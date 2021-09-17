EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Олег Артюков

В Европе требуют привлечь Россию к ответу из-за дефицита газа

Экономика

Группа депутатов Европарламента призвала Еврокомиссию немедленно начать расследование в отношении потенциальных рыночных манипуляций "Газпрома". Евродепутаты полагают, что это могло стать причиной роста цен на газ в Европе и увеличения счетов для потребителей.

В Европе требуют привлечь Россию к ответу из-за дефицита газа

Правда обращение подписали относительно немного евродепутатов — только 43 (всего их 705). Но тем не менее начало положено.

Евродепутаты подозревают российскую компанию в возможных преднамеренных манипуляциях рынком и возможных нарушениях правил конкуренции Евросоюза. Они напомнили, что в июле-сентябре 2021 года спотовые цены на газ для Европы "возросли до беспрецедентных уровней" — они достигли 700 долларов за 1000 кубометров. В начале 2021 года цена не превышала 300 долларов.

"Поставщики природного газа и бизнес-издания ссылались на действия "Газпрома" как на ключевые причины такого всплеска цен", — говорится в письме.

Евродепутаты сочли причиной роста цен отказ "Газпрома" ответить на призывы европейских потребителей гарантировать дополнительные объёмы поставок газа в течение лета 2021 года по причине недостаточных запасов в преддверии зимнего сезона. При этом, как отмечается, якобы известно, что "Газпром" имеет достаточный потенциал для производства дополнительных объёмов газа.

В общем-то, подобные претензии были предсказуемы. Рано или поздно они должны были последовать. На протяжении нескольких последних недель в западной прессе вышло достаточно материалов, в которых утверждалось, будто это "Газпром" несёт ответственность за дефицит предложения газа на европейском рынке.

В настоящее время заполненность хранилищ газа в Европе примерно на 20 процентов ниже, чем в среднем за последние десять лет.

Ранее рост цен прокомментировал президент России Владимир Путин. По его мнению, причина заключается в действиях властей Евросоюза.

"Но это умники ещё в прошлом составе Еврокомиссии придумали — рыночное ценообразование на газ. Ну вот результат вам. А у нас-то подход другой. У нас тоже рыночное ценообразование. Эта цена привязана к цене на нефть. Никто её не регулирует — рынок регулирует. Но колебания идут гораздо более мягко", — отмечал российский лидер.

Напомним, накануне депутаты Европарламента проголосовали за принятие доклада о стратегии отношений ЕС и России. В докладе, в частности, содержался призыв активнее пользоваться таким инструментом, как санкции. Кроме того, речь шла о том, чтобы не признавать выборы в Госдуму, если выборы будут признаны "нелегитимными".

Так что и нынешнее обращение было вполне ожидаемым, что-то подобное можно было предполагать. Вопрос в том, получит ли эта история продолжение.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Трамп шантажирует Кремль: США хотят вытеснить РФ с газового рынка Европы
Редактор: Елена Тимошкина
Темы газпром европарламент владимир путин
Новости
Трамп усомнился, что США управляет Байден
Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму
В Подмосковье пропал пенсионер, который мог стать жертвой "чёрных риелторов"
Эвелина Блёданс показала, как поёт её сын Семён
Адвокат рассказал о действиях в случае принуждения к голосованию
Актёр Михаил Пореченков подрался в аэропорту Салехарда
Эксперт заявил о затянутости испытаний совместимости вакцин от гриппа и COVID-19
Мосгоризбирком опроверг слухи о принуждении сотрудников метро к голосованию
Киев призвал мировую общественность не признавать выборы в России
Сотрудники РКН добьются объяснений блокировки Мосгоризбиркома в Twitter
Последние материалы
Эвелина Блёданс показала, как поёт её сын Семён
В Россию может вернуться смертная казнь. Кому и за что
Адвокат рассказал о действиях в случае принуждения к голосованию
В Европе требуют привлечь Россию к ответу из-за дефицита газа
Актёр Михаил Пореченков подрался в аэропорту Салехарда
Эксперт заявил о затянутости испытаний совместимости вакцин от гриппа и COVID-19
Мосгоризбирком опроверг слухи о принуждении сотрудников метро к голосованию
Убийственный символ: Третий рейх изменил свастике и погиб
Киев призвал мировую общественность не признавать выборы в России
Сотрудники РКН добьются объяснений блокировки Мосгоризбиркома в Twitter
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Захарова напомнила Франции о срыве контракта по вертолётоносцам "Мистраль"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала разрыв контракта между Австралией и Францией на создание подлодок, напомнив, что когда-то Париж поступил аналогично, аннулировав сделку с Россией на покупку вертолётоносцев "Мистраль".

Захарова напомнила Франции о срыве контракта по вертолётоносцам "Мистраль"
Чистая логика: Иосиф Дискин назвал имя того, кого Путин готовит "на своё место"
Политика. Новости и аналитика
Чистая логика: Иосиф Дискин назвал имя того, кого Путин готовит "на своё место"
Российский шоу-бизнес
Владимир Машков прокомментировал дебют Бузовой во МХАТе
Политика. Новости и аналитика
Савченко рассказала, почему Зеленский может позавидовать Януковичу
Ирина Гусакова СМИ США: Байден должен признать провал Ирина Гусакова Игорь Буккер Убийственный символ: Третий рейх изменил свастике и погиб Игорь Буккер Вячеслав Шпаковский И вновь почему-то хочется "двустволку"... Вячеслав Шпаковский
Интересные Новости
Илон Маск отправил на орбиту девушку без ноги
Политика. Новости и аналитика
Литва требует у России сократить добычу рыбы в Балтийском море
Собчак пошутила над самоизолированным Путиным
Общество
Собчак пошутила над самоизолированным Путиным
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников