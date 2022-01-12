Европа загоняет себя в тупик, воюя с российским газом

Резкие колебания биржевых цен на газ в Европе являются признаком болезни экономики, которую сильно лихорадит. До такого состояния её довела евробюрократия, танцующая под дудку Вашингтона. Борясь с "Газпромом" в информационном и правовом поле, власти Евросоюза, видимо, сами не заметили, что встали на скользкий путь политического шантажа. Россия будет вынуждена делать выводы и искать новые решения.

В первые дни наступившего нового года наблюдалось заметное снижение экпорта российского газа в Европу. По данным "Газпрома", среднесуточные показатели, составлявшие в декабре 370 млн кубометров, скатились в январе до 251 млн. Биржевая цена колеблется на уровне $1000 за тысячу кубометров — это получше, чем в декабре, но год назад цены были всё-таки в три раза ниже.

Некоторые факторы, способствовавшие снижению экспорта, а также относительному снижению цен, лежат на поверхности:

наступившая в Европе тёплая погода,

сокращение промышленного производства

и прибывшие на волне скачка цен два-три десятка танкеров с американским СПГ.

Однако не стоит ожидать, что эти поставки приобретут долгосрочный характер, так как поставщикам СПГ интереснее азиатские рынки. Дополнительно 3-4 млрд кубометров СПГ погоды не делают, учитывая дефицит в 26 млрд кубометров в европейских ПХГ.

Когда западная пропаганда обвиняет "Газпром" в нежелании поставлять в Европу дополнительные объёмы газа, реальное положение дел ставится с ног на голову.

Сами европейцы не желают делать заявки на покупку в связи с общим ростом биржевых котировок, поскольку в торговых соглашениях с "Газпромом" высока доля долгосрочных контрактов с привязкой на спотовые цены.

Если сделать небольшой экскурс в историю, с 2012-го по 2018 год Евросоюз провёл против "Газпрома" антимонопольное расследование, по результатам которого заставил концерн в том числе отказаться от ценообразования по долгосрочным контрактам с нефтяной привязкой и перейти к новым принципам. Теперь в ситуации, когда спотовые цены из-за их же неразумной политики подскочили до небес, пусть пеняют на себя.

По мнению экспертов, в ближайшем будущем сохранится тенденция сокращения спроса на газ из-за рекордных цен.

Такая перспектива совсем не радует "Газпром": ему нет смысла создавать искусственный дефицит, манипулировать рынком, так как высокие цены на газ бьют по спросу. Зато есть подозрения, что часть политиков ЕС "греет руки" на энергокризисе, пусть и за счёт потребителей.

Как отмечает заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, цены на газ неадекватны и используются для разрушения спроса на газ, с тем чтобы оправдать переход на возобновляемую энергетику ускоренными темпами.

Страшный сон евробюрократов

Баталии вокруг "Северного потока — 2" со всей очевидностью демонстрируют противоречивость и абсурдность политики "ни нашим, ни вашим", взятой на вооружение Соединёнными Штатами и Евросоюзом. Бюрократическим разборкам вокруг проекта СП2 в европейских инстанциях не видно конца. Конгресс США собирается в ближайшие дни рассмотреть законопроект, по сути делающий его запуск невозможным. Власти США и их подпевалы в Европе считают СП2 плохой сделкой, так как он якобы усилит зависимость от российского газа. В то же время звучат требования к России увеличить поставки и угрозы запустить очередное антимонопольное расследование. Налицо когнитивный диссонанс.

Наш "заклятый друг" Польша снова требует возбуждения антимонопольного дела против России и уже снабдила брюссельских бюрократов соответствующим "компроматом". С них может статься: опыт у Еврокомиссии уже имеется. Можно также вспомнить абсурдное решение ограничить на 50% мощность газопровода Opal, который является продолжением первого "Северного потока" по немецкой территории. Европейский суд юстиции отказался отменить данное решение из "принципа энергетической солидарности".

Интересно, какими будут требования к "Газпрому" на этот раз:

поделиться сверхприбылью,

выплатить штраф в 10% от оборота компании,

принять на себя обязательство удовлетворять все заявки европейцев на газ, в том числе сверх контрактов?

Однако последнее сильно противоречит главной ценности ЕК — либерализации газового рынка, считает эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.

По его словам, заставить самих европейцев покупать больше газа у "Газпрома" — это страшный сон евробюрократов.

Недавно редколлегия издания Bloomberg (США) всерьёз озаботилась чрезмерной зависимостью Европы от российского газа. Авторы сами запутались в своих доводах против СП2. По идее, запуск проекта смягчит проблемы нехватки энергии в Западной Европе, но он также повысит влияние России на европейские поставки и сделает ЕС уязвимее, считают в Bloomberg вопреки здравому смыслу.

Рецепты таковы:

тянуть с сертификацией до разрешения кризиса вокруг Украины (которому не видно конца),

сокращать импорт российского газа за счёт возобновляемых источников энергии и расширения использования ядерной энергетики.

Увы, идеи трудно реализуемы ввиду капризности ВИЭ и отсутствия консенсуса по теме мирного атома. Bloomberg имеет смысл продолжить мозговой штурм.

Любая прихоть за деньги европейцев

В принципе, вся эта возня вокруг "Северного потока — 2" не стоит уже и выеденного яйца. Из-за учинённого евробюрократами энергокризиса, доходы "Газпрома" от экспорта природного газа в прошлом году многократно перекрывают инвестиции в данный проект.

Американский эксперт Крис Миллер в колонке для журнала Foreign Affairs посмеялся над зацикленностью членов конгресса на блокировании СП2. Ведь даже если его закроют, Россия продолжит поставлять газ в Европу по существующим маршрутам, что сведёт к нулю её экономические издержки.

Характерно заявление по данной теме постпреда России при ЕС Владимира Чижова.

Для нас сроки сертификации проекта "Северный поток — 2" принципиального значения не имеют в связи с наличием ресурсов самого газа и возможностей его прокачки по существующим газопроводам, считает наш дипломат.

Правда при использовании транзита через Украину растут издержки и снижается надёжность. Но если Европе так этого хочется, как говорится, любая прихоть за ваши деньги.

К сожалению, мы не знаем, что завтра стукнет в голову еврокомиссарам или кураторам Европы в вашингтонском обкоме, поэтому следует всячески снижать риски торговли с ними. Ведь они даже не скрывают своих намерений. Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД ФРГ Анналена Бербок по итогам своей встречи высказались в том духе, что "Северный поток — 2" будет использован как рычаг давления на Россию.

Тема газового проекта, который "Газпром" и его партнёры рассматривают как чисто коммерческий, используется западными деятелями для шантажа России и выбивания политических уступок.

Шагом в верном направлении является заключение соглашения с Китаем о строительстве газопровода "Сила Сибири — 2", планируемая мощность которого такая же, что и у СП2 — 50 млрд кубометров в год. Его продолжением должен стать газопровод "Союз Восток" на территории Монголии.

По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, главная цель нового проекта состоит в том, чтобы объединить газотранспортные системы запада и востока России и получить возможность экспортных поставок в обоих направлениях.

Ожидаемо, эксперты на Западе оказались сильно озабочены тем фактом, что после реализации проекта "Сила Сибири — 2" Россия сможет себе позволить выбирать покупателя газа и предпочесть того, кто согласится заплатить больше. К примеру, The Telegraph выразил недовольство тем, что российко-китайский газовый проект создаёт угрозу энергетической безопасности Европы и увеличивает возможности Москвы. Позиция британских экспертов чем-то напоминает поведение собаки на сене, которая, согласно пословице, и сама не ест, и другим не даёт.

"Газпром" нуждается в надёжных потребителях газа, так как он ориентируется на долгосрочные контракты, а не на торговлю на спотовом рынке. Не зная потребностей рынка, невозможно инвестировать в добычу, чего не хотят понимать в Брюсселе. Для выстраивания разумной системы торговли энергоносителями Европе следует размотать клубок противоречий, состоящий из

необоснованных претензий к "Газпрому",

сопутствующих им антироссийских фобий

и стремления угодить Вашингтону.

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