Успешный опыт сочинского курорта "Роза Хутор" используют на Дальнем Востоке

В этом году Восточный экономический форум вновь подтвердил свой статус эффективной площадки для диалога представителей бизнеса и различных уровней власти. Именно здесь у них есть возможность совместно проанализировать то, что уже сделано в регионе, и наметить дальнейшие шаги по его развитию.

Судя по повестке прошедшего форума, одним из перспективных двигателей экономики Дальнего Востока по-прежнему является туризм. В эту сферу планируются наиболее масштабные инвестиции. Крупные проекты по созданию туристической инфраструктуры на Камчатке и Сахалине будут реализованы группой "Интеррос" Владимира Потанина и компанией "Васта Дискавери". Предполагаемый размер вложений — более 40 млрд. Государство готово оказывать необходимое содействие, как раз практические алгоритмы такого эффективного партнерства рассматривались на одном из ключевых мероприятий форума — видеоконференции Президента России Владимира Путина с модераторами и спикерами основных сессий ВЭФ.

Генеральный директор компании "Васта Дискавери" Сергей Бачин, как один из крупнейших инвесторов в сферу туризма, рассказал на этой видеовстрече об актуальных проблемах отрасли. В числе прочих предложений по улучшению туристического климата и инфраструктуры спикер предложил снизить НДС на туризм.

"Очень важный момент для развития туризма — это НДС. Если мы посмотрим на Юго-Восточную Азию, Китай, Корею, Японию, все страны, которые здесь рядом есть, то НДС на туристическую отрасль в среднем от 7 до 10%, а у нас 20%. Конечно, мы не конкурентоспособны, и в первую очередь это выражается в том, что наш российский турист платит за наш российский турпродукт больше, чем если он едет в соседние страны. И мы бы просили рассмотреть возможность приведения нашего НДС в туристической отрасли на Дальнем Востоке примерно на такой же уровень, как у соседей в Юго-Восточной Азии", — сказал Сергей Бачин.

Он также предложил предусмотреть субсидию на введенный номер в небольших средствах размещения, обратить внимание на транспортную доступность и льготы для малой авиации и другие идеи, реализация которых могла бы сделать туристическую сферу удобной и конкурентоспособной. Президент России Владимир Путин в свою очередь отметил успешный опыт уже реализованных Бачиным проектов.

"Сергей Викторович, у вас на Красной Поляне всё получилось красиво, надеюсь, что и здесь всё так же будет достойно, даже не сомневаюсь в этом", — сказал глава государства.

Зампредседателя правительства по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко также прокомментировал предложения Сергея Бачина, отметив, что это "самый успешный у нас инвестор в туристическую инфраструктуру".

""Роза Хутор", и "Завидово", и "Долина Васта", и другие его проекты очень известные, которые мы в рамках нацпроекта все поддерживаем", — отметил вице-премьер.

Он также пообещал точечно поддерживать предложенные инвестором меры после тщательного анализа и подсчетов.

"Васта Дискавери" — российская девелоперская управляющая компания, занимающаяся проектированием, разработкой и управлением знаковыми туристическими проектами, масштабность и системность которых способствуют ускоренному развитию туризма на территории и направлены на её устойчивое развитие. Компания обладает большим багажом накопленных знаний и опыта по реализации туристских инвестиционных проектов на территории РФ, в частности:

курортов "Завидово" в Тверской области,

"Ярославское взморье" в Ярославской области,

"Роза Хутор" в Сочи.

В настоящее время компания занята разработкой таких проектов, как:

"Парк Три вулкана" на Камчатке,

"Валла-Тунтури" в Мурманской области,

"Затундра" на Таймыре,

"Долина Васта" в Сочи.