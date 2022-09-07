The American Conservative: Путин держит Европу за хвост

В конце прошлой недели Россия заявила, что прекращает поставки природного газа в Европу до тех пор, пока ЕС не отменит санкции против России.

Автор портала Zero Hedge утверждает, что "момент Мински¹" близок для европейцев, как, возможно, никогда раньше:

"В прошлые выходные гуру Credit Suisse (второй крупнейший швейцарский финансовый конгломерат — прим. ред) распространил печально известную концепцию "Момента Мински" на Европу и, в частности, на Германию, которая, как утверждают аналитики организации, "не может покрыть свои платежи без российского газа — там $2 трлн добавленной стоимости зависят от $20 млрд газа из России — и правительство просит граждан экономить энергию, чтобы больше оставлять для промышленности".

Кроме того, Zero Hedge указывает на то, что Швеция и Финляндия сейчас находятся на грани краха, поскольку отключение российского газа означает дефолт для поставщиков коммунальных услуг.

"Имейте в виду, что еще не зима, а это уже происходит. Путин держит Европу за хвост. Это экономическая бойня, в которую европейские правящие элиты привели свои страны, — предупреждает Род Дреер, шеф-редактор The American Conservative, поясняя, что Германия — двигатель экономики ЕС. — Если Германия не сможет запустить свои заводы из-за нехватки электроэнергии, то рухнет экономика Европы.

¹Момент Мински — начало быстрого падения стоимости финансовых активов в результате схлопывания пузыря в экономике, поворотная точка кредитного и экономического цикла от длительного подъема к быстрому спаду.

Название отсылает к гипотезе финансовой нестабильности Хаймана Мински.