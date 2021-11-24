Мирный атом должен стать стороной "зелёного квадрата"

Доля атомной энергии в энергобалансе России превышает 20%. Условно говоря, каждая пятая лампочка в стране зажигается от энергии, выработанной АЭС. Немаловажен и тот факт, что ядерная энергетика является надёжным источником энергии низкоуглеродной генерации. В ходе климатической конференции в Глазго прошли дискуссии об отнесении её к "зелёным" видам энергии, не приведшие пока к конкретным решениям. Между тем в нашей стране развиваются всё новые проекты в сфере мирного атома, среди которых — плавучие АЭС.

Выступивший на "Дне чистого атома" в рамках СОР26 директор Блока по развитию и международному бизнесу "Росатома" Кирилл Комаров отметил, что атомная энергия характеризуется самым низким уровнем углеродных выбросов, даже в сравнении с возобновляемыми источниками энергии. Вдобавок — это надёжный и устойчивый источник энергии, вот почему много стран выбирают мирный атом. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своём видеоприветствии отметил существенный вклад атомной энергетики в декарбонизацию экономики.

Проведя исследование различных видов энергии, Европейская экономическая комиссия ООН (UNECE) сделала вывод, что ядерная энергетика демонстрирует самые низкие выбросы на жизненный цикл — среднее значение составляет 5,5 г в СО2-эквиваленте на кВтч. Тем не менее память о Чернобыле и Фукусиме оставила определённые травмы в общественном сознании несмотря на то, что с тех пор приняты новые меры по усилению безопасности эксплуатации АЭС. Одни страны (Италия, Германия, Бельгия, Испания) выступают за отказ от ядерной энергетики, другие (Россия, Франция, Венгрия, Польша) являются её сторонниками. Такой раскол в мировом сообществе пока не позволяет прийти к компромиссному решению.

В преддверии климатической конференции ООН группа представителей десяти стран Евросоюза, ведомая французским министром экономики и финансов Брюно ле Мэр, выступила с предложением включить ядерную энергетику в "Таксономию ЕС", которая содержит юридически обязательные критерии инвестирования в перечне мер по защите климата. Предложение было подкреплено аргументами о том, что использование мирного атома позволяет диверсифицировать источники поставок энергоносителей, сократить внешнюю зависимость, создавать высококвалифицированные рабочие места и "одержать победу в битве за климат".

Уже в ходе СОР26 с видеообращением к участникам сессии "Ядерная энергетика и возобновляемые источники энергии для углеродно-нейтрального будущего" выступил глава "Росатома" Алексей Лихачёв. Сославшись на авторитетное мнение экспертов Международного энергетического агентства и ООН, Лихачёв заявил, что без ядерной энергии невозможно достичь климатических целей. Следует отметить, что в октябре прошлого года "Росатом" пополнил ряды участников Глобального договора ООН (UN Global Compact) — крупнейшей международной инициативы ООН для бизнеса в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития. Решением наших властей в сентябре утверждена таксономия "зелёных" проектов, куда наряду с традиционными ВИЭ включена и атомная энергетика.

"Мы называем эти четыре низкоуглеродных источника энергии "зелёным квадратом", — заметил глава "Росатома", — где атомная энергия и гидроэнергетика в нижней части обеспечивают генерацию базовой нагрузки, а ветер и солнце в верхней части отвечают за пиковую нагрузку".

О таких технологиях Запад лишь мечтает

В декабре 2019 года в СМИ заговорили о новом научном чуде от компании "Росэнергоатом": в Чукотском автономном округе в городе Певеке первую электроэнергию в сеть выдала плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС), состоящая из береговой инфраструктуры и плавучего энергоблока "Академик Ломоносов". Его строили на Балтийском заводе в течение 10 лет на основе двух судовых реакторов КЛТ-40С общей мощностью 70 МВт, способной обеспечить энергией город с населением около 100 тысяч человек. ПАТЭС была призвана заменить технологически устаревшую Билибинскую АЭС и угольную Чаунскую ТЭЦ для нужд Чукотского АО.

"Академик Ломоносов" стал первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанцией, если не считать американский военный реактор MH-1A Sturgis, который снабжал энергией Панамский канал с 1968 по 1975 годы. Другая особенность — это самая северная в мире атомная станция. В "Росэнергоатоме" полагают, что ПАТЭС создаёт условия для ускоренного социально-экономического развития Чукотки и является одним из ключевых элементов инфраструктуры в программе развития Северного морского пути.

При этом нельзя сказать, что у идеи плавучих АЭС нет критиков как внутри страны, так и за её пределами. Одним из свежих примеров "обличительных" статей в западной прессе стала ноябрьская публикация в польском издании Interia, появившаяся в русском переводе на сайте inosmi.ru. По мнению польских журналистов, мобильные атомные реакторы нужны России в связи с тем, что она активно осваивает Арктику и создаёт там прекрасно обученную "белую" армию, которой поручено защищать месторождения ископаемого топлива.

Авторы из Interia не стесняются как можно сильней сгущать краски, называя ПАТЭС "Академик Ломоносов" то атомным "Титаником", то "Плавучим Чернобылем". В подтверждение приводится мнение активистов "Гринпис" о том, что плавучую электростанцию может перевернуть даже небольшая волна, что российскому объекту грозит катастрофа, последствия которой окажутся плачевными для миллионов людей. Правда, ради соблюдения некоторой видимости объективного подхода Interia ссылается на источники в Кремле, заявившие об экологичности плавучей АТЭС, которой не страшно даже цунами.

Польские читатели журналистскую точку зрения в основном всё же не поддержали. Один из интернет-пользователей оставил такой саркастичный комментарий:

"Русские обретают перевес в Арктике, используя технологии и решения, о которых другие пока лишь мечтают. А некоторым, в особенности загадочной "мировой общественности", больно это слышать".

Плавучие АТЭС — от Арктики до экватора

В "Росэнергоатоме" утверждают, что станция была разработана с большим запасом прочности для противодействия внешним угрозам. Набор мощности реакторной установки ПАТЭС происходил поэтапно, с проведением необходимых испытаний оборудования станции для её дальнейшей безопасной эксплуатации.

Ранее "Росатом" заявлял о планах построить не менее семи плавучих атомных станций. Госкорпорация планирует оптимизировать плавучий энергоблок, сделав его меньше и мощнее. Для этих целей предназначены реакторы типа РИТМ-200М, которые в паре имеют мощность 100 МВт. Плавучие АЭС смогут работать не только в российской Арктике, но и в других широтах, ведь имеются потенциальные покупатели в Латинской Америке, Африке и Азии.

В июле появилась информация, что руководство "Росатома" предлагает электрифицировать Баимскую рудную зону в Билибинском районе Чукотки с помощью четырёх модернизированных плавучих энергоблоков (МПЭБ) с доработанной реакторной установкой РИТМ-200С. Предусмотрен также резервный МПЭБ, способный обеспечить циклическую замену на время перегрузки и ремонта.

Как отмечает директор по судостроению и оптимизированным плавучим энергоблокам "Атомэнергомаша" Владимир Аптекарев, преимуществом плавэнергетики по сравнению со стационарными АЭС являются прежде всего сроки ввода в эксплуатацию и подачи мощности. Дело в том, что здесь немного проще нормативы и применяемые комплексы решений — более гибкие. На фоне мобильных решений для генерации на СПГ и тем более на дизеле атомная плавучая генерация выделяется как намного более экологически дружественная технология.

По словам Владимира Аптекарева, после ввода в эксплуатацию ПАТЭС "Академик Ломоносов" поступило много заказов от различных заказчиков, требующих индивидуальных решений. Компания работает над проектом оптимизированного плавучего энергоблока (ОПЭБ), который отличается меньшими габаритами и большей экономической эффективностью. Изначально он создавался для использования в южном климате и позиционируется как продукт для международного рынка.

Компания "Русатом Оверсиз", которая специализируется на зарубежных проектах, оценивает этот рынок на уровне 3,2 ГВт потребной мощности в мире. Отмечается большой потенциал для поставок плавучих АЭС в страны Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. Компактные транспортабельные атомные станции, способные снабжать электричеством развивающиеся и удалённые от центральных энергосистем районы, могут стать новым успешным направлением развития мирного атома.

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