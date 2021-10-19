"Зелёный" переход не терпит фейков, хайпа и пиара

Политики на Западе одержимы идеей безуглеродного будущего и климатической повесткой. Чрезмерное форсирование энергоперехода имеет свои негативные последствия, как можно видеть на примере Евросоюза.

При этом возникшие в Европе топливные проблемы не отменяют подписей под такими важными документами, как Парижское соглашение 2015 года и цели устойчивого развития, утверждённые ООН. Другим непреложным законом жизни в современном мире становятся ESG-принципы.

В Брюсселе возлагали столько надежд на возобновляемые источники энергии, на ускоренное движение объявленным "Зелёным курсом", что не в силах трезво оценить сложившееся критическое положение. Взлетевшие цены на газ и другие виды топлива как будто напевают "Постой, паровоз!", а в руководстве Еврокомиссии заявляют, что надо подбросить больше средств в топку ВИЭ. По определению Bloomberg, мир столкнулся с первым в истории кризисом "зелёной" энергетики, который можно определить как кризис "перехода".

Как бы хороши ни были ветряки и солнечные батареи, их отличает досадный недостаток, заключающийся в прерывистом характере работы. Природный газ вполне подошёл бы для сглаживания пиков и спадов возобновляемой энергии, и его следует взять на вооружение (в мирных целях) при осуществлении "зелёного" перехода. Однако западные политики — подобно Дон Кихоту, который сражался с ветряными мельницами — взялись за неблагодарный труд по противостоянию российскому газу и его поставщику "Газпрому". Как показал газовый кризис, политизация сферы энергетики и экологии заводит всех в тупик.

Баланс завтрашнего дня между ВИЭ и ископаемым топливом является пока что темой из области прогнозов, а не научно доказанным фактом. В Международном энергетическом агентстве предполагают, что к 2050 году с учётом достижения нулевых выбросов парниковых газов мировой спрос на уголь сократится на 89%, нефть — 76% и природный газ — 56%. В реальности расчёты могут оказаться совсем другими, если учитывать разницу между развитыми регионами "золотого миллиарда" и остальным миром.

При продолжении существующих тенденций к середине столетия спрос на энергию ископаемого топлива в богатых странах упадёт на 11%, но вырастет более чем на 50% в развивающихся странах, считает старший экономист Института экономики энергетики Японии Йошиказу Кобаяси. В итоге мировой спрос на нефть и газ по сравнению с уровнем 2020 года даже возрастёт — на 36 и 57 процентов соответственно. Есть немало политиков, экспертов и руководителей крупных компаний, которые предупреждают о рисках серьёзного снижения уровня и качества жизни в случае реализации жёсткого сценария энергоперехода.

"Если западные страны в большинстве своём к этому готовы, то развивающимся странам, где население только начинает приобретать электроприборы, растёт потребление электроэнергии, отказаться от дешёвой электроэнергии будет достаточно сложно", — отмечает глава компании "Газпром нефть" Александр Дюков.

ESG-эволюция без хайпа

Саммит по климату

Два года назад экспертный совет по рынку долгосрочных инвестиций при Банке России выступил с концепцией развития "зелёных" финансовых инструментов и проектов ответственного инвестирования. Документ напоминает о вступивших в силу с начала 2016 года 17 целях в области устойчивого развития (ЦУР). На саммите ООН в Париже (2015 год) страны взяли на себя обязательства в предстоящие 15 лет активизировать усилия, направленные на искоренение нищеты во всех её формах, борьбу с неравенством и решением проблем, связанных с изменением климата.

Примечательно, что список целей открывает не тема борьбы с изменениями климата (она на 13-м месте), а задачи преодоления нищеты, голода, обеспечение здорового образа жизни, всеохватного и справедливого качественного образования. Седьмым пунктом идёт "обеспечение доступа к недорогостоящим, надёжным, устойчивым и современным источникам энергии для всех". Создаётся впечатление, что политики на Западе, выдвигая на первый план климатическую повестку, ставят телегу впереди лошади, что приводит к тем кризисным явлениям в повседневной жизни европейцев, которые мы наблюдаем.

Эксперты ЦБ отмечают, что в совокупности для достижения ЦУР потребуется порядка $30 трлн. Для их аккумулирования и направления в нужное русло в мире формируется экосистема "зелёного" финансирования, в основу которой положено единство трёх факторов ESG — экология, социальные вопросы и корпоративное управление. Для инвесторов и стейкхолдеров, как и для компаний, желающих привлечь финансовые ресурсы извне, каждая буква в данной аббревиатуре имеет значение. В мире увеличивается число ESG-фондов, которые под увеличительным стеклом изучают стратегию компаний в отношении управления отходами, снижения вредных выбросов, соблюдения прав работников и стандартов корпоративного управления — прозрачности закупок, управления рисками и т. д.

На днях РБК провёл конгресс "ESG-Р(Э)волюция", где представители бизнеса и власти обсудили принципы устойчивого развития, "зелёную" повестку и инвестирование. По мнению многих участников, чтобы соответствовать высоким стандартам ESG, требуется усиление нормативной базы. Есть проблемы с необходимой инфраструктурой для сбора и переработки вторсырья. Декарбонизацию металлургии и других отраслей невозможно провести без участия научных центров, общества и правительства, без масштабной господдержки научно-исследовательских работ, мер стимулирования климатических проектов.

Представители бизнеса нередко делали акцент на специфике нашей страны. Такая ресурсоориентированная экономика, как российская, не может одномоментно трансформироваться, нет единой кальки применения ESG-принципов для отдельно взятой страны. Следует помнить о национальных интересах, уровне социального обеспечения, культуре и традициях. Кто-то воспринимает тему ESG как очередной хайп, поскольку есть много разных рейтингов ESG и они все не очень сбалансированы. Но другие были готовы с этим поспорить: есть озабоченность глобальной ситуацией, нужно что-то делать с отходами. Треть продовольствия в мире выбрасывается, люди должны научиться потреблять осознанным, рациональным образом.

Деньги для "зелёного" перехода

Можно по-разному воспринимать ESG-трансформацию, иметь разные взгляды на методы и темпы её проведения, но этот тренд согласуется с целями, принятыми международным сообществом, и его не развернуть обратно. Это даже стало модным трендом, имеющим под собой вполне объяснимое желание бизнеса приукрасить свою стратегию и привлечь тем самым потенциальных инвесторов и клиентов. Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова сочла раскрытие ESG-повестки в нефинансовой отчётности компаний чистым фейком в половине случаев и "фейком не сильно осмысленным" — в другой половине.

Замечание Радионовой вызвало протесты со стороны многих наших банкиров и предпринимателей. Так, председатель правления "Сибура" Михаил Карисалов отметил, что как ответственный работодатель компания трижды пересматривала свою стратегию в текущем году в сторону принятия более агрессивных целей в отношении экологических показателей и прозрачности управления, анализируя "все три буквы".

По некоторым сведениям, объём ESG-фондов, проповедующих ответственное инвестирование, в мире достиг $2 трлн. За прошлый год их число выросло в 3,5 раза. Правда, не обходится и без скандалов: в апреле комиссия США по ценным бумагам и биржам начала масштабную проверку таких фондов на предмет введения инвесторов в заблуждение. Бывший глава ESG-фондов инвестиционной компании BlackRock Тарик Фанси заявил, что Уолл-стрит занимается гринвошингом ("зелёным" камуфляжем) и одурачиванием публики: ESG-повестка для инвестиционных фондов — не более чем маркетинг и средство пиара их продукции.

Как считает директор департамента корпоративных отношений Центробанка Елена Курицына, России придётся предпринимать меры по унификации и стандартизации подходов к выдаче ESG-рейтингов компаниям. Даже беглый их анализ показывает, что рейтинги одной и той же компании от разных провайдеров порой кардинально различаются, они могут быть "в разных вселенных", в отличие от традиционных кредитных рейтингов, которые можно сопоставить. Регулятор называет одной из своих задач — профинансировать "зелёный" переход. В руководстве ЦБ утверждают, что он намерен создать инструментарий, который позволит каждому гражданину — ни больше ни меньше — поучаствовать в сохранении планеты.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.