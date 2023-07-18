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Антон Куликов

Отчёт МЭА: Европе грозят большие проблемы через несколько месяцев

2:27
Экономика

Эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) предупредили, что европейский рынок природного газа может не успеть стабилизироваться к зиме. Даже несмотря на то, что газовые хранилища уже сейчас практически заполнены.

Отчёт МЭА: Европе грозят большие проблемы через несколько месяцев
Фото: Официальный сайт ОАО Газпром

"Несмотря на то, что показатели рынка значительно улучшились с начала 2023 года, а Европейский союз уверенно движется к заполнению своих хранилищ на 95% рабочей мощности, это ещё не гарантия", — цитирует РИА "Новости" документ агентства.

Расчёты показывают, что холодная зима, а также прекращение поставок российского трубопроводного газа в Евросоюз, могут легко привести к волатильности цен и потере рынком десяти миллиардов кубометров.

Помимо этого, когда запасы опускаются ниже уровня 30%, возможность отбора газа из хранилища резко сокращается из-за падения давления. Это спровоцирует резкое подорожание, а поставки окажутся нестабильными, подчёркивается в отчёте.

Ранее о том, что Европа до сих пор сталкивается с риском нехватки энергоресурсов в зимний период в случае холодов, заявил старший советник президента США по энергетике и инвестициям Амос Хохштейн.

Комментируя риски энергобезопасности для европейских потребителей, он заявил, что "если будет холодная зима, мы всё ещё рискуем".

По мнению Амоса Хохштейна, Европе предстоит жить "от зимы до зимы" до тех пор, пока продолжается конфликт на Украине. Он также добавил, что перед началом отопительного сезона европейские газовые хранилища будут заполнены на 90 процентов.

Собственно, по всем прогнозам европейские газовые хранилища будут заполнены к началу отопительного сезона практически на сто процентов. Этих запасов должно хватить как минимум на два-два с половиной месяца, в том случае, если будут поставки газа вообще будут прекращены.

При этом надо отметить, что данное условие будет работать в том случае, если зимой в Европе не будет сильных холодов.

И стоит отметить, что речь в данном случае идёт об обеспечении газом частных потребителей. А вот что касается европейской промышленности, то здесь вопросов куда больше. Проблемы здесь по-прежнему сохраняются и весьма существенные.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы европа
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