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Автор Игорь Буккер

Западные эксперты прогнозируют "третью мировую экономическую войну"

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Антироссийская политика коллективного Запада затрагивает не только Россию и Китай, но может спровоцировать катастрофу для всей мировой экономики. Об этом пишут и говорят аналитики финансовых рынков.

Западные эксперты прогнозируют "третью мировую экономическую войну"

"Третья мировая экономическая война"

"Инфляция, перебои в цепочках поставок и рост цен на товары первой необходимости — это лишь малая часть того, что произойдёт, если крупные державы продолжат ставить безопасность выше экономики", — пишет в опубликованной на сайте South China Morning Post журналист Энтони Роули.

Бывший редактор отдела международных финансов в Far Eastern Economic Review (Гонконг) и ранее в лондонской газете Times отмечает, что мировая экономика претерпела серьёзные удары, вызванные

  • разъединением торговли,
  • пандемией COVID-19,
  • последствиями санкций.

"Когда глобальная экономика долгое время хорошо функционировала, обеспечивая устойчивый (хотя не всегда справедливый) рост, стабильность цен и низкие процентные ставки, заманчиво полагать, что система может принимать неизбирательные и необдуманные удары, оставаясь при этом устойчивой. Однако слишком много ударов с разных сторон приведёт в конечном счёте к падению от нокаутирующего, как в боксе, удара. На этом аналогия с боксом заканчивается, потому что в этом поединке не будет победителя, а только груда пострадавших", — констатирует автор, предсказывая "третью мировую экономическую войну".

Антироссийские санкции не связаны со спецоперацией на Донбассе

В своём блоге английский профессор Кейт Маклей (Keith McLay) из Университета Дерби отметил, что "ни одна из этих мер (санкции США против России. — Ред.) не имеет прямой связи с происходящим на театре военных действий".

США преднамеренно используют инфляцию, чтобы уменьшить свой колоссальный долг в триллионы долларов. Принимая инфляцию на уровне 7,5% годовых, долг Соединённых Штатов в течение пяти лет мог бы сократиться на 43,6%.

Из всех азиатских и африканских стран к санкциям против России присоединились всего лишь пять государств:

  • Япония,
  • Южная Корея,
  • Сингапур,
  • Австралия 
  • и Новая Зеландия.

"Отсутствие у не относящихся к Западу стран энтузиазма в отношении подхода Соединённых Штатов к войне мистера Путина — это явление, которое американские политики игнорируют на свой страх и риск", — подмечает на страницах Wall Street Journal ведущий научный сотрудник в области стратегии и государственного управления Хадсоновского института (Вашингтон) Уолтер Рассел Мид.

Аналитики уже отмечали, что продолжение санкционной политики может привести к продовольственному кризису, прежде всего в странах третьего мира.

Однако для советников Джозефа Байдена в качестве приоритета выступает не экономика, а геополитика. А именно концепция американского политолога Николаса Спайкмена, изложенная им в 1940 году в труде "Geography of Peace", получившая наименование "Римленд". На основе этой теории США расположили вокруг Советского Союза сеть военных баз от Средиземноморья до Индокитая.

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Редактор: Елена Тимошкина
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