Нечто невероятное: в Германии недоумевают, как Россия посмела обходить санкции ЕС

2:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек пожаловался, что Россия обходит все десять пакетов санкций Евросоюза, сообщило германское издание Der Tagesspiegel.

На этой неделе Хабек посетил Киев, где помимо прочего пообещал дополнительные инвестиции немецких компаний. Однако не обошёл он вниманием и тему антироссийских санкций.

"На обратном пути из Киева министр экономики Роберт Хабек попал в больное место. Хотя ЕС уже принял решение о десяти пакетах санкций с начала конфликта на Украине, российская экономика по-прежнему пользуется многочисленными лазейками", — говорится в материале Der Tagesspiegel (перевод "ПолитРоссии").

Больше всего Роберта Хабека возмущает тот факт, что хотя Евросоюз ввёл ограничения на поставки в Россию высокотехнологичных товаров, Москва всё равно имеет к ним доступ.

Как отмечает в этой связи издание, министр экономики пожаловался, что этот запрет на экспорт часто обходят. И якобы есть "поддающиеся проверке данные", согласно которым подсанкционные товары вывозятся через третьи страны, а затем попадают в Россию.

В качестве конкретных примеров Хабек назвал грузовые автомобили, пикапы, холодильники. По его словам, в России могут извлекать чипы из этой техники для производства беспилотников. Он также назвал страну, с помощью которой, по его мнению РФ обходит санкции — Казахстан.

Напомним, ранее появились сообщения, что на следующей неделе Евросоюз начнёт работу над одиннадцатым пакетом антироссийских санкций. В котором, как обещается, основное внимание будет уделено пресечению путей обхода санкций, которые были введены ранее.

Ну и можно ожидать, что дополнительное давление будет оказано на Казахстан. Впрочем, едва ли слишком серьёзное. Ведь в Берлине эту страну рассматривают как один из источников энергоресурсов, в частности нефти.

Что касается чипов из холодильников для беспилотников, то в Евросоюзе чиновники давно уже об этом рассказывают. По крайней мере, этим и обосновывают запрет на экспорт в Россию бытовой техники.

При этом, впрочем, техника поставляется из Китая и других стран. Причём в таких количествах, что у российских продавцов даже возникли проблемы со сбытом.

А вообще, картина складывается такая, что десять пакетов антироссийских санкций Евросоюза оказываются неэффективными. И большой вопрос, добавит ли им эффективности одиннадцатый пакет.

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