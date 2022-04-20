Блицкриг Запада не удался. Готова ли Россия к затяжной экономической войне?

Если Запад стремился провести против нас экономический блицкриг и "отбросить Россию в XIX век", как о том мечтает американский президент Джо Байден, то это были напрасные потуги. Блицкриг превратился в пшик, что не умаляет задачи перестройки экономики на новый лад в условиях новой "холодной войны". И здесь важно, чтобы поручения президента страны, ожидания населения и практика действий правительства и денежных властей не вступали между собой в явный диссонанс.

Президент РФ Владимир Путин

На совещании по экономическим вопросам президент Владимир Путин отметил, что даже в условиях беспрецедентного давления после первого шока в экономике страны происходят положительные сдвиги: курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля, сальдо текущего счёта платёжного баланса имеет положительную динамику, в банковскую систему страны возвращается наличная иностранная валюта, растут объёмы вкладов граждан.

Картину серьёзно омрачает тема инфляции: за последние полтора месяца потребительские цены выросли на 9,4%, а в годовом выражении она составила 17,5% (по состоянию на 8 апреля).

Президент обратил внимание коллег из правительства и Центрального банка на необходимость поддержки наших граждан, которым сложно справиться с этой инфляционной волной. Правительству поручено подготовить конкретные параметры индексации всех социальных выплат, пенсий и зарплат бюджетников. Эти меры не исключают работы по "созданию новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест, усилению экономической динамики, развитию промышленности и других отраслей", что и является главным условием реального роста доходов граждан.

Ограничения, введённые недружественными странами, имели своё негативное влияние на возможности отечественного бизнеса — затруднили логистику экспортных и импортных поставок, создали препятствия для проведения расчётов. Обращаясь к правительству и ЦБ, президент отметил, что необходимо "ускорить переход внешней торговли на расчёты в рублях и в национальных валютах стран — надёжных деловых партнёров". То есть речь уже идёт не просто об оплате поставок газа в рублях, а о всей внешней торговле.

По мнению многих известных экономистов, такая мера стала бы сильным аргументом в пользу укрепления российской национальной валюты.

Другое важное направление деятельности властей, о котором говорилось на совещании — поддержка внутреннего спроса во избежание его избыточного сжатия. Президент рекомендовал действовать как по линии бюджетной системы, так и обеспечивать большую доступность кредитных ресурсов для бизнеса. И здесь своё слово должно сказать руководство ЦБ.

"Что касается бюджета, я знаю о дискуссиях, которые идут между Центральным банком и правительством, — заметил Владимир Путин. — Тем не менее в условиях объективного спада кредитования, конечно, бюджет должен активно поддержать экономику, насыщать экономику финансовыми ресурсами, поддерживать её ликвидность. Возможности для этого есть".

По итогам первого квартала этого года был зафиксирован рекордный уровень профицита бюджетной системы, что заставляет задуматься о необходимости дополнительных решений. Нужно их реализовывать "ровно в тот момент, когда это больше всего необходимо экономике", но действовать аккуратно, чтобы не навредить долгосрочной устойчивости финансовой системы как на федеральном, так и на региональном уровне.

Платёжный баланс и валютная аномалия

Знакомство с цифрами платёжного баланса России за первый квартал 2022 года вызывает неоднозначные чувства. Сальдо счёта текущих операций составило $58,2 млрд, что является, пожалуй, рекордным значением за все годы существования РФ. Если экстраполировать его на весь год, то можно спрогнозировать положительное сальдо в размере $240 млрд, что в два раза больше прошлогоднего значения.

Доктор экономических наук Валентин Катасонов говорит о возможной валютной аномалии, которая будет выражаться в гигантских объёмах притока валютной выручки в страну. В предыдущие годы был некоторый баланс между притоком и оттоком "валютной крови" в организм российской экономики.

Во-первых, деньги уходили в связи с вывозом капитала за границу, что отражается на счёте финансовых операций.

Во-вторых, своеобразным каналом экспорта капитала для ЦБ служило накопление иностранной валюты в виде международных резервов.

В связи с принятыми в кризисной ситуации мерами валютного контроля и то и другое сегодня несколько затруднено.

Тенденция сильного крена в сторону притока капитала в страну, по-видимому, сохранится до конца года. Экономист Катасонов называет несколько факторов: сохранение высоких цен на энергоносители на мировом рынке, поддержание достаточно большого физического объёма российского экспорта природного газа, нефти и угля, продолжение тенденции к сжатию импорта Россией товаров и услуг и дальнейшее сокращение отрицательного сальдо баланса инвестиционных доходов в связи с запретом на их вывод из страны.

Таким образом, возникает избыточная масса иностранной валюты, которая может быть востребована только валютными спекулянтами. Валентин Катасонов предлагает направить нынешние профициты не на валютную биржу и не в валютные резервы, а на реализацию программы укрепления отечественной экономики: например, на импортные закупки машин и оборудования, необходимых для реиндустриализации. Другим интересным вариантом использования "избыточной валюты" являются закупки золота на мировом рынке.

Имеет также смысл установление нормативов по срокам нахождения иностранной валюты, поступившей на счёт экспортёра, а также по предельной величине остатков валюты. По мнению Катасонова, в идеале такие шаги могли бы привести к введению в стране государственной валютной монополии.

О чём не сказала глава ЦБ

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

На днях глава Банка России Эльвира Набиуллина представила членам Комитета Госдумы по финансовому рынку свои подходы к денежно-кредитной политике в связи с выдвижением её кандидатуры для переназначения на третий срок. Глава ЦБ была довольно осторожна в своих оценках. Она пообещала не пытаться любыми методами снизить инфляцию, так как "это помешало бы адаптироваться бизнесу". Мегарегулятор финансового рынка обещает вернуть инфляцию к цели "в разумные, обозримые сроки, но не слишком резко" — в году этак 2024-м.

По словам Набиуллиной, ЦБ собирается постепенно смягчать меры валютного контроля и рассматривает возможность сделать продажу выручки экспортёрами более гибкой.

Регулятор будет "оперативно реагировать на уровень рисков и по мере их стабилизации снижать барьеры для ведения внешнеэкономической деятельности". Как бы в угоду противникам вольницы в вопросах движения валютных потоков Набиуллина пообещала не отказываться в ближайшее время от всех элементов валютного контроля, а настраивать его, "чтобы он перекрывал риски, но не мешал нормальной деятельности". Так что есть маленькая надежда, что страна не вернётся потихоньку к знакомой ситуации, когда огромные суммы в иностранных валютах бесконтрольно утекают в облюбованные бизнесом оффшоры.

Период, когда экономика может жить на запасах, конечен, заметила глава ЦБ, предсказав на начало III квартала вступление в период структурной трансформации и поиска новых моделей бизнеса. После таких слов хочется воскликнуть: а на этом месте поподробнее! К сожалению, этот тезис дальнейшего продолжения не получил, оставляя место для воображения.

Хотелось бы, чтобы руководство ЦБ представило свои соображения, например, по созданию национальных систем защиты от глобальных рисков финансовой дестабилизации, построению универсальной платёжной системы для стран БРИКС, рассказало о планах целевого кредитования роста производства посредством специальных инструментов рефинансирования, о подчинении денежно-кредитной политики целям модернизации высокотехнологичных отраслей, импортозамещения в отраслях, имеющих колоссальный мультипликативный эффект, и многом другом. Но, видно, время ещё не настало.

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