дней назад японские Силы самообороны провели крупные учения, в ходе которых отработали высадку десанта и взятие под контроль островов. В частности, была проведена операция по захвату острова Токуносима. Это второй по величине в составе архипелага Амами, примерно в полутысяче километров к югу от острова Кюсю.

По мнению китайских авторов, учения вызвали много вопросов, поскольку были больше похожи на отработку захвата чужих территорий, а не на оборонительную операцию.

В материале напоминается, что премьер-министр Фумио Кисида неоднократно заявлял о намерении пытаться решить территориальный спор по поводу Южных Курильских островов в пользу Японии.

Ещё раз отметим, что с точки зрения России никакого территориального спора не существует. А что на этот счёт думают в Токио — это их дело.

По мнению китайских авторов, поскольку Россия не ведёт какие-либо переговоры с Японией на этот счёт, то дипломатический вариант закрыт.

Гипотетически, есть военный. Но если Япония действительно попытается его реализовать, то сильно об этом пожалеет. И в Москве об этом отлично знают. А потому японские манёвры на островах особого впечатления на Россию не произвели, говорится в материале.