Энергетик: заместить российскую нефть на международных рынках пока невозможно

США отказались от российских энергоносителей, ЕС заморозил "Северный поток-2". Откажется ли Европа от российских энергопоставок и смогут ли рынки Азиатско-Тихоокеанского региона компенсировать России разрыв торговых отношений с ЕС, рассказал Pravda.Ru главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

Самые опасные санкции

— Алексей Игоревич, что может ожидать проект "Северный поток-2" в дальнейшем, с учётом того, что Германия остановила его сертификацию?

— Европейцы проект заморозили, и нет перспективы его возобновления в обозримые сроки. Думаю, этот проект ожидает консервация. Россия может его использовать для временного хранения российского природного газа в случае возможных, не дай Бог, перебоев с поставками российского газа по другим направлениям.

— Джо Байден объявил о запрете на импорт российских энергоносителей. Насколько поставки в США важны для российской экономики?

— Решение носит для Российской Федерации символический характер. Потому что в общем объёме поставок российской нефти и нефтепродуктов на долю США приходится немногим более 10%. Эти поставки можно переориентировать на другие рынки. Но решения США создают опасный прецедент и формируют новую линию давления на Российскую Федерацию, связанную с тем, что США будут всячески стремиться убедить другие страны отказываться от покупок в первую очередь российской нефти, потому что с природным газом ситуация однозначная: Россия на европейском газовом рынке сохранит своё присутствие в ближайшие 2-3 года.

Заместить российскую нефть на международных рынках задача на данный момент практически невыполнимая.

Россия поставляет на рынок порядка 5 миллионов баррелей только сырой нефти в сутки и 2,3 миллиона баррелей нефтепродуктов, в первую очередь дизельного топлива. Это существенные величины для мирового нефтяного рынка. Нужно ещё поискать страны, которые смогут оперативно заместить такие объёмы поставок нефти и нефтепродуктов.

— Что из введённых санкций представляет наибольшую опасность для нашей экономики?

— Полностью оценить ущерб от введённых санкций в последние 2 недели ещё только предстоит. Для этого нужно время и тщательный анализ.

Наибольшее значение имеют санкции против российского суверенного долга, точнее, блокировка части золотовалютных резервов на зарубежных счетах, в том числе в европейских финансовых структурах.

Во-вторых, отключение ряда российских банков от системы SWIFT — международных финансовых сообщений, которое усложняет торговлю российскими продуктами по всему миру. Энергоносители выведены пока из-под ограничений по торговле. Но в любом случае переход на резервные каналы торговли без системы SWIFT удорожает торговлю и усложняет торговые процедуры.

В-третьих, санкции в отношении авиационной техники, которые привели к тому, что подавляющее большинство самолётов, которые используются авиакомпаниями, находятся в лизинге у европейских и американских авиастроительных корпораций:

Boeing,

Airbus.

С учетом введённых санкций мы не можем осуществлять полноценное техническое обслуживание самолётов. Компании требуют возврата самолётов, которые находились у российских компаний в лизинге. Мы сильно ограничиваем полёты нашей авиации за пределы Российской Федерации, а в дальнейшем возникают сложности с обслуживанием самолётов, которые находятся в распоряжении российских авиакомпаний.

Плюс сложности с логистикой. Потому что некоторые компании в добровольном порядке присоединились к санкционному давлению на Россию. Например, крупный перевозчик грузов датская компания Maersk, один из мировых лидеров в области контейнерных перевозок. Отказ обслуживать российские грузы создаёт проблемы в поставках грузов на территорию Российской Федерации и обратно.

Нужен выход на энергетические рынки Азии

— Какие сценарии возможны на международном энергетическом рынке между Россией и ЕС?

— Для Евросоюза энергетическое взаимодействие с Россией носит критически важный характер. Европа и так уже страдает от устойчиво высоких цен на все виды энергоносителей, начиная от розничных цен на бензин и дизтопливо и заканчивая ценами на природный газ.

Ужесточение санкций в отношении российских энергоносителей на рынке ЕС может привести к тяжёлым социально-экономическим последствиям: новому росту цен, обвалу европейской экономики и качества жизни населения.

Поэтому Европа уже заявила, что не пойдёт в этом году на ограничения в сфере физических поставок российских углеводородов в ЕС.

Но наряду с этим Европа принимает план, согласно которому к 2030 году полностью откажется от российских энергоресурсов. К сожалению, в перспективе ближайших 8 лет такое развитие событий более чем вероятно. Но подчёркиваю, в ближайшие 2-3 года Россия на европейском рынке сохранит поставки энергоносителей. Хотя мы понимаем, что после 2024-2025 годов доля России в поставках в Европу будет неуклонно снижаться по всем направлениям.

— Допустим, ЕС к 2030 году полностью перестроит свою систему и сможет существовать автономно от России. Получится ли у России в таком случае найти альтернативные рынки сбыта?

— Переориентировать часть поставок, которые сегодня идут в Европу, мы сможем на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона:

Китай,

Индию,

страны Юго-Восточной Азии.

Но заместить европейский рынок в полном объёме России даже к 2030 году вряд ли удастся. Объёмы российского энергетического экспорта будут сокращаться. Но к такому сценарию мы были готовы изначально, и это было связано не с санкциями, а с энергетическим переходом, потому что Европа декларировала ускоренное развитие низкоуглеродной энергетики и сокращение потребления углеводородов — неважно, из России или других стран.