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Даниил Полоников

Дерипаска считает, что создание странами своих платёжных систем даст РФ новые возможности

2:36
Экономика

В своем недавнем заявлении на канале в Telegram российский предприниматель Олег Дерипаска подчеркнул важность создания странами собственных международных платежных систем, указав на потенциальные выгоды для российских компаний и граждан, особенно в контексте усилий по дедолларизации.

Дерипаска считает, что создание странами своих платёжных систем даст РФ новые возможности
Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

В условиях введённых санкций и потенциальных угроз со стороны США всё больше стран рассматривают возможность создания собственных международных платёжных систем, причём в настоящее время в разработке находится не менее четырех таких.

Дерипаска отметил, что примерами этой тенденции являются развивающийся китайский цифровой юань и растущая поддержка платежей в индийской рупии со стороны стран Ближнего Востока. Кроме того, он предположил, что даже Великобритания после смены правительства может задуматься о создании собственной платежной системы, подобной обсуждавшейся два десятилетия назад идее "Сингапура на Темзе".

Он подчеркнул, что в условиях такого развития событий наличие суверенной платёжной системы становится крайне необходимым.

По мнению Дерипаски, наличие международной платежной системы укрепляет финансовый суверенитет страны и открывает новые возможности для России, в частности, в плане дедолларизации операций.

По его оценке, этот шаг создаст новые перспективы не только для российских компаний и граждан, но и для финансовых рынков стран, создающих собственные международные платежные системы, что укрепит их экономический суверенитет.

Концепция дедолларизации подразумевает снижение зависимости от доллара США в международной торговле и финансовых операциях. Для России такой переход может привести к снижению уязвимости к внешнему экономическому давлению и улучшению контроля над своей финансовой судьбой. Кроме того, это может снизить потенциальное влияние санкций США на российскую экономику и предоставить ей большую экономическую автономию.

Одно из главных преимуществ внедрения суверенной платёжной системы — это возможности, открывающиеся перед российским бизнесом. Осуществляя международные операции в национальной валюте или в валютах стран-партнеров, российские компании могут снизить валютные риски и обеспечить более надёжные и стабильные торговые отношения.

Это, в свою очередь, может способствовать увеличению объёма иностранных инвестиций и выходу российских предприятий на мировые рынки.

Олег Дерипаска. Выступление на КЭФ’23: «Сильная Сибирь: стратегия развития в новых условиях»
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы китай деньги доллар россия
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