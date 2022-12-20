Россиянам не придётся отказываться от привычных товаров западных брендов

После начала СВО на Украине из России ушли многие иностранные компании. И, что закономерно, возник дефицит ряда товаров, к которым россияне привыкли. А аналоги их резко выросли в цене.

Например, автомобили. Дефицит новых машин из-за прекращения поставок европейских и американских брендов вызвал рост цен. И дилеры "пугают", что тенденция эта продолжится, поскольку "товарные запасы по ушедшим маркам будут распроданы до конца первого квартала 2023 года, а стоимость новых машин вырастет на 10%".

И тот факт, что возникший дефицит в основном искусственный и создаётся самими продавцами, желающими зарабатывать больше, мало в кого вселяет оптимизм.

Но, как утверждают аналитики, "лафа" для дилеров не будет долгой. Главным образом потому, что уже сегодня на рынке появилось много "частников", которые везут автомобили из-за границы и дома продают. Не забылись ещё схемы начального этапа капитализма в России.

И бизнес этот неплохо идёт, ведь такие ("пригнанные") автомобили на 30-40% дешевле, нежели у официалов. А то, что на них нет гарантии и техобслуживания — так это ж мелочь, ведь нет и целой кучи обязательств по автокредитам и условиям постпродажного обслуживания.

Вывод: новые автомобили у россиян будут. Рынок не умрёт, а будет и дальше развиваться. Тем более, что теперь "перегонять" машины можно на совершенно законных условиях.

Не зря же в стране узаконен так называемый "параллельный импорт".

Параллельный импорт набирает обороты

По данным главы Федеральной таможенной службы Владимира Булавина, объём товаров, поставляемых в Россию через механизм параллельного импорта, в этом году превысил $20 млрд.

Суть параллельного импорта, иногда называемого "серым импортом", в том, что не контрафактный (то есть оригинальный) товар ввозится без разрешения владельца интеллектуальной собственности по альтернативным каналам поставок.

"С мая было импортировано 2,4 миллиона тонн товаров, в основном автомобилей, станков и оборудования, а также товаров легкой промышленности, — рассказал Булавин в эфире ТК Россия-24. — Это помогло стабилизировать цены на российском рынке".

По его словам, легализация параллельного импорта не привела к увеличению контрафактных товаров.

"Мы (таможенная служба) боролись и будем продолжать бороться с контрафактными товарами”, — сказал Булавин, добавив, что в этом году было изъято более 7 миллионов единиц контрафактной продукции.

Напомню, решение о разрешении розничным торговцам ввозить товары из-за рубежа без разрешения владельца торговой марки было принято российскими властями в марте. Аккурат после того, как многие мировые бренды приостановили продажи или прекратили экспорт в Россию из-за давления со стороны своих правительств с целью соблюдения санкций.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил тогда, что параллельный импорт необходим для обеспечения того, чтобы определенные товары могли продолжать поставляться в Россию.

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