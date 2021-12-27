Автомобилистам выписывают штрафы за стояние в пробке

Московским автомобилистам будут выписывать штрафы за то, что они стоят в пробке. Информация об этом появилась на портале Autonews.

В издании рассказали, что штраф в сумме трёх тысяч рублей на основании записи камер однажды был назначен службой ГИБДД водителю за якобы нарушение правил остановки, несмотря на то, что он в этот момент был вынужден стоять в пробке.

Этот инцидент был проверен Московской административной дорожной инспекцией, в результате проверки назначенный штраф был отменён, а действия сотрудника ГИБДД, назначившего санкцию, будут подвергнуты служебному расследованию.

"Люди, проверяющие фотоматериалы с камер, должны быть предельно внимательны", — отметили в инспекции, пообещав о принятии всех нужных мер для того, чтобы подобные инциденты впредь не происходили.

Портал пишет, что автомобилисты в соцсетях периодически рассказывают об аналогичных несправедливо назначенных штрафах. В инспекции ответили, что стараются по возможности реагировать на каждое такое сообщение, и отменять подобные штрафы.

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