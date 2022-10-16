Финансовый аналитик смотрит вперёд без оптимизма: "мир столкнётся с десятью мегаугрозами"

Американский экономист Нуриэль Рубини, получивший мировую известность "за меткое предсказание финансового кризиса 2008 года", предположил, что в ближайшем будущем мир столкнётся с "десятью мегаугрозами".

По его оценкам, грядущие бедствия варьируются от финансовых и экономических до климатических, политических и технологических.

"Разумная политика могла бы частично или полностью предотвратить одно или несколько из них, но в целом бедствие кажется почти неизбежным. Нас ждет много темных дней, друзья", — предупреждает экономист в статье, опубликованной The Financial Times.

Долговой кризис

К концу 2021 года глобальные заимствования, как государственные, так и частные, превысят 350% ВВП планеты.

Параллельно с этим, предупреждает Рубини, "каждый механизм, пытающийся смягчить или предотвратить эту долговую катастрофу, несет в себе другие опасности, такие как инфляция, которая затягивает кредиторов, парадокс сбережений, хаос неплатежей, моральный риск мер по спасению, налоги на богатство или налоги, которые прекращают жизнь бизнеса и инвестиций".

"Большая бомба замедленного действия"

Еще одна "мегаугроза" — её Рубини называет "подразумеваемым долгом" — в том, что общества недостаточно обеспечены, чтобы выполнить все свои обещания, данные пенсионерам, число которых растет.

По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 20 крупнейших экономиках мира объем необеспеченных или недофинансированных обязательств в отношении пенсий достигает 78 триллионов долларов, уточняет FT.

Менеджеры, неспособные справиться с кризисом

Поколение менеджеров, которые в настоящее время возглавляют центральные банки, не в состоянии справиться с проблемами, которые маячат на горизонте, считает экономист.

"Новое поколение не сможет ничего сделать, чтобы остановить стагфляцию, характеризующуюся медленным экономическим ростом и высокими темпами инфляции, что приведет к крупному стагфляционному долговому кризису, за которым последуют девальвация валюты и экономическая нестабильность с политическими последствиями".

Кроме того, финансовые потрясения приведут к усилению протекционизма и офшоризации промышленного производства, что, в свою очередь, — к ускорению деглобализации и дальнейшей фрагментации взаимосвязанного мира.

Мало веры в искусственный интеллект

Рубини весьма пессимистично оценивает влияние искусственного интеллекта (ИИ) на экономику, предупреждая об опасной концентрации корпоративной власти, об усугублении социального неравенства и распространении дезинформации, подрывающей демократию.

"Я не вижу счастливого будущего, в котором новые рабочие места заменят те, которые были захвачены автоматизацией. Эта революция кажется окончательной", — заключает он, предвещая волну технической безработицы.

Конкуренция с Китаем и климатический кризис

Рубини подчеркивает, что технологический спор, разгоревшийся между Соединенными Штатами и Китаем, только усугубит нынешнюю геополитическую напряженность и может даже перерасти в войну между ними.

Что касается чрезвычайной климатической ситуации, он прогнозирует, что волна миграции, охватившая Европейский Союз в 2015 году, является лишь прелюдией к миграции предстоящей.

"Возможные экономические или политические решения, которые позволили бы решить экологические проблемы, либо политически невозможны, либо непропорционально дороги".

Тупик?

Рубини признает, что инструментов для спасения человечества от "мегаугроз" немного.

"Только те технологические инновации, которые приведут к росту экономической производительности и улучшению состояния окружающей среды, могут послужить спасательным кругом. Плюс, устойчивый экономический рост на уровне 5% в год будет содержать многие тенденции, которые меняют судьбу планеты".

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