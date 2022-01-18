Энергопереход поддержат идеей человекоцентричности

Прогнозировать перспективы экономического развития, а тем более давать практические рекомендации стало делом неблагодарным, учитывая всё новые волны пандемии коронавируса и создаваемые ею барьеры. Властям приходится импровизировать, не упуская из виду долгосрочные планы. Не всё получается, как задумано, но и явных провалов удаётся избежать.

Ранее МВФ улучшил оценку роста российской экономики в 2021 году с 4,4% до 4,7% и дал прогноз 2,9% на 2022 год. То есть, если судить по цифрам, рост в прошлом году перекрывает 3-процентное снижение ВВП в году предыдущем, когда из-за объявленной пандемии всем пришлось перестраиваться на ходу. Как отметил в обращении к участникам Гайдаровского форума-2022 президент Владимир Путин, в минувшем году нам в целом удалось преодолеть экономические последствия пандемии, восстановить занятость и обеспечить бюджетную сбалансированность.

Прошедший в конце прошлой недели Гайдаровский форум "Россия и мир: приоритеты" стал для экспертов и представителей власти удобной площадкой для обсуждения наиболее актуальных вопросов экономической повестки. Для сторонников идеи о том, что человеческий капитал играет главную роль в формировании и развитии инновационной экономики, слова из выступления ректора президентской академии (РАНХиГС) Владимира Мау пришлись "не в бровь, а в глаз".

"Ключевой тренд в развитии профессионального образования, как и других отраслей человеческого капитала — это переход от продуктоцентричности к человекоцентричности, — подчеркнул учёный-экономист. — Процесс образования должен быть сосредоточен на живом человеке, а не на выполнении определённой функции — так же, как в здравоохранении лечить необходимо конкретного человека, а не абстрактную болезнь".

Было бы неплохо перенести эту идею человекоцентричности в целом на все сферы народного хозяйства. Когда представители власти оперируют различными усреднёнными показателями и статистическими данными, часто степень удовлетворённости конкретных россиян бывает малоочевидна. Представители правительства доложили о росте по сельскому хозяйству и промышленности за 2021 год на 15% и 30% соответственно, а также о рекордном вводе жилья — более 90 млн квадратных метров. Вопрос в том, насколько справедливо эти блага удаётся распределить и не является ли высокая инфляция большим тормозом на пути роста благосостояния.

Налегая на монетарные методы

Антон Силуанов

Тема инфляции стала "гвоздём программы" прошедшего форума. По оценкам Росстата, за год она поднялась до 8,39%, превысив прогнозы властей и став максимальной с 2015 года (12,91%). При этом продукты питания подорожали примерно на 11%, а потребительские цены на стройматериалы выросли на 23,8%. По мнению министра финансов Антона Силуанова, инфляцию подстегнули монетарные факторы. Может быть, где-то избыточно накачали экономику деньгами, а предложение товаров и услуг не увеличилось — и вот последствия.

Глава минфина обнадёжил словами о том, что мы прошли пик роста цен и в 2022 году ситуация стабилизируется, поскольку бюджетная политика приведена в соответствие с "нормальными условиями". По мнению Силуанова, нужны волевые решения, которые не во всех странах хотят принимать. Проблемы инфляции можно решать с помощью увеличения предложения, но это "достаточно длительный тренд". Поэтому в краткосрочном плане будут приняты меры "по снижению монетарного давления на инфляцию".

Вполне в унисон мнению руководства Минфина звучали и слова главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Руководство ЦБ ставит себе в заслугу постепенное повышение ключевой ставки в прошлом году в два раза — с 4,25 до 8,5%. Запоздалая реакция разогрела бы инфляционные ожидания ещё сильнее, вынуждая к проведению ещё более жёсткой политики, считает Набиуллина.

Всякое сравнение хромает, но ФРС в Соединённых Штатах сохранила ключевую ставку на уровне 0-0,25% годовых и инфляция там хоть и подскочила до рекордных уровней, но всё же не до российских. Если бы наши денежные власти в прошлом прислушивались к критике, более активно содействовали кредитованию реального сектора экономики, росло бы то самое предложение товаров и услуг и не приходилось бы налегать сегодня на монетарные методы.

Глава Банка России остановилась на роли некоторых общемировых трендов, подстёгивающих инфляцию. Она видит в энергетическом переходе мощный, долгосрочный, структурный и проинфляционный фактор. Экологические технологии, которые ещё не все доступны, будут дороже. Это же можно сказать и об инвестициях в традиционную энергетику, которые уменьшаются в силу неопределённости на рынке. По мнению Набиуллиной, ESG-фактор (экологическое, социальное и корпоративное управление) приведёт к шоку предложения аналогично тому, что было с нефтяными ценами в 1970-х годах.

По Чубайсу, игнорировать энергопереход — тупо

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин также убеждён, что самым большим вызовом для российской экономики служит переход к углеродной нейтральности. Доходы от продажи нефти и газа внесли свой вклад в достижение нынешнего уровня благосостояния России. Углеводороды потребуются, наверно, ещё десятки лет, но в рамках этой новой политики их придётся в значительной степени заместить промышленными товарами и услугами.

Как обычно недвусмысленно и резко высказался по теме спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс. Он обозначил две стратегии национального развития — "умную" и "тупую", игнорирующую энергопереход. Россия до самого последнего времени находилась на развилке, но глава государства "поставил точку", обозначив цель достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Чубайс отнёс это решение в один ряд с выбором рыночного пути развития в начале 1990-х годов. Благо, сегодня нам не грозит новая "ваучеризация", на этот раз в сфере экологических проектов.

Спецпредставитель президента выступил в поддержку проекта приливных электростанций (ПЭС) — Тугурская в Хабаровске и Пенжинская на Камчатке. Задумка о ПЭС появилась ещё в советские времена, но её реализации помешали высокая стоимость гидросооружений и отсутствие рынков сбыта. Пресловутый энергопереход, которым сегодня грезит мир, всё меняет. Если экономическая целесообразность проектов подтвердится, то с помощью ПЭС и метода электролиза можно будет наладить производство "зелёного" водорода. На Дальнем Востоке это станет национальным проектом для подъёма региона с такими инвестициями, которые он не получал десятилетиями, считает Чубайс.

По оценкам спецпредставителя президента, Япония в 2030 году будет потреблять 3 млн тонн водорода, что эквивалентно примерно $15 млрд. И это не предел, ведь к тому времени Россия может выйти на гораздо больший объём продаж на мировом рынке — чуть ли не до $40 млрд. Но есть одна заминка: нужно ещё строить заводы по электролизу и порты для перевалки произведённого водорода. По мнению Чубайса, электролизный завод — это бизнес-проект, но при строительстве порта потребуется помощь государства, поскольку это долгоокупаемый проект.

Реализация масштабных проектов обусловлена финансовыми возможностями, и здесь на первый план вновь выходит спор между либералами и государственниками о том, в какой мере предприятия в сфере промышленности могут рассчитывать на поддержку со стороны властей. По словам главы ЦБ, "не недоступность кредита, а желание брать на себя акционерный риск — это то, что делает инвестиции". В то же время Владимир Мау констатирует возрастание во всём мире инвестиционной роли государства. В стремительно меняющемся мире частный бизнес не готов брать на себя сопутствующие риски, и в этой ситуации государство может выступать как инвестор последней инстанции.

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