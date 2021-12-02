Автор "20 идей по развитию России” Дмитрий Давыдов назвал способ пополнения госбюджета через гуманизацию УК РФ

В 2016 году предприниматель и активист Дмитрий Давыдов разработал "20 идей по развитию России": перечень предложений по улучшению российского законодательства, разделенный на 20 категорий в зависимости от сферы общественной деятельности. Спустя пять лет его статьи стали еще более актуальными и получили внимание крупнейших российских СМИ. Одна из идей Давыдова, опубликованная на сайте 20idei. ru, посвящена гуманизации уголовного законодательства.

В третьей "идее" говорится о том, как стоит реформировать УК РФ для ряда преступлений в сфере экономической деятельности и против собственности таким образом, чтобы снизить преступность и при этом увеличить поступления в государственную казну.

Давыдов подчеркивает, что существующие меры наказания за экономические преступления продемонстрировали свою низкую эффективность. По словам предпринимателя, применяемые сейчас меры, которые привязаны к заработной плате или доходу, являются "несущественными" для осужденного.

"Поэтому предлагаем увеличить штрафы и привязать их к размеру причиненного ущерба, а взамен этих штрафов исключить наказания в виде исправительных работ, ограничения свободы, принудительных работ, ареста, лишения свободы… и конфискацию имущества (если она предусмотрена)”, — пишет предприниматель.

Так, Давыдов предлагает установить штраф в двукратном размере относительно причиненного ущерба для ряда преступлений в сфере экономической деятельности:

Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ);

Незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 171.2 УК РФ);

Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ);

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ);

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ);

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ).

При этом Давыдов отмечает, что наказание в размере трехкратного штрафа от причиненного ущерба стоит предусмотреть при наличии отягчающих обстоятельств, например, если преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору. В случае, если преступление было совершено впервые индивидом, предусмотреть наказание в полуторакратном размере, а если оно было совершено впервые группой лиц, то стоит определить наказание в двукратном размере.

"Такие размеры штрафов ощутимо "ударят по карману” виновного лица, государство получит не только полное возмещение ущерба, но и пополнение бюджета сверх суммы ущерба, а человек не отправится за решетку либо срок его пребывания в исправительном учреждении будет сокращен”, — объясняет Давыдов.

Второй важной частью предлагаемых новаций в сфере уголовного законодательства стали идеи Давыдова относительно изменения меры наказаний за преступления против собственности. Предприниматель предлагает установить штрафы в размере 250% от причиненного ущерба в результате преступления: 200% штрафа будет перечислена потерпевшему, а 50% государство оставляет себе. Соответствующая мера наказания предлагается для следующих преступлений:

Мошенничество (ст. 159 УК РФ);

Мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ);

Мошенничество с использованием платежных карт (ст. 159.3 УК РФ);

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ст. 159.4 УК РФ);

Мошенничество в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ);

Мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ);

Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ);

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ);

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 168 УК РФ).

В случае, если данные преступления были совершены при наличии отягчающих обстоятельств, предлагается установить штраф в виде 350% от причиненного ущерба, из которых 250% уходят потерпевшему, а 100% — государству.

Давыдов также обращает внимание на то, что подобная система может гарантировать полную безопасность потерпевшим, которая на данный момент отсутствует. По словам предпринимателя, если преступник платит штраф непосредственно государству, то можно исключить фактор давления осужденного в отношении пострадавшего.

Таким образом предлагаемые реформы УК РФ будут выгодными и государству, и пострадавшим от преступлений в экономических сфере, отмечает Давыдов. По его мнению, государство сможет пополнить бюджет за счет штрафов, сэкономить средства на содержание преступников, а пострадавшие, в свою очередь, получат моральное удовлетворение и компенсацию в таком же или двойном размере. Особую важность для реализации данных инициатив имеет поддержка государства на законодательном уровне.

"Все вышеуказанное улучшит инвестиционный климат в России и поможет восторжествовать справедливости”, — резюмирует Давыдов.