Прогнозировать перспективы экономического развития, а тем более давать практические рекомендации стало делом неблагодарным, учитывая всё новые волны пандемии коронавируса и создаваемые ею барьеры. Властям приходится импровизировать, не упуская из виду долгосрочные планы. Не всё получается, как задумано, но и явных провалов удаётся избежать.
Ранее МВФ улучшил оценку роста российской экономики в 2021 году с 4,4% до 4,7% и дал прогноз 2,9% на 2022 год. То есть, если судить по цифрам, рост в прошлом году перекрывает 3-процентное снижение ВВП в году предыдущем, когда из-за объявленной пандемии всем пришлось перестраиваться на ходу. Как отметил в обращении к участникам Гайдаровского форума-2022 президент Владимир Путин, в минувшем году нам в целом удалось преодолеть экономические последствия пандемии, восстановить занятость и обеспечить бюджетную сбалансированность.
Прошедший в конце прошлой недели Гайдаровский форум "Россия и мир: приоритеты" стал для экспертов и представителей власти удобной площадкой для обсуждения наиболее актуальных вопросов экономической повестки. Для сторонников идеи о том, что человеческий капитал играет главную роль в формировании и развитии инновационной экономики, слова из выступления ректора президентской академии (РАНХиГС) Владимира Мау пришлись "не в бровь, а в глаз".
"Ключевой тренд в развитии профессионального образования, как и других отраслей человеческого капитала — это переход от продуктоцентричности к человекоцентричности, — подчеркнул учёный-экономист. — Процесс образования должен быть сосредоточен на живом человеке, а не на выполнении определённой функции — так же, как в здравоохранении лечить необходимо конкретного человека, а не абстрактную болезнь".
Было бы неплохо перенести эту идею человекоцентричности в целом на все сферы народного хозяйства. Когда представители власти оперируют различными усреднёнными показателями и статистическими данными, часто степень удовлетворённости конкретных россиян бывает малоочевидна. Представители правительства доложили о росте по сельскому хозяйству и промышленности за 2021 год на 15% и 30% соответственно, а также о рекордном вводе жилья — более 90 млн квадратных метров. Вопрос в том, насколько справедливо эти блага удаётся распределить и не является ли высокая инфляция большим тормозом на пути роста благосостояния.
Тема инфляции стала "гвоздём программы" прошедшего форума. По оценкам Росстата, за год она поднялась до 8,39%, превысив прогнозы властей и став максимальной с 2015 года (12,91%). При этом продукты питания подорожали примерно на 11%, а потребительские цены на стройматериалы выросли на 23,8%. По мнению министра финансов Антона Силуанова, инфляцию подстегнули монетарные факторы. Может быть, где-то избыточно накачали экономику деньгами, а предложение товаров и услуг не увеличилось — и вот последствия.
Глава минфина обнадёжил словами о том, что мы прошли пик роста цен и в 2022 году ситуация стабилизируется, поскольку бюджетная политика приведена в соответствие с "нормальными условиями". По мнению Силуанова, нужны волевые решения, которые не во всех странах хотят принимать. Проблемы инфляции можно решать с помощью увеличения предложения, но это "достаточно длительный тренд". Поэтому в краткосрочном плане будут приняты меры "по снижению монетарного давления на инфляцию".
Вполне в унисон мнению руководства Минфина звучали и слова главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Руководство ЦБ ставит себе в заслугу постепенное повышение ключевой ставки в прошлом году в два раза — с 4,25 до 8,5%. Запоздалая реакция разогрела бы инфляционные ожидания ещё сильнее, вынуждая к проведению ещё более жёсткой политики, считает Набиуллина.
Всякое сравнение хромает, но ФРС в Соединённых Штатах сохранила ключевую ставку на уровне 0-0,25% годовых и инфляция там хоть и подскочила до рекордных уровней, но всё же не до российских. Если бы наши денежные власти в прошлом прислушивались к критике, более активно содействовали кредитованию реального сектора экономики, росло бы то самое предложение товаров и услуг и не приходилось бы налегать сегодня на монетарные методы.
Глава Банка России остановилась на роли некоторых общемировых трендов, подстёгивающих инфляцию. Она видит в энергетическом переходе мощный, долгосрочный, структурный и проинфляционный фактор. Экологические технологии, которые ещё не все доступны, будут дороже. Это же можно сказать и об инвестициях в традиционную энергетику, которые уменьшаются в силу неопределённости на рынке. По мнению Набиуллиной, ESG-фактор (экологическое, социальное и корпоративное управление) приведёт к шоку предложения аналогично тому, что было с нефтяными ценами в 1970-х годах.
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин также убеждён, что самым большим вызовом для российской экономики служит переход к углеродной нейтральности. Доходы от продажи нефти и газа внесли свой вклад в достижение нынешнего уровня благосостояния России. Углеводороды потребуются, наверно, ещё десятки лет, но в рамках этой новой политики их придётся в значительной степени заместить промышленными товарами и услугами.
Как обычно недвусмысленно и резко высказался по теме спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс. Он обозначил две стратегии национального развития — "умную" и "тупую", игнорирующую энергопереход. Россия до самого последнего времени находилась на развилке, но глава государства "поставил точку", обозначив цель достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Чубайс отнёс это решение в один ряд с выбором рыночного пути развития в начале 1990-х годов. Благо, сегодня нам не грозит новая "ваучеризация", на этот раз в сфере экологических проектов.
Спецпредставитель президента выступил в поддержку проекта приливных электростанций (ПЭС) — Тугурская в Хабаровске и Пенжинская на Камчатке. Задумка о ПЭС появилась ещё в советские времена, но её реализации помешали высокая стоимость гидросооружений и отсутствие рынков сбыта. Пресловутый энергопереход, которым сегодня грезит мир, всё меняет. Если экономическая целесообразность проектов подтвердится, то с помощью ПЭС и метода электролиза можно будет наладить производство "зелёного" водорода. На Дальнем Востоке это станет национальным проектом для подъёма региона с такими инвестициями, которые он не получал десятилетиями, считает Чубайс.
По оценкам спецпредставителя президента, Япония в 2030 году будет потреблять 3 млн тонн водорода, что эквивалентно примерно $15 млрд. И это не предел, ведь к тому времени Россия может выйти на гораздо больший объём продаж на мировом рынке — чуть ли не до $40 млрд. Но есть одна заминка: нужно ещё строить заводы по электролизу и порты для перевалки произведённого водорода. По мнению Чубайса, электролизный завод — это бизнес-проект, но при строительстве порта потребуется помощь государства, поскольку это долгоокупаемый проект.
Реализация масштабных проектов обусловлена финансовыми возможностями, и здесь на первый план вновь выходит спор между либералами и государственниками о том, в какой мере предприятия в сфере промышленности могут рассчитывать на поддержку со стороны властей. По словам главы ЦБ, "не недоступность кредита, а желание брать на себя акционерный риск — это то, что делает инвестиции". В то же время Владимир Мау констатирует возрастание во всём мире инвестиционной роли государства. В стремительно меняющемся мире частный бизнес не готов брать на себя сопутствующие риски, и в этой ситуации государство может выступать как инвестор последней инстанции.
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