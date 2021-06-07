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Автор Анна Папенкова

Почему в России нет среднего класса

Экономика

Всемирный банк в рамках борьбы с бедностью населения рекомендовал правительству России ввести нацпрограмму минимального гарантированного дохода.

Почему в России нет среднего класса

Наше правительство такого не ожидало и слегка, кажется, растерялось. Хотя вопрос о необходимости сокращения уровня бедности в стране стоит остро.

Грубо говоря, уже больше четверти века с ней борются, но никак не победят.

А насколько упал из-за роста цен уровень жизни и стала ли пропасть в этом году между бедным и средним классом больше? И есть у нас вообще пресловутый средний класс?

Об этом Анна Папенкова в студии программы "Точка зрения" поговорила с аналитиком группы компаний "Финам" Алексеем Корневым.

Читайте начало интервью:

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— Средний класс у нас практически уже исчез. Он первым, кстати говоря, страдает во время кризисов.

У нас его активно игнорируют, не поддерживают. В результате в стране образовалось 2 класса: класс бедных, по сути, и класс действительно очень богатых людей — и пропасть между ними растёт.

— Растёт она почему?

— Во время любого кризиса бедные беднеют, богатые богатеют. Причём это в любом кризисе и в любом государстве.

Для богатых кризис — окно возможностей

Надо иметь в виду, что большинство богатых — это люди достаточно цепкие, ловкие, в экономическом плане продвинутые, умные. И естественно, когда в стране идёт кризис, какая-то часть предприятий разоряется, какая-то часть компаний несет убытки, и у богатых появляется возможность покупать активы гораздо дешевле, чем в любые другие времена.

Именно поэтому в очередной раз выросло количество миллиардеров. И не только у нас. За океаном — то же самое, в Европе — то же самое, как и в Китае.

То есть как только в мире кризис, так количество миллиардеров растёт. Увеличиваются продажи Ferrari, Lamborghini, Maserati.

Но количество бедных тоже увеличивается. Увеличивается в основном как раз за счёт среднего класса. То есть люди, которые до этого получали более-менее приличные зарплаты, теряют в доходах и, собственно, опускаются на ступеньку, на две ниже, попадая в категорию если не совсем бедных, то людей не сильно обеспеченных.

средний класс в России
 

Средний класс скатывается в бедность

— Получается, представители среднего класса во время кризиса по большей части опускаются в сторону бедности, а не наоборот богатства?

— Да. У нас, к сожалению, так. Потому что возможностей для роста у среднего класса особо нет. Мы прекрасно знаем, сколько у нас за прошлый год разорилось мелких предпринимателей. Все эти люди были вынуждены уйти либо на низкооплачиваемую работу, либо вообще остались без работы.

У нас не первый раз уже во время кризиса количество среднего класса уменьшается. И на самом деле это прослойка, которая в принципе должна составлять основу общества, она у нас настолько мала, что практически незаметна.

Средний класс в России и в мире — две большие разницы

Понятие среднего класса очень размыто. Потому что когда начинают опрашивать людей, то у нас очень многие россияне относят себя к среднему классу. Потом их начинают детально выспрашивать, и выясняется, что у человека квартира в панельке, и машины своей нет, но он относит себя к среднему классу. Потому что:

  • работа есть;
  • есть на что жить.

Он считает себя средним классом. На самом деле всё-таки в мировой практике понятие среднего класса несколько иное. Это люди достаточно зажиточные, имеющие собственный дом, зачастую даже яхту какую-то и так далее. У нас об этом и речи не идет, у нас это прерогатива именно богатых

— Квартира в панельном доме и автомобиль — это не показатель того, что вы средний класс?

— Это не показатель среднего класса. Но в опросах многие россияне относят себя к среднему классу уже хотя бы на основании этого. То есть удалось хотя бы чего-то в жизни нажить, и уже человек…

Мы в этом плане, кстати говоря, нация достаточно благодарная. Удалось чего-то в жизни нажить, и человек уже счастлив. Не требуем слишком много.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы кризис средний класс алексей корнев
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