Американский экономист Нуриэль Рубини, получивший мировую известность "за меткое предсказание финансового кризиса 2008 года", предположил, что в ближайшем будущем мир столкнётся с "десятью мегаугрозами".
По его оценкам, грядущие бедствия варьируются от финансовых и экономических до климатических, политических и технологических.
"Разумная политика могла бы частично или полностью предотвратить одно или несколько из них, но в целом бедствие кажется почти неизбежным. Нас ждет много темных дней, друзья", — предупреждает экономист в статье, опубликованной The Financial Times.
К концу 2021 года глобальные заимствования, как государственные, так и частные, превысят 350% ВВП планеты.
Параллельно с этим, предупреждает Рубини, "каждый механизм, пытающийся смягчить или предотвратить эту долговую катастрофу, несет в себе другие опасности, такие как инфляция, которая затягивает кредиторов, парадокс сбережений, хаос неплатежей, моральный риск мер по спасению, налоги на богатство или налоги, которые прекращают жизнь бизнеса и инвестиций".
Еще одна "мегаугроза" — её Рубини называет "подразумеваемым долгом" — в том, что общества недостаточно обеспечены, чтобы выполнить все свои обещания, данные пенсионерам, число которых растет.
Поколение менеджеров, которые в настоящее время возглавляют центральные банки, не в состоянии справиться с проблемами, которые маячат на горизонте, считает экономист.
"Новое поколение не сможет ничего сделать, чтобы остановить стагфляцию, характеризующуюся медленным экономическим ростом и высокими темпами инфляции, что приведет к крупному стагфляционному долговому кризису, за которым последуют девальвация валюты и экономическая нестабильность с политическими последствиями".
Кроме того, финансовые потрясения приведут к усилению протекционизма и офшоризации промышленного производства, что, в свою очередь, — к ускорению деглобализации и дальнейшей фрагментации взаимосвязанного мира.
Рубини весьма пессимистично оценивает влияние искусственного интеллекта (ИИ) на экономику, предупреждая об опасной концентрации корпоративной власти, об усугублении социального неравенства и распространении дезинформации, подрывающей демократию.
"Я не вижу счастливого будущего, в котором новые рабочие места заменят те, которые были захвачены автоматизацией. Эта революция кажется окончательной", — заключает он, предвещая волну технической безработицы.
Рубини подчеркивает, что технологический спор, разгоревшийся между Соединенными Штатами и Китаем, только усугубит нынешнюю геополитическую напряженность и может даже перерасти в войну между ними.
Что касается чрезвычайной климатической ситуации, он прогнозирует, что волна миграции, охватившая Европейский Союз в 2015 году, является лишь прелюдией к миграции предстоящей.
"Возможные экономические или политические решения, которые позволили бы решить экологические проблемы, либо политически невозможны, либо непропорционально дороги".
Рубини признает, что инструментов для спасения человечества от "мегаугроз" немного.
"Только те технологические инновации, которые приведут к росту экономической производительности и улучшению состояния окружающей среды, могут послужить спасательным кругом. Плюс, устойчивый экономический рост на уровне 5% в год будет содержать многие тенденции, которые меняют судьбу планеты".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Попытка атаки на Белгород закончилась для ВВС Украины потерей двух самолётов, рассказал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.