Дефолт США - это цель "большого крестового похода" России

Москва ведёт США к дефолту, что критично для мировой долларовой финансовой системы. Поэтому течение СВО на Украине будет неспешным.

Госдолг США достиг катастрофического уровня

5 октября госдолг США впервые превысил 31 триллион долл. По оценке британского финансового СМИ Finbold, в 2022 году он ежедневно увеличивается почти на 6 миллиардов долларов.

По сумме долг превышает стоимость экономик Китая, Японии, Германии и Великобритании вместе взятых, отмечает Фонд Питера Дж. Петерсона (PGPF). Если бы каждое домашнее хозяйство в США платило 1000 долларов США в месяц, то для выплаты долга потребовалось бы 19 лет.

Долг также составляет 135% по отношению к ВВП США. Такое соотношение считается катастрофическим для любой страны, но не для США, пока они могут обслуживать свои долги.

И, вот, с этим возникли большие проблемы.

Обслуживать долг становится не по карману

Первая заложенная "бомба" — это рост стоимости обслуживания долга. Эта проблема возникла из-за попыток Федеральной резервной системы США (ФРС) бороться с инфляцией, которую сам же регулятор и создал печатанием денег (политика количественного смягчения) в ковидные годы.

Ключевая ставка растёт невиданными темпами и составляет уже 3,5% с прогнозом роста вплоть до 8%, что для долларовой зоны безумие. Так как делает более дорогостоящим обслуживание не только американского долга, но и подавляющего числа стран, так как госдолги в мире номинированы, в основном, в долларах.

"Проценты выплат по государственному долгу стремительно растут и приближаются к тому, что экономисты называют "гибельной петлей" — порочному кругу, в котором государственные займы для выплаты процентов порождают ещё больший процент и ещё больше заимствований", — отмечается в заключении Wall Street Journal в конце сентября. "Повысится риск того, что инвесторы потеряют уверенность в способности правительства США обслуживать и погасить свой долг, что приведет к резкому увеличению процентных ставок и стремительному росту инфляции или другим сбоям", — заявило Бюджетное управление конгресса в мае.

То есть борьба с инфляцией в США только её увеличивает.

Никто не хочет покупать долги США

Вторая "бомба" — это проблемы в рефинансировании долга. Государственный долг США в облигациях (трежерис) перестали покупать, то есть рефинансировать, что обеспечивало ему любой потолок. Раньше это в основном делала Еврозона, имея профицит торгового баланса, но сейчас Европа из-за антироссийских санкций — в убытках. Другие главные покупатели — Япония, Китай и страны Персидского залива в последнее время сбрасывают трежерис.

Япония сбрасывает, чтобы спасти йену и пенсионные фонды. Китай боится замораживания активов по примеру России. После угроз Джо Байдена разобраться с Саудовской Аравией и даже ввести санкции против ОПЕК, страны Персидского залива поняли, что владение трежерис не является безопасным вариантом.

Ситуация настолько на грани, что министр финансов США Джэнет Йеллен попросила крупные банки — выкупить часть трежерис. Но процентные ставки по гособлигациям ниже инфляции, соответственно, банкам их не выгодно покупать.

США близки к дефолту

Вашингтон очень близок к ситуации, с которой столкнулся Лондон на прошлой неделе. Банк Англии вмешался с экстренными покупками гособлигаций, запустив печатный станок, чтобы остановить рост их доходности. Это угрожало крахом пенсионным фондам.

В США недавно доходность 10-летних трежерис превысила ключевой уровень в 4%. Можно, конечно, также включить печатный станок, но это временная мера, опять же ведущая к увеличению инфляции.

Волатильность на рынке облигаций будет побуждать инвесторов их сбрасывать. Банки не будут их выкупать, это приведёт США к дефолту по долговым обязательства.

Дефолт США по долговым обязательствам отразится на мировой экономике, сократив мировую торговлю, нарушит цепочки поставок, повлияет на деловые контракты, подорвет статус доллара в мировой резервной валюте и так далее.

В прошлом году, когда правительство США угрожало объявить технический дефолт по долгам, Moody's Analytics подсчитало, что цены на акции, вероятно, упадут на 33 процента, что вызовет спад, который может соперничать с Великой депрессией.

Россия не будет спешить на Украине

Между тем та же Йеллен добивается введения потолка цен на российскую нефть, что приведёт к удорожанию топливного цикла и опять же росту инфляции. То есть одна рука Йеллен не знает, что делает другая. Многие в США (республиканцы) говорят о том, что для борьбы с инфляцией надо сокращать расходы, прежде всего, военные.

И это момент истины. Придёт понимание, что чем дольше Европа будет убыточной, тем тяжелее Штатам будет финансировать свой убыточный государственный бюджет и рефинансировать долги. Как только Украина потеряет финансовое содержание и политическую поддержку США после победы трампистов на выборах в конгресс в ноябре, киевскому режиму придёт конец.

Поэтому Россия спешить с войной не будет. Цели крупные. Как правильно сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц — идёт "большой крестовый поход" Владимира Путина против Запада.

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