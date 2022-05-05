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Автор Олег Артюков

Признание главы Shell: альтернативу ресурсам России найти невозможно

Экономика

Глава нефтегазовой компании Shell Бен ван Берден считает, что европейские страны не смогут заместить поставки газа из России. Даже если нарастят поставки по трубопроводам из Норвегии и африканских стран и сжиженного природного газа.

Признание главы Shell: альтернативу ресурсам России найти невозможно

"Меры… поставлять на рынок больше СПГ, мощностей по сжижению и регазификации, также мы можем подумать об увеличении трубопроводных поставок из Северной Африки, со скандинавского рынка, из Норвегии — это разумные вещи… Но также неизбежно провести в среднесрочном периоде энергопереход", — сказал он во время телефонной конференции, посвященной результатам компании за первый квартал.

"Потому что нет возможности просто закупить больше трубопроводного газа и СПГ, чтобы полностью заменить весь российский газ, который мы сейчас потребляем. Это неосуществимо", — сказал ван Берден.

В настоящее время Россия поставляет около 40 процентов потребляемого в Европе природного газа. Поставки осуществляются по нескольким маршрутам: по "Северному потоку", через газотранспортную систему Украины, газопроводу "Ямал-Европа" и по "Турецкому потоку".

В европейских странах заявляют о планах как можно скорее отказаться от поставок газа из России. В Польше, например, уже об этом заявили. Правда, получают опять-таки российский газ — реверсом из Германии и других европейских государств.

Что касается поставок сжиженного природного газа, то здесь Евросоюз в первую очередь надеется на Соединённые Штаты. При этом аналитики банка Barclays Plc отмечают, что цены на коммунальные услуги в США могут вырасти в 2021 году на 30-40 процентов к 2020 году на фоне резкого роста стоимости энергоносителей.

Ежемесячные расходы американских домохозяйств на электричество и газ в 2022 году могут повыситься на 55-75 долларов по сравнению с уровнем 2020 года, если цены на природный газ останутся в диапазоне от шести до семи долларов за один миллион британских тепловых единиц (BTU). В среду фьючерсы на газ в США достигали максимума за 13 лет — 8,474 доллара за один миллион BTU.

Стоит заметить, что сейчас в Евросоюзе обсуждают очередной, шестой по счёту пакет антироссийских санкций. Однако в данном случае речь не идёт о том, чтобы вводить какие-либо ограничительные меры против поставок российского газа.

Что же касается энергоперехода, о котором упомянул Бен ван Берден, то для производства необходимого для этого оборудования тоже требуются ресурсы. Прежде всего металлы. Значительная часть которых поставляется из России. Так что, стало быть, и здесь не обойтись без нашей страны.

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Темы евросоюз
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