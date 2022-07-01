США "забыли" поднять пошлины на палладий, никель и титан из России. Отчего же?

В США опубликовали список российских товаров, на которые распространён повышенный тариф на импорт в 35 процентов. В список внесены 570 товарных позиций. Но на некоторые товары тарифы подняты не были.

В числе попавших под повышение пошлин — сталь, некоторые виды продукции из алюминия, некоторые минералы и руды, химические соединения (технические кислоты, карбонаты и т. д.), резина, древесина, бумага, компоненты авиационной техники и так далее.

Однако же в этом списке не оказалось некоторых металлов, которые имеют стратегическое значение для США, отмечает РБК. И которые американские компании закупают в том числе и в России. Это, в частности, палладий, родий, никель, титан.

В в 2021 году США закупили в России палладия на 1,69 млрд долларов, а родия — самого редкого и дорогостоящего драгметалла, нужного промышленности, — на 673 млн долларов. Все металлы платиновой группы ввозятся из России в США беспошлинно.

Кроме того, не облагается пошлинами импорт из России никеля. В прошлом году США закупили в России никеля на 158,7 млн долларов, в марте — апреле 2022 года на 60 млн долларов. Российский титан и изделия из него пошлинами облагаются, но они остались неизменными, на уровне 5,5-15 процентов.

Ранее в Вашингтоне объявили о том, что введут повышенные тарифы на импорт товаров из России на сумму более двух миллиардов долларов.

Однако не повышены тарифы на металлы, которые требуются для автомобильной, авиастроительной и других отраслей промышленности. Например, что касается платины, палладия, то это связано с экологией. Для автомобилей необходимы эти металлы, чтобы делать катализаторы.

Так нет ничего удивительного в том, что в США стараются избегать удара по импорту, заменить который на данный момент нечем. И вполне вероятно, что России на это следует обратить внимание.