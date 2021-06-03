Парадокс: инфляция невысока, а цены устремились в космос

Годовая инфляция в стране в январе этого года, по данным Росстата, составила 5,19%. Последний раз она преодолевала порог в 5% в феврале-мае 2019 года, когда потребительские цены росли из-за повышения НДС с 18 до 20%.

А как реально выросли цены на данный момент и чего россиянам ждать дальше - об этом Анна Папенкова в студии программы "Точка зрения" поговорила с аналитиком группы компаний "Финам" Алексеем Корневым.

— Рост цен на товары отмечают все, кто ходит в магазины. А если конкретно: что у нас в России дорожает?

— У нас дорожает абсолютно всё. Лично я не видел ни одного товара или услуги, которые бы подешевели за последние месяцы.

Во-первых, это общемировая инфляция. Она действительно имеет место быть, потому что из-за коронавируса, из-за пандемии разорвались или удлинились многие контрагентские цепочки. Помните, наверное, проблемы с контейнерами, которые скопились все в Америке, а нужны были в Азии.

Во-вторых, очень сильно подорожали металлы, энергоресурсы, древесина в два раза за последний год.

Естественно, всё это тянет за собой рост цен: на продукты питания, услуги, топливо, ЖКХ… То есть буквально на всё.

Первопричины:

Первая — это инфляция издержек. Это штука объективная: растут расходы самих производителей, логистики, ритейла.

То есть фактически по всей цепочке от поля до прилавка выросли цены у всех, кто в этой цепочке стоит. Выросли цены, а именно себестоимость. И естественно, на конечном продукте это сказывается.

С другой стороны, кивать только на Запад не получится по одной простой причине: если мы помним, в январе у нас инфляция была 5% с небольшим, а продукты подорожали почти на 8,5%.

В то время, как в той же Европе — всего на один с небольшим процент. То есть мы обгоняли в 7 с лишним раз Европу по ценам на еду.

Хотя мы аграрная страна, где производится огромное количество своей сельхозпродукции, и как бы списать всё исключительно на инфляцию издержек не получается. Тут низкая эффективность работы в целом системы экономической.

Страшно далеки статистики от реальности

— А какова инфляция реальная и официальная? Разница же все равно есть. Об этом пишут во всех социальных сетях, когда предлагают сотрудникам Росстата прогуляться по магазинам и посмотреть на реальные цены, на их рост.

— Кто только не считает инфляцию. Я интереса ради сейчас посмотрел цифры из разных источников. И, например, тот же самый Статбюро умудрился насчитать в апреле 0,58% инфляции, а с начала года — 2,72%.

Выглядит действительно весело, потому что у Росстата официальная инфляция за апрель составила 5,53%.

В реале инфляция примерно в 2-2,5 раза выше по одной простой причине: Росстат видит не всё, поскольку считает инфляцию по 520 позициям — 400 товарам и 120 видам услуг. Он не может учесть, скажем так, гаражные сервисы, или то, что многие люди ходят за продуктами на рынок, или то, что у кого-то дети обучаются у репетитора, а кто-то делает прическу у знакомого парикмахера… Список можно продолжать очень долго.

Росстат эти цифры не видит. Он, правда, обещает подключить контрольно-кассовые аппараты и увеличить выборку вот с этих самых несчастных 520 позиций до более чем миллиона.

Но на мой взгляд, даже миллион реальную инфляцию не покажет.

Более точные цифры дают опросы и так называемая наблюдаемая или фактическая инфляция. Она порядка 12%.

Плюс к этому есть еще так называемая ожидаемая инфляция, которая тоже вычисляется на основании опросов населения, что они ждут в ближайшие 12 месяцев. Вот она порядка 11-11,5%.

То есть население не ждет ничего хорошего, и в любом случае это более чем в 2 раза выше, чем то, что нам показывает Росстат.

— А какие категории людей опрашиваются? Это могут быть, допустим, люди с высоким доходом, и у них ожидание одни. И люди с совсем низким доходом… Либо люди старшего поколения и совсем молодые — у них тоже какие-то ожидания и представления об инфляции, росте цен разные. Опрашиваются все категории населения?

— Каждое аналитическое агентство работает по своим методикам. Но абсолютно каждый старается охватить наибольшее число респондентов самых разных слоев. То есть они опрашивают и пенсионеров, и безработных, и работающих, и высококлассных специалистов так, чтобы выборка получилась наиболее репрезентативной. В противном случае она будет представлять интересы только какой-то одной категории.

— У кого самые негативные прогнозы? У пенсионеров или, допустим, у молодых?

— Негативные прогнозы как раз у малоимущих, потому что им тяжелее всего выживать, и они уже привыкли ничего хорошего не ждать. К малоимущим относятся не только пенсионеры, но и многодетные семьи, и неполные семьи, семьи с невысоким уровнем дохода.

Естественно те, кто зарабатывает больше, смотрят на жизнь оптимистичнее, потому что для них, наверное, рост цен не настолько критичен. Поэтому наиболее негативные результаты дают именно те, у кого зарплаты невелики, доходы невелики.