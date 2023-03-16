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Антон Куликов

Байден запретил требовать снижения цены на российскую нефть

3:04
Экономика

Польша, Литва и Эстония предлагают Евросоюзу снизить потолок цен на российскую нефть до 51,45 доллара за баррель с нынешних 60 долларов. Однако в Вашингтоне подобную инициативу воспринял без энтузиазма.

Байден запретил требовать снижения цены на российскую нефть

Страны Группы семи рассчитывают сохранить предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель и выступают против её снижения. Как сообщает The Wall Street Journal, об этом президент США Джо Байден заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, которая недавно побывала с визитом в США.

По информации издания, это мнение Белого дома Еврокомиссия уже донесла до стран Евросоюза. В американской администрации ясно дали понять, что у Вашингтона и остальных участников Группы семи нет желания корректировать потолок цен. 

Ограничение цены на российскую нефть формально было введено Евросоюзом в начале декабря прошлого года, а затем было поддержано США (которые и были главными лоббистами этой инициативы), Великобританией, Канадой, Японией, а также Австралией. Стоит заметить, что в Группу семи входят также Германия, Франция и Италия, ведущие государства Евросоюза.

И означает ли это, что Байден говорил с главой Еврокомиссии и от их имени? А если так, то почему они полякам, литовцам и эстонцам сами не могут сообщить о своей точке зрения?

Вообще, в комментариях западных политиков и чиновников с одной стороны подчёркивается, что ограничение цен имеет эффект и доходы России сокращаются. С другой стороны, вполне официальные лица признают, что пока не могут сказать, чем всё это обернётся.

"Сейчас середина марта, мы оглядываемся назад, и вы спрашиваете, добились ли мы успеха. И я прежде всего хочу сказать с большим смирением, что это (механизм потолка цен) действует лишь несколько недель <…>. Мы не ждём, что в нашу честь организуют парад. Ситуация с течением времени может измениться. Энергетические рынки являются непостоянными", — заявил на днях помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис, когда его попросили прокомментировать, насколько удачной оказалась затея с price cap (предельной ценой) на российскую нефть.

По этой причине в Белом доме и не спешат поддерживать инициативы своих восточноевропейских сателлитов. Очевидно ведь, что в случае дефицита нефти на мировых рынках проблемы у США, как и у других промышленно развитых государств, будут значительно серьёзнее, нежели у Литвы или Польши.

Напомним, в России запрещено поставлять нефть частным и юридическим лицам, которые поддержали потолок цен. Кроме того, с 1 марта в нашей стране на полмиллиона баррелей в сутки сокращена добыча нефти.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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