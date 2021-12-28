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Автор Инна Новикова

В 2020 году ГИБДД выписала 167 млн штрафов на 146 млн населения

Экономика

Почему количество разнообразных штрафов в России зашкаливает, какие ещё санкции ждут россиян ради пополнения бюджета, а также о главных транспортных проблемах Сибири и Дальнего Востока рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой политик, лидер общественного движения "За новый социализм”, доктор исторических наук Николай Платошкин.

В 2020 году ГИБДД выписала 167 млн штрафов на 146 млн населения

Безопасность или штрафы?

— Николай Николаевич, говорят, что штрафодобывающая отрасль России существенно опередила по доходам нефтедобывающую. Например, недавно предложили камеры во дворах подключать к системе ГИБДД, чтобы фиксировать нарушителей не только на дорогах, но и во дворах. Это новая политика?

— Да. У нас 146 миллионов население. В прошлом году ГИБДД выписала 167 миллионов штрафов на пешеходов, водителей. Собрали 117 миллиардов рублей. Это бюджет Хабаровского края или половина Крымского моста. В лидерах Москва — 23 миллиарда рублей собрано, потому что Москва — лидер по камерам. 97% штрафов собирают камеры. 2500 камер в Москве. В Подмосковье моём родном выписали 30 миллионов предписаний штрафных, то есть по три предписания на каждого жителя области. На 10% выросли штрафы. Если экономика не растёт, надо обдирать граждан.

Моя супруга сейчас депутат Госдумы. Все меры, предложенные депутатами для послабления штрафов, отвергнуты "Единой Россией". Например, если вы платите сейчас штраф в течение 20 суток, то можете заплатить половину. Но многим людям не приходят так быстро штрафы. Поэтому мы предложили, чтобы половину платить в течение не 20 суток, а 30. Нет, ни в коем случае. Мы предлагали запретить эвакуировать на штрафстоянку припаркованные в неположенном месте машины, где находятся люди или животные. Отказано.

А знаете, что они предложили? Если человек лишён прав, но сел за руль и превысил скорость, сажать на 2 года. Мы выступили против. Мы выступили за то, чтобы человек подвергся:

  • штрафу,
  • обязательным работам,
  • лишению прав на 3 года.

Но за решетку его зачем сажать, если он не нанёс никакого ущерба?

Вы помните наш очень хороший советский фильм "Инспектор ГАИ", где Никоненко играет главную роль. Отличный, принципиальный человек. Ему начальник говорит: "Наша задача — не наказать как можно больше людей, а предупредить нарушения".

Например, я как заместитель генерального консула в Хьюстоне (США) поехал выступать в Новый Орлеан перед населением. 500 км. Посередине (тогда не было ещё интернета) был объезд. Смотрю, я опаздываю. Я превысил скорость на 15 км/ч, меня догнала полиция. Показал приглашение, говорю: "Мне очень стыдно, но я не хочу опаздывать".

Они сказали: "Мы разрешаем вам превышать на 25 км и дадим по всем постам вперёд указание, чтобы вас не задерживали. Потому что мы понимаем, что вы человек нормальный, спешите по делам".

— Я в Калуге лет 20 назад что-то нарушила, меня остановил полицейский: "Либо сейчас задам вопрос о ПДД, и вы ответите, либо штраф". Я говорю: "Ой, давайте сразу штраф". Он: "Ну попробуйте". Задал мне несложный вопрос, я ответила, он говорит: "Езжайте, больше правил не нарушайте".

— Но это было 20 лет назад, когда командный и рядовой состав были с советского времени. А вот мы ехали из Костромы зимой, не было видно разделительной полосы, потому что никто её не чистил. Вдруг из-за угла выходит товарищ радостный, выписывает штраф.

Мы говорим: "Не видно же полосы". — "Да мне начальник сказал три штрафа привезти ещё, иначе он меня домой не отпустит". И никакой заботы о безопасности движения.

Платных дорог всё больше

— Что касается платных дорог, пеняют всё время на западный опыт. Лучшие дороги в Европе — в ФРГ. Они не просто государственные бесплатные. Там вообще скорость не ограничена, за исключением крутых поворотов, подъёмов. То есть теоретически вы можете ехать 200 км/ч, и никто не бьётся. В Америке платные дороги разрешены, только если есть параллельная бесплатная дорога.

А у нас по странному стечению обстоятельств, как только появляется платная дорога, на бесплатной возникает постоянный ремонт. И люди начинают ездить по платной, чтобы куда-то попасть. Ещё в 2019 году был принят закон, разрешающий:

  • в Сибири,
  • на Дальнем Востоке

строить платные дороги там, где нет бесплатных. В некоторых регионах сокращается дорожная сеть с твёрдым покрытием. В Хабаровском крае мы ехали 60 км от Комсомольска-на-Амуре до посёлка Хурмули 2 часа. И еле нашли шофёра, который согласился нас везти: говорит, машина дороже. И при этом ещё с людей штрафы берут.

— В Сибири, Якутии, на Дальнем Востоке всегда было очень плохо с дорогами. Но в советское время была малая авиация, и люди на небольших самолётах перелетали из района в район. Нет смысла строить дороги, когда на огромных расстояниях малые населённые пункты.

— Я скажу про целесообразность. США примерно такая же большая страна, как наша. Там тоже есть места, куда дороги не ходят.

В 2019 году количество аэродромов малой авиации на 100 тысяч населения в США было в 20 раз больше, чем у нас. А у нас в советское время насыщенность малой авиацией была первой в мире.

Мы спрашивали у министра транспорта Савельева на этот счёт, но получили обтекаемый ответ: будем работать.

Что касается Дальнего Востока, весь лес, уголь вывозят через БАМ, который сейчас расширяют. Но мы едем по БАМ, а рядом грунтовая дорога. Причём речка небольшая, 5 метров. Моста нет. Там с обеих сторон машины подъезжают, и человек из одной машины высаживается к родственникам, переходит речку, садится в другую. Знаете, как женщинам там рожать тяжело? Поезда ходят нечасто, дорога не работает. Хотя там можно построить несколько маленьких мостов, и всё.

Если мы сейчас построим или восстановим аэродромы малой авиации (в Сибири они все были с металлическим покрытием, потому что асфальт трескается от мороза), у нас самолётов нет. "Кукурузник" — вот наша "рабочая лошадь".

С 1992 года Ан-2 не выпускается. Китай до сих пор его производит по нашей лицензии. А у нас самолётов малой авиации отечественного производства нет.

— У нас были замечательные машины Як-140, Як-52, Ту. Был безаварийный Ил-86, который вообще ни разу не падал. Но это уже другая тема.

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Редактор: Марина Севастьянова
Темы николай платошкин
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