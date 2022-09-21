Global Times: США скрывают свой экономический кризис, распространяя его по миру

Вашингтон продолжает укреплять курс доллара самыми агрессивными мерами, но расплачиваться за это придётся всему миру, заявили аналитики китайского издания Global Times.

Своими действиями США закладывают настоящее "минное поле", уточнили специалисты.

"Однако скрывать кризис вечно невозможно. Вашингтон постоянно закладывает мины, но обезвреживанием не занимается никогда. Так что со временем США сами подорвутся на этом минном поле", — заверили они.

Авторы материалы напоминают, что подобное поведение Белого дома уже приводило к мировым финансовым кризисам в 1997 и 2008 годах.