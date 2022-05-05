Глава нефтегазовой компании Shell Бен ван Берден считает, что европейские страны не смогут заместить поставки газа из России. Даже если нарастят поставки по трубопроводам из Норвегии и африканских стран и сжиженного природного газа.
"Меры… поставлять на рынок больше СПГ, мощностей по сжижению и регазификации, также мы можем подумать об увеличении трубопроводных поставок из Северной Африки, со скандинавского рынка, из Норвегии — это разумные вещи… Но также неизбежно провести в среднесрочном периоде энергопереход", — сказал он во время телефонной конференции, посвященной результатам компании за первый квартал.
"Потому что нет возможности просто закупить больше трубопроводного газа и СПГ, чтобы полностью заменить весь российский газ, который мы сейчас потребляем. Это неосуществимо", — сказал ван Берден.
В настоящее время Россия поставляет около 40 процентов потребляемого в Европе природного газа. Поставки осуществляются по нескольким маршрутам: по "Северному потоку", через газотранспортную систему Украины, газопроводу "Ямал-Европа" и по "Турецкому потоку".
В европейских странах заявляют о планах как можно скорее отказаться от поставок газа из России. В Польше, например, уже об этом заявили. Правда, получают опять-таки российский газ — реверсом из Германии и других европейских государств.
Что касается поставок сжиженного природного газа, то здесь Евросоюз в первую очередь надеется на Соединённые Штаты. При этом аналитики банка Barclays Plc отмечают, что цены на коммунальные услуги в США могут вырасти в 2021 году на 30-40 процентов к 2020 году на фоне резкого роста стоимости энергоносителей.
Ежемесячные расходы американских домохозяйств на электричество и газ в 2022 году могут повыситься на 55-75 долларов по сравнению с уровнем 2020 года, если цены на природный газ останутся в диапазоне от шести до семи долларов за один миллион британских тепловых единиц (BTU). В среду фьючерсы на газ в США достигали максимума за 13 лет — 8,474 доллара за один миллион BTU.
Стоит заметить, что сейчас в Евросоюзе обсуждают очередной, шестой по счёту пакет антироссийских санкций. Однако в данном случае речь не идёт о том, чтобы вводить какие-либо ограничительные меры против поставок российского газа.
Что же касается энергоперехода, о котором упомянул Бен ван Берден, то для производства необходимого для этого оборудования тоже требуются ресурсы. Прежде всего металлы. Значительная часть которых поставляется из России. Так что, стало быть, и здесь не обойтись без нашей страны.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Осада союзными войсками территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе продолжается.