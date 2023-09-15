Премьер-министр Румынии: ЕС должен подготовиться к победе России

3:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку считает, что Евросоюз должен продумать шаги на случай победы России в конфликте на Украине. Об этом он заявил в интервью австрийскому изданию Der Standart.

Фото: CreativeCommons

По его мнению, нужно иметь в виду возможность победы России. И самым эффективным вариантом Марчел Чолаку видит "полную независимость" Евросоюза от поставок российского газа, даже если цены на этот энергоресурс будут выше в течение определённого периода времени. То есть запрет на такие поставки, без каких-либо исключений.

Сам Чолаку во время интервью заявил, что Румыния вовремя распознала "опасность" поставок энергоресурсов из России. А потому достигла в этом отношении полной независимости. А теперь по этому же пути идёт и Молдавия.

Очевидно, впрочем, что добиться этой "независимости" Румынии гораздо легче, чем той же Германии. В которой начался промышленный спад из-за резкого сокращения поставок природного газа из России.

Более внятно свою идею румынский премьер-министр в интервью не развил. Но понятно, что это выпад и в сторону австрийских властей. Канцлер Австрии Карл Нехаммер недавно заявил, что покупать газ в России для него неприятно с моральной точки зрения. Но зато вполне приятно с материальной.

"В первую очередь мы думаем об обеспечении безопасности энергоснабжения. Это неприятно с моральной точки зрения, но это реальность. И моя обязанность, как канцлера, делать это", — сообщил Нехаммер.

Нужно ещё учитывать, что в отношениях между Австрией и Румынией есть сильный раздражитель. Дело в том, что Вена возражает против одобрения вступления соседней страны в Шенгенскую зону, объясняя это неурегулированностью проблемы с мигрантами. В Бухаресте, понятное дело, этим весьма раздражены.

Ну и ещё один, так сказать, нюанс насчёт "полной независимости" от поставок энергоресурсов из России.

На днях Федеральное статистическое управление ФРГ сообщило, что поставки нефтепродуктов из Индии в Германию в январе-июле 2023 года в денежном выражении выросли до 451 млн евро, что в 12,2 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.

И, в общем-то, понятно, что отчего так происходит — не секрет, что поставки нефти из России в Индию значительно возросли. И ранее были сообщения, что получаемые из этой нефти бензин, газойль, дизель, мазут идут на экспорт в страны Евросоюза и США.

В Минэкономики Германии по каким-то причинам отказались комментировать информацию о резком увеличении импорта нефтепродуктов из Индии. И в самом деле, что тут комментировать, когда и так всё очевидно.

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