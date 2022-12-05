Эксперт по безопасности: западные компании ещё будут проситься обратно в Россию

Иностранные компании вернутся на российский рынок и ещё будут проситься, однако не все компании надо впускать. Но это будет не сейчас. Такое мнение высказал в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности Игорь Герасимов.

По его словам, это связано с экономической политикой, которую проводит Российская Федерация. А она пока какая-то "не совсем ясная и туманная", заметил аналитик.

"Я считаю, экономический блок не дорабатывает и не создаёт тех условий для нового, которые должны быть, чтобы компании типа Nokia проявляли интерес к российскому рынку. У них интерес есть, но там, где геоэкономика играет большую роль, им запрещают работать с нами. Но нужно создавать такие условия, чтобы они предавали эти запреты, скажем так, влиятельных кругов, которые управляют большими геоэкономиками, и стремились на наши рынки. Это возможно, я уверен. Что касается по срокам, я думаю, года два, к 2025 году, мы преодолеем это всё", — пояснил он.

Собеседник издания считает, что западные компании смогут адаптироваться к потере российского рынка, но им надо создавать условия для этого.

Политику параллельного импорта, которую проводит Россия, Герасимов назвал ошибочной. по его мнению, это аналог импортозамещения, которое закончилось провалом.

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