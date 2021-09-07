Николай Стариков: "Проблемы в мировой экономике организуются искусственно"

Что стало причиной проблем в российской экономике, как можно с ними справиться и реально ли это сделать, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой писатель, публицист Николай Стариков.

Новые правила игры

— Николай, Восточный экономический форум что интересного, необычного показал России?

— За несколько дней до начала экономического форума во Владивостоке я принимал участие в медиафоруме. Пообщался с местными жителями и действительно в курсе ситуации в Приморском крае. В целом, экономика России после пандемии зажила.

Мы видим разную статистику. Центральный банк лукаво говорит, что у него три базовых сценария. По одному из этих сценариев может быть падение на 1,5-2%. Но по другим сценариям Центрального банка есть рост.

Мне кажется, не совсем понятно, что происходит с нашей экономикой сегодня. Но когда ты начинаешь разговаривать с людьми, ощущение такое, что экономика не растёт. Проблемы в нашей стране являются отражением проблем в экономике мировой.

Эти проблемы в мировой экономике искусственно организуются. Вся задача разрушения торговых цепочек, резкого подорожания на 350% морских перевозок ликвидирует модель, в которой Китай выигрывает у США.

Как в поговорке, джентльмены по ходу дела меняют правила игры, потому что они проигрывают первый раунд и видят, что во втором тоже ничего не светит. Поэтому мировая тенденция на разрушение сегодняшней модели экономики накладывается на Россию, которая на полных парах вошла в ВТО. Мы тогда говорили, что делать это никакой необходимости нет. И сегодня пожинаем печальные плоды. Без изменения экономической модели развития в России роста экономики быть не может.

Одна тарифная сетка

— Причина того, что у нас экономика не растёт, в мировых тенденциях?

— Мировые тенденции задают направление развития, потому что это мировые правила игры. В мире напечатали 2 триллиона долларов — у нас выросли цены на стройматериалы на 200%. Долларовая инфляция заходит, растут цены в мире, наши производители стараются вывести что-то за границу, и государство иногда вообще на это не реагирует.

Что касается экономического блока правительства, то желание всё время изымать из экономики большое количество денег, их складывать в кубышку, покупать на эту кубышку западные долговые обязательства служит плохую службу экономике. У нас малокровие экономическое. Обеспечение деньгами у нас на порядок меньше, чем в Китае, западных государствах. Без денег в современной экономике ничего не может быть. Это большая проблема, она есть сегодня в нашей стране, называется она "бедность".

Если у людей нет денег, вы не можете ничего производить. Спрос падает во всех отраслях.

Параллельно с этим государство, которое старается дистанцироваться от контроля за ценами, создаёт ситуацию, когда спрос падает, а цены растут. Поэтому государство должно:

во-первых, часть денег в кубышках запустить в экономику, серьёзные инфраструктурные проекты;

во-вторых, обязательно контролировать цены.

Совсем недавно мы видели распоряжение президента. Только после этого министры занялись заключением договоров с производителями, например, подсолнечного масла. Заключили на два месяца. Хочется спросить: "А почему договор не заключили на две минуты? Через два месяца нас не интересует, какой будет цена на подсолнечное масло?" Контроль должен быть постоянным. Ограничения торговой наценки. Сейчас НДС 10% на продовольственные товары. Нужно уменьшить его до 5%.

Без контроля государства, замораживания тарифов ЖКХ, ограничения торговой наценки цены будут расти опережающими темпами по сравнению с доходами населения. Значит, мы будем жить всё беднее. Это печально и опасно. Потому что внешние силы будут играть на внутренних проблемах.

Говорят, что "Россия со всеми поссорилась". Да не поссорилась. Россия наконец-то начала заниматься собственными интересами, проблемами и хочет воссоединить русский народ. Это не нравится нашим вековым геополитическим противникам. Они будут играть на розни внутри страны, которую мы не должны допускать.

Раз в год у нас увеличиваются планово тарифы ЖКХ, после чего увеличивается цена на всё.

Потому что была проведена реформа РАО "ЕЭС" Чубайсом. Все производящие мощности были переданы в частные руки, большая часть — за рубеж. Эти частные зарубежные руки хотят зарабатывать деньги. Дальше была проведена приватизация во многих местах. Теперь прошла мусорная реформа. Это тоже частный бизнес. Он хочет зарабатывать миллиарды. Поэтому пролоббировал ежегодное плановое увеличение цен.

Платёжки друг от друга отличаются разительно чуть ли не на соседних улицах. Потому что разные управляющие компании. Точно так же, как медикам в разных регионах платят разные деньги. Как решить эту проблему? Должна быть одна тарифная сетка:

в заработных платах,

в коммунальных услугах.

Как этого добиться? Национализация сферы ЖКХ. Пенсия, слава Богу, больше, чем платёжка. Но разрыв между ними сокращается. У пенсионера нет денег на еду, лекарства. Поэтому тарифы ЖКХ должны быть заморожены, пенсии должны быть увеличены. Тогда люди начнут жить более-менее спокойно, у них появятся средства для покупки чего-то большего, чем минимальный набор необходимых товаров.