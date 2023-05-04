The Epoch Times: Россия и Китай берут под контроль поставки важнейшего для США сырья

2:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия и Китай берут под контроль месторождения важнейшего для США сырья, сообщает издание The Epoch Times. А кто контролирует месторождения, тот контролирует и поставки.

Фото: greenbelarus.info

За последние несколько лет потребности мировой экономики в редкоземельных металлах значительно выросли. И на сегодняшний день крупнейшие месторождения контролируются геополитическими соперниками США, подчёркивается в материале (перевод "ПолитРоссии").

Особую ценность для мировой промышленности представляют три вида редкоземельных металлов: гольмий, тербий и диспрозий. Без этих металлов невозможно создавать высокотемпературные магниты.

Они применяются в производстве различного высокотехнологичного оборудования, включая электромобили и вооружение.

В настоящий момент мировым лидером в сфере производства редкоземельных металлов является Китай: на него проходится 60 процентов добываемого сырья. Помимо этого, Пекин стремится заполучить контроль над месторождениями столь ценного ресурса во многих других регионах мира.

Также большими залежами редкоземельных металлов обладает Россия. Как известно, РФ с КНР сильно сблизились, и оба этих государства имеют весьма непростые отношения с США.

"Согласно последним оценкам, Бразилия и Россия также богаты этими элементами, а их запасы превосходят показатели Австралии и США", — отмечает в материале The Epoch Times.

Стоит заметить, что в Вашингтоне пытаются сделать так, чтобы не зависеть от поставок редкоземельных металлов из Китая. США уже долгое время пытаются обеспечить поставки наиболее нужных металлов при помощи группы Minerals Security Partnership с участием ЕС, Великобритании, Японии, Австралии, Южной Кореи.

В частности, американские чиновники проводили встречи с представителями нескольких африканских стран, добывающих и перерабатывающих такое минеральное сырьё.

Ранее западная пресса отмечала, что Россия может остановить поставки палладия. На долю нашей страны приходится четверть мировых поставок этого металла. Палладий широко применяется в автомобильной промышленности, заменить импорт из России будет крайне сложно.

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