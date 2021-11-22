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Автор Ирина Гусакова

Миноритарии ТоАЗа подали в суд на совет директоров с требованием возместить 737 млн руб. убытков

Экономика

Акционеры ПАО "Тольяттиазот", АО "ОХК "Уралхим" и АО "Химактивинвест" обратились в Арбитражный суд Самарской области с иском о взыскании в солидарном порядке с четырёх членов совета директоров 737 260 960 руб. в пользу ТоАЗа. Совет директоров вопреки интересам предприятия одобрил серию сделок по переуступке ТоАЗу прав требования задолженности от ООО "Техник-Парк" у Тольяттихимбанка (принадлежит основному владельцу ТоАЗа Сергею Махлаю), несмотря на неплатежеспособность должника.

Миноритарии ТоАЗа подали в суд на совет директоров с требованием возместить 737 млн руб. убытков

Истцы отмечают, что члены совета директоров ТоАЗа являются специалистами в области консалтинга, корпоративного права и финансов, поэтому простой некомпетентностью такие сделки не объяснишь. В открытых источниках можно найти информацию о том, что бывший гендиректор Дмитрий Межеедов, экономист по образованию, долго работал директором по корпоративному управлению и контролю в управляющей компании ЗАО Корпорация "Тольяттиазот". Председатель совета директоров Петр Орджоникидзе — специалист в сфере публичного права, административной практики и связям с международными организациями и государственными органами. Николай Неплюев несколько лет работал финансовым директором ТоАЗа. Иностранный гражданин Кристофер Бейкер является руководителем юридической школы и доцентом французской Sciences Po, имеет степень бакалавра юридического факультета Нью-Йоркского университета, степень бакалавра юридического факультета Чикагского университета и степень бакалавра Гарвардского университета.

Иными словами, в наивность этих людей поверить сложно, и они прекрасно знали, что одобряемые ими сделки — афёры, цель которых — вывести средства ТоАЗа в офшоры в ущерб интересам самого предприятия и его миноритарных акционеров.

Вывод средств ТоАЗа в офшоры уже много лет является главным приоритетом основного владельца завода Сергея Махлая, его партнёров и доверенных лиц. Два года назад Махлай вместе с четырьмя сообщниками, также скрывающимися за рубежом, были заочно приговорены к 8,5-9 годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ) путём хищения экспортных поставок продукции ТоАЗа. Кроме того, в рамках гражданского иска их обязали выплатить компенсации потерпевшим от афёр — 77,3 млрд руб. непосредственно ТоАЗу и еще 10,3 млрд руб. — "Уралхиму" как миноритарному акционеру. Приговор вступил в законную силу 26 ноября 2019 года, но признавать решение суда и выплачивать компенсацию мошенники принципиально отказываются.

Вместо этого Махлай силами Межеедова и других своих ставленников пытался наладить вывод средств по альтернативным каналам. Сотни миллионов долларов в год утекали с ТоАЗа в офшоры через фиктивные контракты на оплату фрахта, строительства и ремонтов, поставок оборудования и запчастей. Помогали с этим Межеедову такие люди, как бывший председатель правления Тольяттихимбанка Александр Попов, нынешний гендиректор ТоАЗа Сергей Шишов и бывший директор ООО "Томет", созданного на базе выведенных из ТоАЗа активов, Владимир Чабров.

Но совершать преступления в России в интересах скрывающихся за рубежом мошенников становится всё сложнее, и таких "помощников" у Махлаев становится всё меньше. И наоборот, всё большее число бывших соратников Махлаев обращается в следственные органы и рассказывает о преступной деятельности своих бывших боссов и их роли в организации преступлений.

  • Александр Попов в августе был приговорен к 7,5 годам колонии строго режима и штрафу в 500 млн руб. за попытку подкупать Верховный суд РФ по личному поручению Махлая.
  • Дмитрий Межеедов, у которого дома и в офисе прошли обыски в связи с расследованием коррупционных эпизодов, в спешке ушёл в отставку полгода назад.
  • Владимир Чабров уже обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приготовлении к преступлению и покушении на преступление (ч. 3 cт. 30 УК РФ), а также злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ).
  • Наконец, сам Махлай проходит подозреваемым в делах о создании организованного преступного сообщества и участии в нём (ч. 3 ст. 210 УК РФ), покушении на дачу взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291) и неуплате налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199).

Правоохранительные органы накопили большой опыт в расследовании запутанных преступлений экономической направленности и всерьёз взялись за декриминализацию российских предприятий, принадлежащим Махлаям. Это вселяет надежду на то, что с преступной деятельностью Махлаев и их ставленников в России вскоре будет покончено, и им придется вернуть всё похищенное.

Темы тольяттиазот уголовное дело дмитрий межеедов
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