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Антон Куликов

Нечто невероятное: в Германии недоумевают, как Россия посмела обходить санкции ЕС

2:46
Экономика

Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек пожаловался, что Россия обходит все десять пакетов санкций Евросоюза, сообщило германское издание Der Tagesspiegel.

Нечто невероятное: в Германии недоумевают, как Россия посмела обходить санкции ЕС

На этой неделе Хабек посетил Киев, где помимо прочего пообещал дополнительные инвестиции немецких компаний. Однако не обошёл он вниманием и тему антироссийских санкций.

"На обратном пути из Киева министр экономики Роберт Хабек попал в больное место. Хотя ЕС уже принял решение о десяти пакетах санкций с начала конфликта на Украине, российская экономика по-прежнему пользуется многочисленными лазейками", — говорится в материале Der Tagesspiegel (перевод "ПолитРоссии").

Больше всего Роберта Хабека возмущает тот факт, что хотя Евросоюз ввёл ограничения на поставки в Россию высокотехнологичных товаров, Москва всё равно имеет к ним доступ.

Как отмечает в этой связи издание, министр экономики пожаловался, что этот запрет на экспорт часто обходят. И якобы есть "поддающиеся проверке данные", согласно которым подсанкционные товары вывозятся через третьи страны, а затем попадают в Россию.

В качестве конкретных примеров Хабек назвал грузовые автомобили, пикапы, холодильники. По его словам, в России могут извлекать чипы из этой техники для производства беспилотников. Он также назвал страну, с помощью которой, по его мнению РФ обходит санкции — Казахстан.

Напомним, ранее появились сообщения, что на следующей неделе Евросоюз начнёт работу над одиннадцатым пакетом антироссийских санкций. В котором, как обещается, основное внимание будет уделено пресечению путей обхода санкций, которые были введены ранее.

Ну и можно ожидать, что дополнительное давление будет оказано на Казахстан. Впрочем, едва ли слишком серьёзное. Ведь в Берлине эту страну рассматривают как один из источников энергоресурсов, в частности нефти.

Что касается чипов из холодильников для беспилотников, то в Евросоюзе чиновники давно уже об этом рассказывают. По крайней мере, этим и обосновывают запрет на экспорт в Россию бытовой техники.

При этом, впрочем, техника поставляется из Китая и других стран. Причём в таких количествах, что у российских продавцов даже возникли проблемы со сбытом.

А вообще, картина складывается такая, что десять пакетов антироссийских санкций Евросоюза оказываются неэффективными. И большой вопрос, добавит ли им эффективности одиннадцатый пакет.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы евросоюз
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