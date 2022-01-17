Петербургу предрекли "вертикальный подъём" заболеваемости COVID-19

Санкт-Петербургу грозит "вертикальный рост" заболеваемости коронавирусной инфекцией, полагает губернатор города Александр Беглов.

"Эпидемическая ситуация в нашем городе осложняется. Идёт устойчивый рост числа заболевших. Все признаки сегодня указывают на то, что нас ждёт не просто новая волна коронавируса, а вертикальный подъём заболеваемости", — цитирует главу Санкт-Петербурга его пресс-служба.

Губернатор предупредил о возможности новых антиковидных ограничений в городе в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом, отметив, что их введение зависит от самих петербуржцев.

"От каждого человека сейчас зависит, достаточно ли будет принятых мер или придется вводить новые ограничения", — подчеркнул Беглов.

Согласно сведениям оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, за последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 4 132 заразившихся COVID-19 — это максимум за пандемию. Всего в городе зарегистрировано уже 884 638 случаев коронавируса. Выздоровели 824 187 заболевших, 29 062 умерли.

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