В Европе требуют привлечь Россию к ответу из-за дефицита газа

Группа депутатов Европарламента призвала Еврокомиссию немедленно начать расследование в отношении потенциальных рыночных манипуляций "Газпрома". Евродепутаты полагают, что это могло стать причиной роста цен на газ в Европе и увеличения счетов для потребителей.

Правда обращение подписали относительно немного евродепутатов — только 43 (всего их 705). Но тем не менее начало положено.

Евродепутаты подозревают российскую компанию в возможных преднамеренных манипуляциях рынком и возможных нарушениях правил конкуренции Евросоюза. Они напомнили, что в июле-сентябре 2021 года спотовые цены на газ для Европы "возросли до беспрецедентных уровней" — они достигли 700 долларов за 1000 кубометров. В начале 2021 года цена не превышала 300 долларов.

"Поставщики природного газа и бизнес-издания ссылались на действия "Газпрома" как на ключевые причины такого всплеска цен", — говорится в письме.

Евродепутаты сочли причиной роста цен отказ "Газпрома" ответить на призывы европейских потребителей гарантировать дополнительные объёмы поставок газа в течение лета 2021 года по причине недостаточных запасов в преддверии зимнего сезона. При этом, как отмечается, якобы известно, что "Газпром" имеет достаточный потенциал для производства дополнительных объёмов газа.

В общем-то, подобные претензии были предсказуемы. Рано или поздно они должны были последовать. На протяжении нескольких последних недель в западной прессе вышло достаточно материалов, в которых утверждалось, будто это "Газпром" несёт ответственность за дефицит предложения газа на европейском рынке.

В настоящее время заполненность хранилищ газа в Европе примерно на 20 процентов ниже, чем в среднем за последние десять лет.

Ранее рост цен прокомментировал президент России Владимир Путин. По его мнению, причина заключается в действиях властей Евросоюза.

"Но это умники ещё в прошлом составе Еврокомиссии придумали — рыночное ценообразование на газ. Ну вот результат вам. А у нас-то подход другой. У нас тоже рыночное ценообразование. Эта цена привязана к цене на нефть. Никто её не регулирует — рынок регулирует. Но колебания идут гораздо более мягко", — отмечал российский лидер.

Напомним, накануне депутаты Европарламента проголосовали за принятие доклада о стратегии отношений ЕС и России. В докладе, в частности, содержался призыв активнее пользоваться таким инструментом, как санкции. Кроме того, речь шла о том, чтобы не признавать выборы в Госдуму, если выборы будут признаны "нелегитимными".

Так что и нынешнее обращение было вполне ожидаемым, что-то подобное можно было предполагать. Вопрос в том, получит ли эта история продолжение.

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